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Oyuncu Mustafa Başalan 52 yaşında hayatını kaybetti!

'Çukur' ve 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Arka Sokaklar' gibi yapımlarda oynayan ünlü oyuncu Mustafa Başalan'dan acı haber geldi! Mustafa Başalan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 52 yaşında yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 29.06.2026 19:20 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 19:25