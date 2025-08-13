Trend Galeri Trend Magazin Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

Eski basketbolcu Ersin Görkem ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir'in hamile olduğu ve yakın zamanda nikah masasına oturacağı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 13.08.2025 08:51 Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 08:56
Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

Burak Deniz'den ayrıldıktan sonra eski profesyonel basketbolcu olan Ersin Görkem ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İlişkileri doludizgin devam eden çiftten sürpriz iki haber geldi.

Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

Bestemsu Özdemir sevgilisi Ersin Görkem'den evlilik teklifi aldı.

Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

Çünkü, güzel oyuncunun hamile olduğu iddia edildi.

Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

Ali Eyüboğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ersin Görkem'in ailesi Bestemsu'nun ailesinden kızı istemeye gittiler. 25 Ağustos'ta Fethiye'de evlenecekler.

Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

Bir başka bomba da Bestemsu Özdemir'in hamile olduğu hatta çocuğun cinsiyeti belli olduğu şeklinde. Çocuğu erkek.

Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

Kara Para Aşk, Analar ve Anneler, Meryem, İkimizin Sırrı, Gecenin Ucunda, Biz Size Döneriz gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir her defasında yüzünde estetik operasyon bulunmadığını dile getiriyor.

Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

Yıllar içindeki inanılmaz değişimiyle dikkat çeken Bestemsu Özdemir estetiğe olan bakış açısını dile getirdi.

Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

Ünlü oyuncunun eski hali yeniden sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

Aramızda Kalmasın programının haberine göre; Yüzünde estetik olmadığını açıklayan Bestemsu Özdemir, estetiğe bakış açısını şu sözlerle dile getirdi:

''Çok kişisel bir şey, çok kişisel bir tercih bu. Ben ihtiyaç duymadım çünkü oyuncuyum. Mimiksiz oyuncu olmak bana biraz garip geliyor. O yüzden mimiklerimi kullanabilmek adına estetik yaptırmayı düşünmüyorum''

Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

Oyuncu olduğu için mimiklerini kaybetmemek adına estetik operasyon yaptırmadığını açıklayan Bestemsu Özdemir'in bu açıklamaları kısa sürede gündem oldu.

Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

Bestemsu Özdemir'in eski hali sosyal medyada dolaşıma girdi.

İşte ünlü oyuncunun estetiksiz hali...

Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

SILA TÜRKOĞLU

Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

SILA TÜRKOĞLU

Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

HİLAL ALTINBİLEK

Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

HİLAL ALTINBİLEK

Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

HİLAL ALTINBİLEK

Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

ŞARKICI HADİSE

Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

ŞARKICI HADİSE

Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

ŞARKICI HADİSE

Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

ŞARKICI HADİSE

Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Oyuncu Bestemsu Özdemir hamile! Alelacele nikah masasına oturacak

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL