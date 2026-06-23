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Oyuncu Levent Can acı haberi duyurdu!

Ünlü oyuncu Levent Can, bugün kişisel hesabından acı haberi hayranlarıyla paylaştı.Levent Can, annesini kaybettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 23.06.2026 21:19 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 21:26
Oyuncu Levent Can acı haberi duyurdu!

'Kurtlar Vadisi Pusu', 'Ezel', 'Emret Komutanım', 'Kavak Yelleri', 'Rüzgarlı Bahçe' gibi yapımlarla ününe ün katan oyuncu Levent Can, bugün yaptığı paylaşımla acı haberi hayranlarıyla paylaştı.

Oyuncu Levent Can acı haberi duyurdu!

ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü oyuncu, annesi Makbule Can'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Oyuncu Levent Can acı haberi duyurdu!

"AMASYA'DAN KALKACAK"

Levent Can yaptığı paylaşıma, ''Canım annem Makbule Can hanımefendi bu gece vefat etmiş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Çarşamba günü ( 24/06/2026) memleketimiz Amasya'dan kalkacak ve orada defnedilecektir'' notunu ekledi.

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Oyuncu Levent Can acı haberi duyurdu!

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

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Oyuncu Levent Can acı haberi duyurdu!

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Oyuncu Levent Can acı haberi duyurdu!

İREM HELVACIOĞLU- AYSUN HELVACIOĞLU

Oyuncu Levent Can acı haberi duyurdu!

OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA

Oyuncu Levent Can acı haberi duyurdu!

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Oyuncu Levent Can acı haberi duyurdu!

EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI

Oyuncu Levent Can acı haberi duyurdu!

MELİSA URAL-SİBEL CAN

Oyuncu Levent Can acı haberi duyurdu!

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Oyuncu Levent Can acı haberi duyurdu!

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

Oyuncu Levent Can acı haberi duyurdu!

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Oyuncu Levent Can acı haberi duyurdu!

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Oyuncu Levent Can acı haberi duyurdu!

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NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

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Oyuncu Levent Can acı haberi duyurdu!

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Oyuncu Levent Can acı haberi duyurdu!

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Oyuncu Levent Can acı haberi duyurdu!

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Oyuncu Levent Can acı haberi duyurdu!

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Oyuncu Levent Can acı haberi duyurdu!

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Oyuncu Levent Can acı haberi duyurdu!

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Oyuncu Levent Can acı haberi duyurdu!

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN