Oyuncu Jennifer Lawrence: Filistin’de yaşananlar soykırımdan farksız!

İsrail'in Filistin'e zulmü birçok ünlü ismin de tepkisini çekti. Aralarında Billie Eilish, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix ve Javier Bardem'in de bulunduğu çok sayıda sanatçı, Filistin'e destek çağrısı yaptı. Bu ünlü yıldızlardan bir tanesi de Jennifer Lawrence oldu. ÜNLÜ YILDIZDAN FİLİSTİN'E DESTEK! Ünlü yıldız Filistin için bu kez tepkisini ortaya koydu. 'FİLİSTİN'DE YAŞANANLAR SOYKIRIMDAN FARKSIZ' Lawrence, 'Filistin'de yaşananlar soykırımdan farksız ve kabul edilemez. Dünyanın bir ucundaki olayları görmezden geldiğinizde bunun size de yansıması uzun sürmez' ifadelerini kullandı. TÜRKİYE'DEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER DE FİLİSTİN'E DESTEK MESAJLARI YAYINLADI... Ankara Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde ünlü şarkıcı Alişan, sahneye çıktı. Gazze'deki zulme sessiz kalmayan Alişan, Filistin'in mücadelesine destek konuşması yaptı. Murat Kekilli'nin Yıkılasın İsrail şiirini okuyan şarkıcı, ardından şunları söyledi: 'Orada masum çocuklar, anneler, yaşlılar açlıktan ölüyor. Her gün bir video seyrediyoruz ve insanlığımızdan utanıyoruz. Maalesef dünya suskun. Bizim elimizden gelen de bunu duyurmak. Hepimizin duaları oradaki kardeşlerimizle.' Filistin'e her fırsatta desteğini dile getiren bir diğer isim de Yıldız Tilbe. Geçtiğimiz günlerde İtalya'da yapılan bir araştırma gündeme gelmişti. İnsan ömrünün 300 yıla çıkabileceği konuşulurken Yıldız Tilbe'nin bu konu hakkındaki yorumu dikkat çekmişti. Türkiye'de konu hakkında ilk yorum yapan ünlü Yıldız Tilbe'nin söyledikleri adeta tartışmalara son noktayı koymuştu. BÜYÜK BİR VAHŞET YAŞANIYOR Alemlere rahmet olarak gönderilen, bütün insanlık için en güzel örnek olan Allah'ın elçisi Peygamber Efendimiz 63 yıl ömür yaşamıştı. Ömrün hayırlısı yüce Allah'ın nasip ettiği süre kadardır.'