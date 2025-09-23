Trend Galeri Trend Magazin Oyuncu Burcu Özberk de estetik harikasıymış...Eski fotoğrafları ifşa oldu

Bir çok projede rol alan ünlü oyuncu Burcu Özberk'i doğal güzel sananlar yanıldı. 35 yaşındaki ünlü ismin ortaya çıkan eski fotoğrafları "meğer estetik harikasıymış" dedirtti.

Giriş Tarihi: 23.09.2025 15:58 Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 15:59
Güzel oyuncu Burcu Özberk şimdilerde sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Herkesin doğal güzel sandığı Burcu Özberk'in estetiksiz halini gördünüz mü?

Güzelliğiyle adeta kendine hayran bırakan Özberk'in estetiksiz hali ortaya çıktı.

Ünlü ismin eski halini görenler gözlerine inanamadı.

'MEĞER ESTETİK GÜZELİYMİŞ'

Ünlü oyuncunun eski halini görenler 'Doğal güzel olduğunu sanıyordum', 'Bu da mı estetikli?', 'meğer estetik güzeliymiş' gibi yorumunu yaptı.

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

ÇİSİL ORAL

SILA TÜRKOĞLU

HİLAL ALTINBİLEK

ŞARKICI HADİSE

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

DİLAN ÇİÇEK DENİZ