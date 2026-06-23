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Oyuncu İpek Karapınar'ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

İpek Karapınar, Ali Balcı ile sürdürdüğü mutlu evliliğin ardından sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu. 42 yaşındaki ünlü oyuncunun gün geçtikçe belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 23.06.2026 09:13 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 09:18
Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

"Küçük Sırlar", "Adını Kalbime Yazdım" ve özellikle "Kırgın Çiçekler" dizisindeki başarılı performansıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu İpek Karapınar, geçtiğimiz yıl 30 Ağustos 2025 tarihinde yönetmen Ali Balcı ile hayatını birleştirmişti.

Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı yaratıcı ve duygusal paylaşımla hamile olduğunu duyuran Karapınar, hayranlarına büyük bir sürpriz yaşatmıştı.

Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

"BUGÜN OĞLUM OLACAĞINI ÖĞRENDİM"

Sosyal medyada yapay zeka teknolojisiyle oluşturulmuş sembolik bir bebek fotoğrafı yayımlayan ünlü oyuncu, paylaşımına eklediği notla bebeğinin cinsiyetini de ilk kez açıklamıştı.

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Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

Heyecanını ve mutluluğunu takipçileriyle paylaşan İpek Karapınar, gönderisinde şu ifadelere yer verdi: "Ben Azize İpek Karapınar Balcı. Bugün oğlum olacağını öğrendim."

Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımın altına, sanat dünyasından dostları ve hayranları tebrik mesajları yağdırmıştı.

Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

BEBEK GÖRÜNDÜ

Son olarak Karapınar'ın gün geçtikçe belirginleşen karnı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Karapınar'ın eşi ile çektirdiği bu sıcak ve samimi kareye beğeni yağdı.

Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

MÜJDELİ HABER GELEN DİĞER İSİM GÖKÇE BAHADIR OLMUŞTU!

"Hayat Bilgisi", "Yaprak Dökümü", "Ufak Tefek Cinayetler", "Evlilik Hakkında Her Şey", "Kulüp" ve "Ömer" gibi projelerdeki başarısıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'dan müjdeli haber geldi.

Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

ANNE OLUYOR

Magazin kulislerinde konuşulan sürpriz iddiaya göre güzel oyuncu hamile. Söylentiler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranları da büyük heyecan yaşadı.

Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

2022 yılında Emir Ersoy ile dünyaevine giren ünlü oyuncunun anne olmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

Kulislere yansıyan bilgilere göre ünlü oyuncunun eşi Emir Ersoy ile büyük bir mutluluk yaşadığı öne sürüldü.

Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

Akif Yaman'ın haberine göre çifte yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Gökçe Bahadır'ın hamileliğinin henüz çok başında olduğu öğrenildi.

Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

Sosyal medyada hızla yayılan haber sonrası hayranlardan tebrik mesajları gelirken, gözler çiftten gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

GÖKÇE BAHADIR KAÇ YAŞINDA?

Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu 44 yaşında.

Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

"Hayat Bilgisi" dizisinde canlandırdığı "Törpü Yeliz" karakteriyle geniş kitlelerce tanınmış, ardından "Yaprak Dökümü", "Aramızda Kalsın", "Ufak Tefek Cinayetler", "Evlilik Hakkında Her Şey", "Kulüp" ve "Ömer" gibi birçok başarılı yapımda rol almıştır. Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema, tiyatro ve dijital projelerde de yer alarak kariyerini farklı alanlarda sürdürmüştür.

Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti, mutlu evlilikleriyle sık sık örnek gösteriliyordu.

Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

İşte sizler için derlediğimiz diğer evli ünlü çiftler…

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER

Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti
FEDON KALYONCU VE EŞİ
Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

FEDON KALYONCU VE EŞİ

Oyuncu İpek Karapınar’ın annelik heyecanı! Büyüyen karnı dikkat çekti

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER