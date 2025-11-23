Oyuncu Fadik Sevin Atasoy yaşadıklarını anlattı: "Ölümle yüzleşince samuraya dönüştüm!”

BİROL GÜVEN

DİZİ SEKTÖRÜNDE AMERİKA BİLE BİZİMLE REKABET EDEMİYOR

Sinema Genel Müdürlüğünde bir buçuk yıl olmuş. Askerlik gibi görüyorum. İlk yıl acemilik dönemimdi. O bir yıldan sonra artık bir şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Bazı şeyler de tekrar etmeye başladı. Katıldığım etkinliklere ikinci kez katılıyorum artık. Şimdi daha iyi anlıyorum. Hayatım boyunca yaptığım işler cahil cesareti gibi oldu. Cahillikle beraber cesaret geliyor. Yaptığımız her şeyi cahilken yaparız. Yıllar önce o dizileri yaparken bilmeden yapıyordum. Düşünmemiştim nasıl oluyor diye. Teorisine kafa yorunca yapamamaya başlıyorsunuz. Benzerini, bir acemilik dönemini genel müdürlükte yaşadım. Bilmemenin avantajını yaşadım. Yani dizi yaparken ki çoğu şeyi cahil cesaretiyle yaptım. Bugünkü aklım olsa zaten yapamazmışım.

Kendime vakit ayırma gibi bir ihtimal yok. Gerçekten çok yoğun bir iş bu. Yetişmek mümkün değil. Yazamıyorum notlar alıyorum. Yazmayı erteliyorum. Yazma dönemim de gelecek. Bu görevler sonuçta geçici görevler. Yazacak çok şey birikti. Hayatım bir rutine dönmüştü. Bir senarist olarak büyük bir değişime benim de ihtiyacım vardı. Yazma tarafıma katkıda bulunacağına inandığım bir süreçteyim.

Sinema Genel Müdürlüğü olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü'nden farklıyız. Onlar icracı kurumlar. Tiyatro ve opera bale gösterileri yapıyorlar. Biz üreten tarafta değiliz, sinema yapmıyoruz. Düzenleyen ve destekleyen bir yapımız var. Toplam 83 kişiden oluşan küçük bir destek birimiyiz. O yüzden bizde başarı da başarısızlık da özel sektörün üstünde.

2000 yılından beri çektiğim herhangi bir dizimin yayınlanmadığı bir gün yok. Bu gurur duyulacak bir şey mi bilmiyorum. Kendi yaptığım hiçbir şeyi izlemiyorum, insanlar sıkılacak diye endişe ediyorum.

TV'de gördüğümüz işlerin tamamı yurtdışı için yapılıyor. Biz neyi seyrediyorsak dünya onları satın alıyor. Ülkemiz için güzel bir şey ama ekranlarımızdan yok olan şeyler var. Bir kere kanalların renkliliği yok oldu. Her kanalda her gece sadece bir dizi ya da program var. TV'ler gündelik hayat dizilerini kaybettiler, satış değeri yok. Diğer taraftan Türk televizyoncularının hepsinin inanılmaz bir başarısı var. Burada bir şey yazıyorsunuz 1 milyar insan anlıyor seyrediyor. Hollywood'u geçtik bence. Amerika bizimle rekabet edemiyor. Bizim üretim gücümüz çok fazla. Bir haftada 2 saatlik bir dizi üretebiliyoruz. Bununla rekabet edebilecek ülke yok. Amerika dizileri satarken yaşam biçimiyle beraber satıyor. Kültür empoze ediyor. Türk dizileri bunu yapmıyor. Kültürel bir etki bırakıyor ama her ülke kendi dizisi sanıyor. O yüzden bizim oyuncularımıza inanılmaz bir sevgi ve hayranlık var. Aynı zamanda dizilerimiz dünyanın en büyük Türkçe kursu.