Trend Galeri Trend Magazin Oyuncu Mert Ramazan Demir’in tenis aşkı! Turnuvada birinci oldu!

Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, spor tutkusuyla biliniyor. Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, tenis turnuvasında birinci oldu.

Giriş Tarihi: 03.09.2025 20:03
Son olarak yer aldığı Yalı Çapkını dizisi final yapan Mert Ramazan Demir, kendisi gibi oyuncu olan Afra Saraçoğlu ile çalkantılarla dolu bir aşk yaşamıştı. Son dönemin en konuşulan çiftlerinden biri olan ünlü oyuncuların, dizileriyle birlikte ilişkileri de bitti.

Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Ramazan Demir yeni aşkıyla tatilde yakalanmıştı.

Magazin D muhabiri Doğukan Rişvan, ünlü oyuncuyu sevgilisi ile Bodrum'da dudak dudağa görüntüledi. Gün boyu denizde eğlenen çift, plajda romantik anlar yaşarken objektiflere böyle takılmıştı.

"YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Mert Ramazan Demir, yaptığı açıklamada bir ilişkisinin olmadığını söyledi. Demir, var olduğu öne sürülen yeni ilişkisiyle ilgili soruya ise, "Yok öyle bir şey" cevabını verdi.

Öte yandan özel hayatıyla gündemden düşmeyen 27 yaşındaki oyuncunun zaman zaman ailesi de merak konusu oluyor.

SPOR TUTUKUSUYLA DA BİLİNİYOR

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Mert Ramazan Demir, spora olan tutkusuyla da biliniyor.

Ünlü oyuncu, tenis aşkı da meyvesini verdi.

İSTANBUL'DAKİ TURNUVADA BİRİNCİ OLDU

Ünlü oyuncu, İstanbul'da düzenlenen tenis turnuvasında birinci oldu. O pozunu da sosyal medya hesabından böyle paylaştı.

Son olarak Mert Ramazan Demir'in doktor abisi Melik Demir ile kareleri sosyal medyayı yıktı geçti.

İşte birbirlerine çok benzetilen Mert Ramazan Demir'in doktor abisi Melik Demir...

Öte yandan; Mert Ramazan Demir'in abisi Melik Demir dışında 3 erkek kardeşi daha var.

İşte sizin için derlediğiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...

BURAK ÖZÇİVİT-BURÇUN ÖZÇİVİT

PINAR DENİZ VE KARDEŞLERİ

PINAR DENİZ'İN ABLASI HURİ DENİZ

BENSU HANDE VE BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

AYTAÇ ŞAŞMAZ-İSMAİL EGE ŞAŞMAZ

DEMET EVGAR VE KARDEŞİ YİĞİT EVGAR

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL

HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL

HADİSE KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ

HADİSE KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ

FAHRİYE EVCEN'İN KIZ KARDEŞLERİ

NEŞE, AYŞEN VE DEMET

ZEYNEP BEŞERLER- DERYA BEŞERLER

ZEYNEP BEŞERLER- DERYA BEŞERLER