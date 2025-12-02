Oyuncu Burcu Özberk acı haberle sarsıldı: Ailemizin çınarı…

'Güneşin Kızları' ile tanınan ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Ünlü oyuncu bu kez acı bir haberle sarsıldığını açıkladı. ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU Oyuncu, kişisel hesabından yaptığı duyuruyla büyükbabası Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettiğini açıkladı. 'CANIM DEDEM, ÇOCUKLUĞUM, AİLEMİZİN ÇINARI...' Ayrıca ünlü oyuncu, 'Canım dedem, çocukluğum, ailemizin çınarı Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettik. Cenazesi 3 Aralık öğle namazıyla Vişnelik Sami Ramazanoğlu Camii'nden defnedilecektir.' ifadelerine de yer verdi.