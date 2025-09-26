Oyuncu Aras Aydın’ın babası hayatını kaybetti

Melis Birkan'ın oyuncu eşi Aras Aydın, son dönemlerde Nicole Kidman'la yer aldığı diziyle adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, bugün acı haberle sarsıldı. Aras Aydın'ın babası Erol Aydın, yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun menajerlik şirketinden yapılan açıklamada, 'Değerli oyuncumuz Aras Aydın'ın babası Erol Aydın'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başta Aras AYdın ve Melis Birkan olmak üzere tüm dost ve akrabalarına başsağlığı dileriz' ifadelerine yer verildi. Ekranların sevilen yüzleri ve onlara tıpa tıp benzeyen babalarını daha önce görmüş müydünüz? İşte ünlü yıldızlar ve onların biricik babaları ASLI ENVER ASLI ENVER VE BABASI YASMİN ERBİL YASMİN ERBİL VE BABASI MEHMET ALİ ERBİL SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA VE BABASI PINAR DENİZ PINAR DENİZ VE BABASI CEYDA DÜVENCİ CEYDA DÜVENCİ VE BABASI İSMAİL DÜVENCİ YALÇIN DÜMER YALÇIN DÜMER VE BABASI EKREM DÜMER DENİZ HAMZAOĞLU DENİZ HAMZAOĞLU VE BABASI HAYATİ HAMZAOĞLU MAHMUT TUNCER VE KIZI GİZEM DEMET AKALIN DEMET AKALIN VE BABASI ALİ AKALIN SEREN SERENGİL SEREN SERENGİLN VE BABASI ÖZTÜRK SERENGİL BURAK ÖZÇİVİT BURAK ÖZÇİVİT VE BABASI BÜLENT ÖZÇİVİT ESR EROL ESRA EROL VE BABASI SEYFİ GÖÇMEN IRMAK ÜNAL IRMAK ÜNAL VE BABASI CİHAN ÜNAL KIVANÇ TATLITUĞ KIVANÇ TATLITUĞ VE BABASI ERDEM TATLITUĞ FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN VE BABASI RAMAZAN EVCEN BERGÜZAR KOREL BERGÜZAR KOREL VE BABASI TANJU KOREL ÖZGE ULUSOY ÖZGE ULUSOY VE BABASI HAYDAR ULUSOY ASLIŞAH ALKOÇLAR- NESLİŞAH ALKOÇLAR ASLIŞAH ALKOÇLAR- NESLİŞAH ALKOÇLAR VE BABASI ENDER ALKOÇLAR ALİ SUNAL ALİ SUNAL VE BABASI KEMAL SUNAL MURAT BOZ MURAT BOZ VE BABASI CAFER BOZ YONCA CEVHER YENEL YONCA CEVHER YENEL VE BABASI MAHMUT CEVHER ITIR ESEN ITIR ESEN VE BABASI HAYRİ ESEN YAPRAK ÖZDEMİROĞLU YAPRAK ÖZDEMİROĞLU VE BABASI ATİLLA ÖZDEMİROĞLU GÜLŞAH SOYDAN GÜLŞAH SOYDAN VE BABASI SELİM SOYDAN ALİZE GÖRDÜM ALİZE GÖRDÜM VE BABASI ALTAN GÖRDÜM FADİK SEVİN ATASOY FADİK SEVİN ATASOY VE BABASI SÖNMEZ ATASOY MURAT ARKIN MURAT ARKIN VE BABASI CÜNEYT ARKIN