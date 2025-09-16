Trend Galeri Trend Magazin Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, bugün doğum gününü kutladı. Merve Boluğur, verdiği pozlarla ve doğum günü pastasıyla ilgi topladı. İşte o paylaşımlar!

Giriş Tarihi: 16.09.2025 23:18
Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

YAŞ GÜNÜNE ÖZEL POZLAR

Ünlü oyuncu bugün 38'inci yaş gününü kutluyor.

Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

MAGAZİN GÜNDEMİNDE YER ALDI

Ünlü oyuncu doğum gününe özel verdiği pozlarıyla bu kez de magazin gündeminde yer aldı.

Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

PASTASINDA YAZAN DİKKAT ÇEKTİ: KRALİÇE!

Ünlü oyuncunun pastası da sosyal medya takipçilerinin ilgisini çekti. Ünlü oyuncunun pastasının üstünde yazan 'kraliçe' yazısı dikkatlerden kaçmadı.

Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin doğum tarihleri...

Türk müziğinin altın dönemine damga vuran, sesi ve güzelliğiyle yıllarca sahnelerin aranan ismi olan Gönül Yazar, 1950'li yıllardan bu yana sanat dünyasının en parlak yıldızlarından biri olarak anılıyor.

Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

"Taş Bebek" lakabıyla hafızalara kazınan Yazar, hem sahne duruşuyla hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geldi.

Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

Son olarak 'taş bebek' lakaplı Gönül Yazar, 89. yaşını kutladı.

Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

Arkadaşlarının düzenlediği doğum günü partisine neşesiyle damga vuran Yazar, ilginç isteği ile dikkat çekti.

Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

Daha önce 6 kere evlenen Gönül Yazar, pastasındaki mumları ise "Çok zayıfladım, biraz kilo almak istiyorum. Yeni yaşımda belki koca da olur" diyerek üfledi.

Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

Usta sanatçı ayrıca hakkında çıkan hastalık haberlerini ise "Hepsi yalan dolan. Hakan, güzel bir proje hazırlarsa sahneye bile çıkarım" diyerek yalandı.

Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

Peki siz günümüzde bile hala 'taş bebek' olarak anılan Gönül Yazar'ın doğum tarihini biliyor musunuz?

Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

Yazar, 12 Ağustos 1936 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir.

Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

İşte diğer ünlü isimlerin doğum tarihleri...

Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

AJDA PEKKAN

12 Şubat 1946

Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

BÜLENT ERSOY

9 Haziran 1952

Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

BANU AKLAN

1 Nisan 1958

Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

CEYDA ATEŞ

14 Ekim 1988

Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

DEMET AKALIN

23 Nisan 1972

Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

MEHMET ASLANTUĞ

25 Eylül 1961

Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

YILDIZ TİLBE

16 Temmuz 1966

Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

KENAN İMİRZALIOĞLU

18 Haziran 1974

Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

HÜLYA KOÇYİĞİT

12 Aralık 1947

Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

EBRU ŞALLI

15 Ocak 1977

Oyuncu Merve Boluğur doğum gününü kutladı! Pastası dikkat çekti!

İBRAHİM TATLISES

1 Ocak 1952