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Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: “Ünlü olunca o imkanı kaybettim”

Medcezir, Zalim İstanbul ve Çilek Kokusu gibi unutulmaz dizilerin aranılan yüzü olan, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle her daim adından söz ettiren Mine Tugay, sosyal medyada yine fırtınalar estirdi. Son olarak Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştiren güzel oyuncu, kendisine yöneltilen sorulara samimi yanıtlar verdi. Şöhret hayatına dair çok konuşulacak bir açıklamaya imza atan ünlü oyuncu, popülerliğin ardından yaşamında meydana gelen en büyük değişimi paylaştı.

Giriş Tarihi: 03.06.2026 10:13