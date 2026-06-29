Oyuncu Mustafa Başalan 52 yaşında hayatını kaybetti!

'Çukur' ve 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Arka Sokaklar' gibi yapımlarda adını duyuran oyuncu Mustafa Başalan'dan acı haber bugün geldi. KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ Birçok başarılı yapımda boy gösteren Mustafa Başalan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle henüz 52 yaşında hayata gözlerini yumdu. HERKESİ HÜZNE BOĞDU Ünlü oyuncunun erken vefatı hayranları ve ailesi dahil herkesi hüzne boğdu. ÖLÜMÜNÜ DUYURDULAR Ünlü oyuncu Başalan'ın ölümünü Film-San Vakfı duyurdu. ' AİLESİNE VE SEVENLERİNE SABIR DİLERİZ' Yapılan açıklamada, 'Oyuncu dostumuz Mustafa Başalan'ı geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle kaybettik. Ailesine ve sevenlerine sabır dileriz' ifadelerine yer verildi.