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Oyuncu Buse Varol oğlu Burak ile mutfağa girdi 'Dubai çikolatası' yaptı! Anne-oğul tadına bakarken mest oldu!

Sosyal medya hesabından çocukları ve eşi Alişan ile sık sık paylaşımlarda bulunan oyuncu Buse Varol son olarak oğlu Burak ile akıma uydu. Mutfağa giren Buse Varol ile oğlu Burak 'Dubai çikolatası' yaptı. Mutfaktaki marifetlerini her fırsatta ortaya koyan Buse Varol'un Dubai çikolatası videosunu izleyenler oldukça başarılı buldu. Anne-oğul Dubai çikolatalarının tadına bakarken mest oldu! İşte Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol ile oğlu Burak'ın eğlenceli mutfak halleri...

Giriş Tarihi: 29.10.2024 14:23 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 14:31
Oyuncu Buse Varol oğlu Burak ile mutfağa girdi ’Dubai çikolatası’ yaptı! Anne-oğul tadına bakarken mest oldu!

Oyuncu Buse Varol ile mutlu bir evliliği olan şarkıcı Alişan aile yaşantısına verdiği önem ile her zaman parmakla gösterilen sanatçılardan oldu.

Oyuncu Buse Varol oğlu Burak ile mutfağa girdi ’Dubai çikolatası’ yaptı! Anne-oğul tadına bakarken mest oldu!

Şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol, 2018 yılının mayıs ayında nikah masasına oturmuştu.

Oyuncu Buse Varol oğlu Burak ile mutfağa girdi ’Dubai çikolatası’ yaptı! Anne-oğul tadına bakarken mest oldu!

2019 yılında ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alan çift, 2021 yılında da ikinci çocukları Eliz'e kavuşmuşlardı.

Oyuncu Buse Varol oğlu Burak ile mutfağa girdi ’Dubai çikolatası’ yaptı! Anne-oğul tadına bakarken mest oldu!

Mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ünlü çift sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor.

Oyuncu Buse Varol oğlu Burak ile mutfağa girdi ’Dubai çikolatası’ yaptı! Anne-oğul tadına bakarken mest oldu!

Sosyal medya hesabından çocukları ve eşi Alişan ile sık sık paylaşımlarda bulunan oyuncu Buse Varol son olarak oğlu Burak ile akıma uydu.

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