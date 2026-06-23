Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

"Hayat Bilgisi" dizisinde canlandırdığı "Törpü Yeliz" karakteriyle geniş kitlelerce tanınmış, ardından "Yaprak Dökümü", "Aramızda Kalsın", "Ufak Tefek Cinayetler", "Evlilik Hakkında Her Şey", "Kulüp" ve "Ömer" gibi birçok başarılı yapımda rol almıştır. Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema, tiyatro ve dijital projelerde de yer alarak kariyerini farklı alanlarda sürdürmüştür.