Oyuncu Ceyda Ateş 5 yaşındaki kızı Talia hakkında konuştu! "Talia ile ilgili tek hayalim..."

'Adını Feriha Koydum' dizisinde canlandırdığı 'Hande' karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında iş insanı sevgilisi Buğra Toplusoy'la dünyaevine girmişti. Güzel oyuncunun mutlu evliliği, 2020 yılında kızı Talia ile taçlandı. Evlendikten sonra ailesiyle birlikte Amerika'ya taşınan Ateş, sosyal medya hesabında sevenleriyle sık sık iletişim kuruyor. Ceyda Ateş son olarak cumartesi günü Türkiye'ye geldi. Kızı Talia'yı sosyal medya hesabından paylaşan Ceyda Ateş, 'Annesinin kopyası' yorumları yapılmasına, 'Resim yapmayı çok seviyor. Müzik kulağı çok fazla. Bir şarkıyı duyduğunda Türkçe ya da İngilizce hemen ezberleyebiliyor. Yaşı çok küçük, yeni 5 yaşına girdi. Zamanla ilgisi nereye evrilir bilmiyorum. Neyle mutlu olacaksa bizde onun arkasında olacağız. Kızımla ilgili tek hayalim, hayatında mutlu bir çocuk olsun, sevmediği bir şeyleri yapmaya mecbur olmasın. Mutlu bir hayatı olsun' dedi. Ayrıca Ateş, Florida'da oturduğu sitede görüntülenen timsahı paylaşmıştı. Konu hakkında açıklama yapan Ateş, 'Florida zaten timsah cenneti dediğim bir yer. Her yerden çıkabilir. Sitelerde su kanalları olduğu için timsah, yılan, bir sürü hayvan çıkabiliyor. Benim hayvanlarla alakalı korkum yok. Geçtiğimiz gün 6 tane şahin gelip bahçemde iguana yedi' ifadelerini kullandı. Peki Ceyda Ateş dışında İstanbul'dan daha sakin yerlere yerleşen diğer ünlü isimleri biliyor musunuz? KORAY AVCI Geçtiğimiz gün, menajerinin İstanbul Üsküdar'daki kahve dükkânının açılışına katılan Avcı, yeni hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 'Fethiye'de cuma pazarında tezgâhım var, canım istiyor karpuz satıyorum. Bunu nerede yapacaksın İstanbul'da? Zaten kalabalık, şova döner o iş... Orada şov gibi olmuyor' diyerek, doğayla iç içe ve sakin yaşamın İstanbul'dan çok farklı olduğunu dile getirdi. Avcı, zaman zaman İstanbul'a uğradığını ve deniz yaşamının bazı zorluklar içerdiğini de belirtti. Uzun yol deneyimi kazanmak için sık sık teknesinin dümenine geçtiğini anlatan şarkıcı, deniz tutkusunun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Daha önce verdiği bir röportajda yeni yaşamını şu sözlerle özetlemişti: 'Babam için bir yelkenli almıştım. Ona kullanmak nasip olmadı ve bana kaldı. Daha sonra kaptan olmaya karar verdim, eğitim aldım. Bu yelkenli kendi hâlinde küçük bir ev gibi… Orada yaşıyorum. Babam sayesinde o sakinliğin tadını çıkarıyorum, çok güzel besteler yapıyorum. Amatör bir kaptanım ama profesyonelliğe doğru elimden gelen her şeyi yapacağım.' Koray Avcı'nın Göcek'teki hayatı, hem denizle hem de doğayla bütünleşmiş bir yaşam tarzını yansıtıyor. İstanbul'un karmaşasından uzaklaşan şarkıcı, hem müzik üretiminde ilham buluyor hem de hayatın keyfini basit zevklerde çıkarıyor. Pazarda karpuz satmak gibi sıradan ama içten aktiviteler, onun yeni hayatına dair samimi bir pencere sunuyor. İSTANBUL'UN GÜRÜLTÜSÜNDEN KAÇAN BİR DİĞER İSİM İSE İLKER AYRIK OLDU! Ünlü sunucu İlker Ayrık, kendine Beykoz'un İshaklı Köyü'nde doğayla iç içe bir hayat kurdu. Çiftçiliğe devam ettiğini dile getiren ünlü oyuncu 'Doğa ile iç içeyim. Yaklaşık 5 yıldır çiftçilik yapıyorum. Toprak insanı dinlendiren, elektriği alan bir şey. Çiftçilik yaşama bakışla alakalı bir şey. Mevsimsel bostan ekiyoruz. Her çeşit ürün var. Aromatik bitkiler de var' diye konuştu. Doğa ile iç içe yaşayan ünlü oyuncu daha önce '11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var' açıklamasını yapmıştı. İSTANBUL'DAN TAŞINIP BAŞKA ŞEHİRLERE YERLEŞEN ÜNLÜLERİ SİZLER İÇİN DERLEDİK... BURAK HAKKI 2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı. Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçıp Çanakkale'ye yerleşti. 35 BİN METREKARELİK ARSA SATIN ALDI Ünlü oyuncu Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu. SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ YAPIYOR Yaklaşık 300 bin dolarlık arsaya bir de villa inşa eden oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimi de yapıyor. BÜLENT ŞAKRAK Oyuncu Bülent Şakrak, oğlu Ali'nin annesi Ceyda Düvenci ile evliliğini 2023 yılında tek celsede bitirmişti. Ayrılığın ardından kendine yeni bir hayat kuran Şakrak, tercihini tiny house'dan yana kullandı. İşlerinden dolayı İstanbul Avrupa yakasını tercih eden oyuncu, tepeden tırnağa kendi imzasını taşıyan evinden fotoğrafları sık sık sosyal medya hesabında paylaşıyor. Çoğu zaman oğlu Ali'nin de eşlik ettiği Şakrak, vaktinin büyük kısmını doğa yürüyüşlerine ve bahçe bakımına ayırıyor. SEHER DİLOVAN CENEVRE'YE TAŞINDI Uzun süredir müzik piyasasından elini eteğini çeken 53 yaşındaki Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de köy hayatı yaşıyor. Yerini kendisi gibi müzikle ilgilenen oğlu Alan Dere'ye bırakan Seher Dilovan'ın Cenevre'deki evi yeşillikler arasında... Sosyal medya hesabından Cenevre'deki hayatından paylaşımlarda bulunan Seher Dilovan, ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat kendi ilgileniyor. Türkücü Seher Dilovan yıllar önce İsviçre'ye yerleşmiş, restoran açarak işletmeciliğe başlamıştı. Gözlerden uzak mütevazi bir yaşam süren Seher Dilovan, ev işleriyle de bizzat kendisi ilgileniyor. Cenevre'de bahçe içinde yer alan bir villada yaşayan Dilovan, zaman zaman paylaşımlarında evinden görüntülere de yer veriyor. LONDRA'YA TAŞINDI 'Sihirli Annem'de 'Betüş' karakterini canlandıran İnci Türkay, 2000'lere damga vurmuştu. Başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede yükselen güzel oyuncu, 2017 yılında ani bir karar vererek Londra'ya taşındı. Oğlunun eğitimi için yurt dışına taşındığı öne sürülen Türkay şimdiye kadar hiç açıklama yapmamıştı. İnci Türkay sonunda sessizliğini bozarak katıldığı bir programda neden yurt dışına taşındığını açıkladı. 'HAYAT AYNI İNSANLARLA GÖRÜŞMEK İÇİN ÇOK KISA' İnci Türkay sunucuya radikal bir kararla Londra'ya gitme sebebini, 'Çok mücadele ettim. Hayatını hep aynı yerde yaşayıp, hep aynı işi yapıp, aynı yemekleri yiyip, hatta aynı insanlarla görüşmek için çok kısa olduğunu düşünüyorum. 'TAMAM ZAMANI GELDİ' Çok keskin dönüşlerim var hayatta, devlet tiyatrosundan bile istifa ettim bir anda. Girmesi çok zorken, bir an da istifa ettim. Bir gün diyorum ki 'tamam zamanı geldi' cümleleriyle açıkladı. 'DURDUM DURDUM DEDİM Kİ GİT' Sözlerine devam eden güzel oyucu, 'Çok güzel işler yaptım burada. 99 yılında dil öğrenmeye gitmiş ve bir ailenin yanında kalmıştım İngiltere'de. Durdum durdum, dedim ki git. Ali'yi de düşündüm, büyüyordu. 