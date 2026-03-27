Oyuncu Evren Duyal: “Çalışmasam çok güzel olur” dediğim isimler var

ÇALIŞMAKTA ZORLANDIĞIM İNSANLAR OLDU

-Çalışmakta zorlandığınız biri oldu mu?

Oldu tabii. Aşk-ı Memnu'dan sonra oldu ama tabii ki şu proje veya şu isim diyemem, demeyeceğim. Demeyeceğim ama ben bir şey oynamaya başladığımda küçük bir çocuğa dönüyorum. Ve bunun önüne geçemiyorum. O performansı sergiledikten sonra dönüp hemen yönetmenin gözüne bakıp "Oldu mu olmadı mı?" derim. O noktada tabii ki seni anlayan, seninle buluşan bir yönetmenle çalışmak başka bir şey. O yüzden Aşk-ı Memnu'yu bundan ayrı tutarım, Hilal Saral öyle bir yönetmendi çünkü. Ama onun ötesinde bazen sana hiç bakmayan ve kendi derdini anlatamayan yönetmenlerle çalıştım. Ben mesela bir oyuncuya, hele ki kendini o küçük çocuk gibi aç ve ne oynamak istediğini bulmaya, nasıl, nereden oynayayım, ne yapayım ben şimdi diye bakan oyuncuya, "Ya onu bir tık daha!" diyen yönetmene pek dayanamıyorum. Yani bir tık daha ne? Yani ona ihtiyacım var. O bilgi bana geldiği zaman ben oradan akabilirim, oradan yürüyebilirim. Yani mükemmel bir şey yapmaktan bahsetmiyorum ama açılabilirim. Yani bu ortak bir iş çünkü. Ben orada tek başıma değilim. Hele kamerada daha çok da hissediyorsun bunu. Yani o yüzden bugün bile hala bittikten sonra döner yönetmene bakarım. Beni anlayan, tanıyan yönetmen de anlar. Ve zaten benim de güvendiğim yönetmen orada işlemeyen bir şey olduğunu düşünüyorsa yeniden çeker.

-O zaman bir proje seçerken aslında yönetmen noktası sizin için önemli…

Önemli. Yani yönetmene göre proje seçiyorum falan gibi bir şey söylemeyeyim. Öyle bir şey olmuyor. Çünkü şey, ben hep umut dolu bir insanım o noktada. Yani öyle çok spesifik şu yönetmen, bu yönetmen diyeceğim bir durum değil bu. Bu dokuyu, bu dokunun diğer tarafını, yani benim dediğim gibi oyuncuya tam olarak ne istediğini aktarabilen ya da oyuncunun içinde bulunduğu durumu da algılayabilen yönetmenle işlediğinde daha güzel performanslar çıktığını düşünüyorum. Öbür türlüsünün de yöntemini biliyorum, buldum diyeyim. Halledebilirim ama daha kapalı ve daha güvenli alanda yürüyen bir oyuncu oluyorum o zaman.