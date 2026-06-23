Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

'Küçük Sırlar', 'Adını Kalbime Yazdım' ve özellikle 'Kırgın Çiçekler' dizisindeki başarılı performansıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu İpek Karapınar, geçtiğimiz yıl 30 Ağustos 2025 tarihinde yönetmen Ali Balcı ile hayatını birleştirmişti. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı yaratıcı ve duygusal paylaşımla hamile olduğunu duyuran Karapınar, hayranlarına büyük bir sürpriz yaşatmıştı. 'BUGÜN OĞLUM OLACAĞINI ÖĞRENDİM' Sosyal medyada yapay zeka teknolojisiyle oluşturulmuş sembolik bir bebek fotoğrafı yayımlayan ünlü oyuncu, paylaşımına eklediği notla bebeğinin cinsiyetini de ilk kez açıklamıştı. Heyecanını ve mutluluğunu takipçileriyle paylaşan İpek Karapınar, gönderisinde şu ifadelere yer verdi: 'Ben Azize İpek Karapınar Balcı. Bugün oğlum olacağını öğrendim.' Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımın altına, sanat dünyasından dostları ve hayranları tebrik mesajları yağdırmıştı. BEBEK GÖRÜNDÜ Son olarak Karapınar'ın gün geçtikçe belirginleşen karnı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Karapınar'ın eşi ile çektirdiği bu sıcak ve samimi kareye beğeni yağdı. MÜJDELİ HABER GELEN DİĞER İSİM GÖKÇE BAHADIR OLMUŞTU! 'Hayat Bilgisi', 'Yaprak Dökümü', 'Ufak Tefek Cinayetler', 'Evlilik Hakkında Her Şey', 'Kulüp' ve 'Ömer' gibi projelerdeki başarısıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'dan müjdeli haber geldi. ANNE OLUYOR Magazin kulislerinde konuşulan sürpriz iddiaya göre güzel oyuncu hamile. Söylentiler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranları da büyük heyecan yaşadı. 2022 yılında Emir Ersoy ile dünyaevine giren ünlü oyuncunun anne olmaya hazırlandığı öne sürüldü. Kulislere yansıyan bilgilere göre ünlü oyuncunun eşi Emir Ersoy ile büyük bir mutluluk yaşadığı öne sürüldü. Akif Yaman'ın haberine göre çifte yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Gökçe Bahadır'ın hamileliğinin henüz çok başında olduğu öğrenildi. Sosyal medyada hızla yayılan haber sonrası hayranlardan tebrik mesajları gelirken, gözler çiftten gelecek resmi açıklamaya çevrildi. GÖKÇE BAHADIR KAÇ YAŞINDA? Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu 44 yaşında. 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Törpü Yeliz' karakteriyle geniş kitlelerce tanınmış, ardından 'Yaprak Dökümü', 'Aramızda Kalsın', 'Ufak Tefek Cinayetler', 'Evlilik Hakkında Her Şey', 'Kulüp' ve 'Ömer' gibi birçok başarılı yapımda rol almıştır. Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema, tiyatro ve dijital projelerde de yer alarak kariyerini farklı alanlarda sürdürmüştür. Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti, mutlu evlilikleriyle sık sık örnek gösteriliyordu. İşte sizler için derlediğimiz diğer evli ünlü çiftler… AYLİN KONTENTE-ALPER KUL BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU NURİ ALÇO - BURCU ALÇO NURİ ALÇO - BURCU ALÇO NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR FEDON KALYONCU VE EŞİ FEDON KALYONCU VE EŞİ IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER TAMER LEVENT- SENAN LEVENT HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BEREN SAAT- KENAN DOĞULU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