'ONA YAPAMADIĞIM ŞANSI VEREBİLİRDİM' Ona yapamadığım şansı verebilirdim... Orada beni yatlar katlar beklemiyordu. O bir delilik hali ama, şimdi olsaydı, kapıdan dışarı çıkamazdım.' BERKAY HARDAL VE DİLAN TELKÖK ÇİFTİ YouTube videoları ve Instagram videoları ile oldukça konuşulan çift Berkay Hardal 2019 yılında Dilan Telkök de İstanbul'dan uzak bir yaşam sürüyorlar. Çiftin evinin güzelliği ise ağızları açık bıraktırıyor. Sade ve şık bir tasarım benimseyen evde resmen huzur var. Ünlü çift, bu ferah ve modern evde herkesin rüyasını yaşıyor. Pandemi döneminde İstanbul'u terk eden çift Muğla'nın Köyceğiz ilçesine taşındı. İlk zamanlar kirada oturan ikili, daha sonra Köyceğiz'de kendi evlerini yaptırdı. ZEYNEP TÜRKEŞ 90'larda yaptığı hit şarkılarla hafızalara kazınan Zeynep Türkeş de Berna Öztürk gibi Muğla'da soluklananlardan. Bodrum ile Milas arasındaki Kıyıkışlaçık Köyü'ne yerleşen Zeynep Türkeş, burada bir özel okulda müzik öğretmenliği de yapıyor. CEYLAN Ünlü halk müziği sanatçısı Ceylan, İstanbul'dan ayrılarak, doğa ile iç içe yaşamayı tercih etti. Ceylan 'Artık Bodrum'a yerleşiyorum. Evim var. İşlerimi oradan yürütmek istiyorum' dedi. ASLI TANDOĞAN Oyuncu Aslı Tandoğan, İstanbul'un stresinden uzaklaşmak için İstanbul'a yakın ama dingin bir köy yaşamını seçti. Oğlu Atlas'ın doğumundan sonra şehirden uzakta, Riva'da yeni bir yaşam kuran ünlü oyuncu, 'Hayatımızdaki stres faktörleriyle başa çıkabilmek için şehirden uzakta oturmayı tercih ettim' dedi. 'Uzak olmanın zorlukları var ama köyde yaşamak insana dinginlik veriyor. Doğayla iç içe olmak beni mutlu ediyor. Küçük bir sebze bahçem var. Atlas'la bahçede bol bol vakit geçiriyorum. Mümkün olduğunca huzurlu ve sakin mekânlarda bulunuyor, pozitif ve duyarlı insanlarla hayatımı geçirmeye özen gösteriyorum.' NEJAT ALP İstanbul'un kalabalığından kaçarak Bodrum'a yerleşen ünlüler kervanına usta sanatçı Nejat Alp'de katıldı. 48 yıllık sanat hayatı boyunca İstanbul'da yaşayan ve taverna kültürünün önde gelen isimlerinde olan Alp Radikal bir karar alarak Bodrum'un Turgutreis mahallesine yerleşti. BERNA ÖZTÜRK Tarkan'ın eski baldızı olarak hayatımıza giren Berna Öztürk şehri terk edenlerden. Muğla Akyaka'da bir köyde yaşadığını belirten ünlü isim, şehrin kalabalığından bunaldığını, 7 yıldır köyde oldukça mutlu olduğunu söyledi. BİLUN DOHMEN 90'lı yıllarda podyumların tozunu attıran Bilun Dohmen, Bodrum'a yerleşti. Avrupa ve Türkiye'de sayısız defilede yer alan eski manken, Bodrum Gündoğan'da küçük bir çiftlik kurdu. Köy hayatı yaşamaya başlayan Dohmen'in geçmişinden eser kalmadı. Görkemli hayatı geride bırakan manken şimdilerde küçükbaş hayvan besleyip, organik tarım ürünleri yetiştiriyor. KIRAÇ Şarkıcı Kıraç'ın eşi Ayşe Şule Bilgiç ve çocuklarıyla birlikte, 5 yıldır yılın belirli dönemlerinde Beykoz'a bağlı Ali Bahadır Köyü'ndeki bir çiftlikte yaşadığı ortaya çıktı. Eşi Ayşe Şule Bilgiç'le bankadan kredi çekerek bu çiftliği aldıklarını ve kredisini hâlâ ödediklerini söyleyen belirten Kıraç, '13 dönümlük bu çiftlikte 17 inek, 16 tavuk, 8 ördek ve 5 hindi besliyorum' dedi. Çiftlik sit alanı olduğu için 5 yıldır karavanda yaşamaya mecbur bırakıldıklarından dert yanarak ilgili makamlara seslenen Kıraç, bütün ömrünü şehir hayatında geçirenlereyse 'Topraktan geldik toprağa gideceğiz, kini ve nefreti arkamızda bırakalım' çağrısında bulundu. LEYLA BİLGİNEL Türkiye'den uzaklara yerleşen ünlülerden biri de Leyla Bilginel. Bir zamanlar oyuncu olarak adını duyuran Leyla Bilginel, bir yılı aşkın süredir Türkiye'den çok uzakta bambaşka bir hayat yaşıyor. Tayland'ın Phuket adasında oğlu Kayra ile birlikte yeni bir sayfa açan Bilginel, Instagram'daki sayfasında da günlük yaşamından kesitler sunan fotoğraflar paylaşıyor. YÜKSEL UZEL Bir döneme sesi ve şarkılarıyla damga