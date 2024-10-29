Oyuncu Buse Varol oğlu Burak ile mutfağa girdi 'Dubai çikolatası' yaptı! Anne-oğul tadına bakarken mest oldu!
Sosyal medya hesabından çocukları ve eşi Alişan ile sık sık paylaşımlarda bulunan oyuncu Buse Varol son olarak oğlu Burak ile akıma uydu. Mutfağa giren Buse Varol ile oğlu Burak 'Dubai çikolatası' yaptı. Mutfaktaki marifetlerini her fırsatta ortaya koyan Buse Varol'un Dubai çikolatası videosunu izleyenler oldukça başarılı buldu. Anne-oğul Dubai çikolatalarının tadına bakarken mest oldu! İşte Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol ile oğlu Burak'ın eğlenceli mutfak halleri...
Giriş Tarihi: 29.10.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 14:31