Oyuncu Aras Aydın'ın babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Aras Aydın, Nicole Kidman'la başrolde oynadığı diziyle adından söz ettirmişti. Aras Aydın bugün gelen haberle sarsıldı. Ünlü oyuncunun babası vefat etti.

Giriş Tarihi: 26.09.2025 00:31
Melis Birkan'ın oyuncu eşi Aras Aydın, son dönemlerde Nicole Kidman'la yer aldığı diziyle adından söz ettirmişti.

Ünlü oyuncu, bugün acı haberle sarsıldı.

Aras Aydın'ın babası Erol Aydın, yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncunun menajerlik şirketinden yapılan açıklamada, "Değerli oyuncumuz Aras Aydın'ın babası Erol Aydın'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başta Aras AYdın ve Melis Birkan olmak üzere tüm dost ve akrabalarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

