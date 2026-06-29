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Oyuncu Mustafa Başalan 52 yaşında hayatını kaybetti!

'Çukur' ve 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Arka Sokaklar' gibi yapımlarda oynayan ünlü oyuncu Mustafa Başalan'dan acı haber geldi! Mustafa Başalan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 52 yaşında yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 29.06.2026 19:20 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 19:25
Oyuncu Mustafa Başalan 52 yaşında hayatını kaybetti!

'Çukur' ve 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Arka Sokaklar' gibi yapımlarda adını duyuran oyuncu Mustafa Başalan'dan acı haber bugün geldi.

Oyuncu Mustafa Başalan 52 yaşında hayatını kaybetti!

KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Birçok başarılı yapımda boy gösteren Mustafa Başalan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle henüz 52 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Oyuncu Mustafa Başalan 52 yaşında hayatını kaybetti!

HERKESİ HÜZNE BOĞDU

Ünlü oyuncunun erken vefatı hayranları ve ailesi dahil herkesi hüzne boğdu.

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Oyuncu Mustafa Başalan 52 yaşında hayatını kaybetti!

ÖLÜMÜNÜ DUYURDULAR

Ünlü oyuncu Başalan'ın ölümünü Film-San Vakfı duyurdu.

Oyuncu Mustafa Başalan 52 yaşında hayatını kaybetti!

" AİLESİNE VE SEVENLERİNE SABIR DİLERİZ"

Yapılan açıklamada, "Oyuncu dostumuz Mustafa Başalan'ı geçirdiği ani kalp krizi nedeniyle kaybettik. Ailesine ve sevenlerine sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

#ARKA SOKAKLAR