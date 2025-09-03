Oyuncu Mert Ramazan Demir’in tenis aşkı! Turnuvada birinci oldu!

Son olarak yer aldığı Yalı Çapkını dizisi final yapan Mert Ramazan Demir, kendisi gibi oyuncu olan Afra Saraçoğlu ile çalkantılarla dolu bir aşk yaşamıştı. Son dönemin en konuşulan çiftlerinden biri olan ünlü oyuncuların, dizileriyle birlikte ilişkileri de bitti. Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Ramazan Demir yeni aşkıyla tatilde yakalanmıştı. Magazin D muhabiri Doğukan Rişvan, ünlü oyuncuyu sevgilisi ile Bodrum'da dudak dudağa görüntüledi. Gün boyu denizde eğlenen çift, plajda romantik anlar yaşarken objektiflere böyle takılmıştı. 'YOK ÖYLE BİR ŞEY' Mert Ramazan Demir, yaptığı açıklamada bir ilişkisinin olmadığını söyledi. Demir, var olduğu öne sürülen yeni ilişkisiyle ilgili soruya ise, 'Yok öyle bir şey' cevabını verdi. Öte yandan özel hayatıyla gündemden düşmeyen 27 yaşındaki oyuncunun zaman zaman ailesi de merak konusu oluyor. SPOR TUTUKUSUYLA DA BİLİNİYOR Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Mert Ramazan Demir, spora olan tutkusuyla da biliniyor. Ünlü oyuncu, tenis aşkı da meyvesini verdi. İSTANBUL'DAKİ TURNUVADA BİRİNCİ OLDU Ünlü oyuncu, İstanbul'da düzenlenen tenis turnuvasında birinci oldu. O pozunu da sosyal medya hesabından böyle paylaştı. Son olarak Mert Ramazan Demir'in doktor abisi Melik Demir ile kareleri sosyal medyayı yıktı geçti. İşte birbirlerine çok benzetilen Mert Ramazan Demir'in doktor abisi Melik Demir... Öte yandan; Mert Ramazan Demir'in abisi Melik Demir dışında 3 erkek kardeşi daha var. İşte sizin için derlediğiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri... BURAK ÖZÇİVİT-BURÇUN ÖZÇİVİT PINAR DENİZ VE KARDEŞLERİ PINAR DENİZ'İN ABLASI HURİ DENİZ BENSU HANDE VE BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER AYTAÇ ŞAŞMAZ-İSMAİL EGE ŞAŞMAZ DEMET EVGAR VE KARDEŞİ YİĞİT EVGAR HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL HADİSE KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ HADİSE KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ FAHRİYE EVCEN'İN KIZ KARDEŞLERİ NEŞE, AYŞEN VE DEMET ZEYNEP BEŞERLER- DERYA BEŞERLER ZEYNEP BEŞERLER- DERYA BEŞERLER İPEK FİLİZ YAZICI VE İKİZİ İPEK FİLİZ YAZICI VE İKİZİ İPEK FİLİZ YAZICI VE İKİZİ NESLİHAN ATAGÜL VE ABİSİ NESLİHAN ATAGÜL VE ABİSİ İLKAY ATAGÜL GÜLCAN ARSLAN VE ABLASI BERRİN ARSLAN GÜLCAN ARSLAN VE ABLASI BERRİN ARSLAN HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE VE İKİZİ GÖZDE KOCAOĞLU - RIZA KOCAOĞLU CANER CİNDORUK- MÜNİR CAN CİNDORUK KIVANÇ TATLITUĞ'UN KIZ KARDEŞİ MELİSA TATLITUĞ KIVANÇ TATLITUĞ'UN ABİSİ CEM TATLITUĞ BARIŞ ARDUÇ'UN ERKEK KARDEŞLERİ KAAN URGANCIOĞLU- CAN URGANCIOĞLU SERHAT ÖZCAN - REHA ÖZCAN TÜRKAN ŞORAY VE KIZ KARDEŞLERİ İSMAİL HACIOĞLU- KARDELEN HACIOĞLU ŞENER ŞEN VE KIZ KARDEŞİ İNCİ ŞEN SARP AKKAYA-ESRA AKKAYA-KAYA AKKAYA AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN UMUT AKYÜREK'İN KIZ KARDEŞİ FULDEN AKYÜREK GÜRKAN UYGUN VE VOLKAN UYGUN HAKAN PEKER VE ABİSİ ZAFER PEKER BURCU ESMERSOY VE KARDEŞİ MÜGE ESMERSOY BARIŞ ARDUÇ AĞABEYİ ONUR ARDUÇ VE KARDEŞİ MERT ARDUÇ İREM DERİCİ'NİN KARDEŞİ CEMRE DERİCİ MELİSA ŞENOLSUN VE EFECAN ŞENOLSUN PINAR ALTUĞ VE KARTAL ALTUĞ ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ ÇAĞATAY ULUSOY VE KARDEŞİ ATALAY ULUSOY EBRU ŞALLI VE KARDEŞİ FUNDA ŞALI MERYEM UZERLİ MERVE DİZDAR VE KARDEŞİ