Trend Galeri Trend Magazin Oyuncu Rabia Soytürk'ten şaşırtan estetik itirafı! "Çok pişman oldum"

Oyuncu Rabia Soytürk'ten şaşırtan estetik itirafı! "Çok pişman oldum"

Genç oyuncu Rabia Soytürk, hakkında çıkan estetik iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. Oyuncu, geçmişte yaptırdığı küçük bir işlemin ardından pişmanlık yaşadığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 27.06.2026 11:18 Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 11:23
Oyuncu Rabia Soytürk’ten şaşırtan estetik itirafı! Çok pişman oldum

"Şahsiyet", "Gülperi", "Benim Adım Melek" ve "Duy Beni" dizisinde rol alan yuncu Rabia Soytürk, geçmişte hakkında çıkan yüz nakli iddialarıyla ilgili konuştu. Soytürk, pişmanlığını dile getirdi.

Oyuncu Rabia Soytürk’ten şaşırtan estetik itirafı! Çok pişman oldum

26 yaşıdaki Soytürk şu sözleri kullanarak içini döktü.

Oyuncu Rabia Soytürk’ten şaşırtan estetik itirafı! Çok pişman oldum

"Burnumu 18 yaşındayken sağlık gereği yaptırdım. Bir hatam oldu. O da dudağıma ufak bir işlemim oldu.

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Oyuncu Rabia Soytürk’ten şaşırtan estetik itirafı! Çok pişman oldum

Şu an kendi hali ama o zaman bir furya vardı. Sonrasında çok pişman oldum, o üzerime kaldı"

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