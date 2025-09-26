Oyuncu Jennifer Lawrence: Filistin’de yaşananlar soykırımdan farksız!

Murat Kekilli'nin Yıkılasın İsrail şiirini okuyan şarkıcı, ardından şunları söyledi: "Orada masum çocuklar, anneler, yaşlılar açlıktan ölüyor. Her gün bir video seyrediyoruz ve insanlığımızdan utanıyoruz. Maalesef dünya suskun. Bizim elimizden gelen de bunu duyurmak. Hepimizin duaları oradaki kardeşlerimizle."