vuran Yüksel Uzel ise gencecik yaşında sağlık sorunları yüzünden 'erken' emekliye ayrılmak zorunda kaldı. Bir aşk yüzünden de yaşadığı ülkeyi değiştirdi. Kilometrelerce uzağa Güney Afrika'ya yerleşti. İlki 31 yaşında olmak üzere iki kez anevrizma geçiren Uzel, kelimenin tam anlamıyla ölümün kıyısından döndü ve yeniden hayata tutundu. SÜMER EZGÜ Uzun süre Ankara'da yaşadıktan sonra İstanbul'a yerleşen Sümer Ezgü daha sonra yazları gittiği Antalya'ya tamamen yerleşme kararı aldı ve İstanbul'daki evini Antalya'ya taşıdı. Sadece işi olduğunda İstanbul'a geliyor. YÜKSEL AK Eski Türkiye güzellerinden olan Yüksel Ak önce mankenliği ve sunuculuğu bıraktı daha sonra ise İstanbul'u terk etti. İlk evliliğini manken Şenol İpek ile yapan Yüksel Ak daha sonra İzmirli iş adamı Osman Rimer ile evlenerek İzmir'e yerleşti. Ares ve Kaya isimli iki tane oğlu bulunuyor. EGE 90'ların efsaneleşen pop yıldızlarından şarkıcı Ege, Muğla – Güvercinlik'te tek başına yaşıyor. Ege, Bodrum'da sahne çalışmalarına devam ediyor. İş için dönem dönem İstanbul'a geliyor. YEŞİM BÜBER Yeşim Büber tekne hayatını tercih eden ünlülerden oldu. Tüm yaşamını eşi ve ikizleri ile yaz kış tekne de geçiren oyuncu İstanbul'a da tekneleri ile geliyor Kanlıca'da demir atıp bir süre sonra istediği başka yere geçiyor HAYKO CEPKİN Rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin, İstanbul'un kalabalığına dayanmayan ünlü isimlerden biri... Cepkin'in, İstanbul'dan ayrılmasının bir nedeni de paraşüt tutkusu... İzmir, Selçuk'ta bulunan eski havaalanında paraşüt atlayışlarına başlayan ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, 4 sene önce Şirince'ye yerleşme kararı aldı. Cepkin, bir konaklama tesisi açarak kendisi gibi doğa tutkunlarını da burada buluşturuyor. Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin ayrıca 'İstanbul'un yaşanacak hali kalmadı' dedi. ÖZLEM TEKİN Rock müziğin efsane isimlerinden Özlem Tekin, müziği bırakarak sevenlerini üzmüştü. Tekin'in eski eşi, ünlü şarkıcının Küçükbükü Mahallesi'nde 2. muhtar olduğunu söyledi. Özlem Tekin'in eski eşi Cem Öcal, 'Özlem müzik hayatını tamamen bıraktı. Küçükbükü Mahallesi'nde ikinci muhtar oldu. Komşu olduğumuz için sık sık görüşüyoruz. İyi ve sakin bir hayatı var' dedi. SARP LEVENDOĞLU 'Küçük Ağa' 'Emret Komutanım' ve 'Lise Defteri' projelerinde boy gösteren oyuncu Sarp Levendoğlu'da İstanbul'u terk eden ünlüler arasında. Datça'ya yerleşen yakışıklı oyuncu, uzun bir süredir gözlerden uzak bir şekilde yaşıyor. Levendoğlu Datça'ya yerleşmesiyle alakalı, 'Magazinle alakam yok. Bazı insanlar kendini göstermek ister, bazıları ise izole bir hayat yaşamayı tercih eder. Datça'da şöhretin pek bir önemi yok.' sözlerini söylemişti. IRMAK ÜNAL Eşiyle boşandıktan sonra 2 çocuğuyla birlikte Bali'ye yerleşen oyuncu Irmak Ünal, şu an da doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Ünal, paylaşımlarıyla da mutluluğunu gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz günlerde tatil için İstanbul'a gelen Ünal'ın ekranlara dönüp dönmeyeceği konuşuluyordu. Fakat güzel oyuncu henüz böyle bir açıklama yapmadı. ZEYNEP BASTIK Güzel popçu Zeynep Bastık, İstanbul'dan ayrılarak Urla'ya yerleşen ünlüler arasında. Bastık'ın, doğayla iç içe olan lüks evi görenleri büyülüyor. 40 milyon TL civarındaki lüks evi satın alan Bastık'ın paylaşımları da çok konuşulmuştu. Zeynep Bastık'ta artık doğayla iç içe olan ünlü isimler arasında yerini aldı.