Trend Galeri Trend Magazin Oyuncu İlker Aksum'u kızı Lila 1 yaşına girdi! 'İyi ki doğdun canım kızım'

Oyuncu İlker Aksum ile eşi Dilay Ekmekçioğlu, kızları Lila'nın 1'inci yaşını kutladı. Aile ve yakın dostların katılımıyla gerçekleşen kutlamada minik Lila'nın mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 03.02.2026 11:38 Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 11:41
Oyuncu İlker Aksum, 2023 yılında hayatını Dilay Ekmekçioğlu ile birleştirmişti. 2025'in başında dünyaya gelen kızları Lila, çiftin hayatına büyük bir sevinç getirmişti.

Önceki gün sevimli Lila, 1 yaşını doldurdu.

Aksum, minik kızı için yakın dostlarıyla birlikte samimi bir doğum günü kutlaması düzenledi.

"İyi ki doğdun canım kızım" notunu paylaşarak babalık mutluluğunu dile getiren Aksum, Instagram'da fotoğraflarıyla birlikte "Canım kızımın 1'inci yaş günü. Yanımızda olan dostlarımıza teşekkür ederiz" notunu paylaştı.

Lila'nın doğum günü kareleri ise beğeni yağmuruna tutuldu.

