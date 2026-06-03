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Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: “Ünlü olunca o imkanı kaybettim”

Medcezir, Zalim İstanbul ve Çilek Kokusu gibi unutulmaz dizilerin aranılan yüzü olan, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle her daim adından söz ettiren Mine Tugay, sosyal medyada yine fırtınalar estirdi. Son olarak Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştiren güzel oyuncu, kendisine yöneltilen sorulara samimi yanıtlar verdi. Şöhret hayatına dair çok konuşulacak bir açıklamaya imza atan ünlü oyuncu, popülerliğin ardından yaşamında meydana gelen en büyük değişimi paylaştı.

Giriş Tarihi: 03.06.2026 10:13
Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: Ünlü olunca o imkanı kaybettim

Dizilerdeki başarılı performansları ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle her daim adından söz ettiren Mine Tugay, sosyal medyada gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğinde şöhretin perde arkasına dair çok konuşulacak bir içgörü paylaştı.

Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: Ünlü olunca o imkanı kaybettim

Takipçileriyle samimi bir iletişim kuran güzel oyuncu, popülerliğin kariyerine ve kişisel alanına olan etkilerini çarpıcı sözlerle özetledi. Sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarından gelen soruları yanıtlayan ünlü oyuncu, bir takipçisinin "Ünlü olmadan önce ve sonra hayatınızda en çok ne değişti?" sorusu üzerine dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: Ünlü olunca o imkanı kaybettim

Şöhretin getirdiği durumu "gözlemcinin gözlemlenene dönüşmesi" olarak tanımlayan 47 yaşındaki Tugay, ünün en zor yanının tanınmak olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Anonim kalabilme ve insanları doğal hâlleriyle gözlemleyebilme imkânını kaybetmek... Oyunculuğu besleyen merak duygusu sürse de artık sen o gözlemin konusu hâline geliyorsun"

Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: Ünlü olunca o imkanı kaybettim

Öte yandan pek çok başarılı yapımda canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan güzel oyuncu Mine Tugay, geçen günlerde kendi geçmişine bir yolculuk yaparak adından söz ettirmişti.

Ünlü oyuncunun tozlu raflardan çıkarıp takipçilerinin beğenisine sunduğu o gençlik karesi, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başarmıştı.

Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: Ünlü olunca o imkanı kaybettim

Sosyal medya kullanıcılarından gelen,"Gülüşün hiç değişmemiş" ve "Zaman senin için durmuş" yorumları, Mine Tugay'ın o meşhur gülüşünün yıllar geçse de aynı kaldığını bir kez daha kanıtlamıştı.

Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: Ünlü olunca o imkanı kaybettim

ZAMANDA YOLCULUĞA ÇIKAN DİĞER İSİM: GUPSE ÖZAY!

Oyuncu Barış Arduç'la mutlu bir evlilik sürdüren ve kızı Jan Asya ile keyifli bir aile hayatı olan Gupse Özay, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: Ünlü olunca o imkanı kaybettim

Ünlü oyuncu, takipçilerini yıllar öncesine götürerek lise dönemine ait bir fotoğrafını paylaştı.

Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: Ünlü olunca o imkanı kaybettim

"HEY GİDİ KÜÇÜK GUPSE"

Ünlü oyuncu doğallığıyla dikkat çeken karesine, "Hey gidi.. Küçük Gupse. 2002 mezunları grubunu açıp bizi 4 gündür ortaokul ve lise fotoğraflarıyla nostaljiye boğan dostlara selam" notunu düştü.

Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: Ünlü olunca o imkanı kaybettim

Gupse Özay kısa sürede binlerce beğeni gelirken, sosyal medyada "Doğal güzellik" yorumları yağdı.

Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: Ünlü olunca o imkanı kaybettim

HANDE KATİPOĞLU

2010-2012 yılları arasında atv ekranlarının vazgeçilmez fenomen dizisi olan 'Yahşi Cazibe', konusuyla izleyicileri ekrana kilitlemişti.

Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: Ünlü olunca o imkanı kaybettim

Hakan Yılmaz, Aslıhan Gürbüz, Gökçe Özyol ve Hande Katipoğlu'nun başrol olduğu dizi, final yapmasının ardından ise hala kalplerdeki yerini korumaya devam ediyor.

Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: Ünlü olunca o imkanı kaybettim

Deli dolu ve eğlenceli karakteri ile zaman zaman izleyiciyi kızdıran kimi zaman da sevdiren Hande Katipoğlu, gönüllerde farklı bir yer edinmişti.

Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: Ünlü olunca o imkanı kaybettim

43 yaşındaki güzel oyuncu şimdilerde ise sosyal medya hesabı üzerinden aktiflik göstererek takipçileriyle iletişim kuruyor.

Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: Ünlü olunca o imkanı kaybettim

Hande Katipoğlu son olarak 17 yaşındaki halini sevenlerinin beğenisine sundu.

Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: Ünlü olunca o imkanı kaybettim

Katipoğlu, 'Pazar nostaljisi' notunu düştüğü paylaşımına Coşkun Sabah'ın 'Ağlamak İstiyorum' şarkısını koydu.

Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: Ünlü olunca o imkanı kaybettim

MEHMET YALÇINKAYA

Ekranların sevilen şefi Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabından gençlik fotoğrafını takipçileri ile paylaştı.

Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: Ünlü olunca o imkanı kaybettim

Paylaşımıyla takipçilerini adeta maziye götüren ünlü şefin gençliğini görenler, gözlerine inanamadı.

Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: Ünlü olunca o imkanı kaybettim

TIPA TIP AYNI

Yalçınkaya, yıllar içindeki değişimini gösteren karelere şu notu düştü:

Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: Ünlü olunca o imkanı kaybettim

"Yıllar ne çabuk geçiyor. Öyle bir zaman geçer ki..."

Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: Ünlü olunca o imkanı kaybettim

"YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILLARIM... "

Öte yandan, geçen aylarda da şimdilerin ünlü yönetmeni Hamdi Alkan da takipçilerini geçmişe götürdü.

Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: Ünlü olunca o imkanı kaybettim

Alkan, 'Yıldız Teknik Üniversitesi yıllarım... (1988-89) Elektrik Mühendisliği son sınıftayım" notuyla bu paylaşımı yaptı.

Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: Ünlü olunca o imkanı kaybettim

"İLK ARABAM ÇEKMECE 1989"

Ünlü popçu Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından ilk otomobilinin fotoğrafını paylaştı. Bu nostaljik pozuyla maziye götüren Ortaç, paylaşımına "İlk arabam çekmece 1989" notunu düşmüştü.

Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: Ünlü olunca o imkanı kaybettim

DİDEM UZEL

Yıllar önce objektif karşısında çekilen fotoğrafını yayınlayan Didem Uzel, geçmişi yad etti.

Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: Ünlü olunca o imkanı kaybettim

Uzel, paylaşımında "Bir 'tbt' de 1998 yılından neden olmasın ki? 27 yaş da ne güzelmiş" ifadelerine yer verdi.

Oyuncu Mine Tugay takipçilerine itiraf etti: Ünlü olunca o imkanı kaybettim

Pınar Altuğ