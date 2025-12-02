Trend Galeri Trend Magazin Oyuncu Burcu Özberk acı haberle sarsıldı: Ailemizin çınarı…

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bugün acı dolu haberle sarsıldı. Burcu Özberk, büyükbabası Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu.

Giriş Tarihi: 02.12.2025 22:34 Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 22:36
"Güneşin Kızları" ile tanınan ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Ünlü oyuncu bu kez acı bir haberle sarsıldığını açıkladı.

ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

Oyuncu, kişisel hesabından yaptığı duyuruyla büyükbabası Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettiğini açıkladı.

"CANIM DEDEM, ÇOCUKLUĞUM, AİLEMİZİN ÇINARI..."

Ayrıca ünlü oyuncu, "Canım dedem, çocukluğum, ailemizin çınarı Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettik. Cenazesi 3 Aralık öğle namazıyla Vişnelik Sami Ramazanoğlu Camii'nden defnedilecektir." ifadelerine de yer verdi.