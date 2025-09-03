Oyuncu Mert Ramazan Demir’in tenis aşkı! Turnuvada birinci oldu!

Son olarak yer aldığı Yalı Çapkını dizisi final yapan Mert Ramazan Demir, kendisi gibi oyuncu olan Afra Saraçoğlu ile çalkantılarla dolu bir aşk yaşamıştı. Son dönemin en konuşulan çiftlerinden biri olan ünlü oyuncuların, dizileriyle birlikte ilişkileri de bitti.