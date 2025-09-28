Trend Galeri Trend Magazin Oyuncu Seda Türkmen ve yönetmen Ilgaz Giritlioğlu evlendi

Oyuncu Seda Türkmen ve yönetmen Ilgaz Giritlioğlu evlendi

Ünlü oyuncu Seda Türkmen ve yönetmen Ilgaz Giritlioğlu, sürpriz bir kararla bugün evlendi. İşte Seda Türkmen ve Ilgaz Giritlioğlu'nun düğününden ilk kareler!

Giriş Tarihi: 28.09.2025 20:38
Ünlü oyuncu Seda Türkmen, bugün sürpriz bir kararla mutluluğa 'evet' dedi.

Türkmen, geçtiğimiz aylarda yönetmen Ilgaz Giritlioğlu ile başlayan ilişkisini nikah masasına taşıdı.

Oyuncu Seda Türkmen ve yönetmen Ilgaz Giritlioğlu bugün evlendi. Türkmen, bugün kişisel hesabından evlendiklerini duyurdu ve düğünden kareler paylaştı.

Ünlü oyuncu, evlilik teklifi anında da kareler paylaşarak mutluluğunu hayranlarına duyurdu.

Seda Türkmen ile Ilgaz Giritlioğlu, paylaşımlarına, "İyi bir şeyler olsun artık! Biz evlendik" notunu ekledi.

İşte düğünden ilk kareler!

İşte düğünden ilk kareler!

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ ÜNLÜ İSİMLERİN EŞLERİ İLE TANIŞMA HİKAYELERİ...

İkili ilk kez 2013 yılında yayınlanan "Fatih Harbiye" dizisinin setinde bir araya geldi. Dizide partner olan çiftin kamera arkasındaki uyumu kısa sürede gerçek hayata da yansıdı.

Kadir Doğulu, Neslihan'ı ilk gördüğü anda "çarpıldığını" dile getirirken, Atagül ise eşine dair ilk izlenimlerini, "Merhameti, vicdanı, set ekibiyle kurduğu uyum ve disiplini beni çok etkilemişti" sözleriyle anlatıyor. Ancak ikisinin de kabul ettiği gibi, bu aşkın ilk adımını atan taraf Neslihan oldu.

HER ŞEY BİR MASAJLA BAŞLADI!

Doğulu, o günleri "Etrafında pervane gibi dolanıyordum, sonra kendimi toparladım ve uzaktan gözlemlemeye başladım. Bir gün çok yorgundum, koltukta oturuyordum, Neslihan omzuma ve boynuma masaj yaptı. İşte o an tamamen bitmiştim" diyerek hatırlıyor. Atagül ise bu anı "Aslında ilk ben tavladım" diyerek doğruluyor.

Tanışmalarının ardından ilişkileri hızla ciddileşen çift, 2016 yılında görkemli bir düğünle evlenerek hayatlarını birleştirdi. O günden bu yana hem özel yaşamlarında hem de iş hayatlarında birbirlerine verdikleri destekle örnek bir çift olarak anılıyorlar.

Bugün hâlâ aşklarını ilk günkü heyecanla sürdüren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun hikâyesi, bir dizide başlayan ve gerçeğe dönüşen bir masal olarak hafızalarda yer ediyor.

SETTE BAŞLAYAN BİR DİĞER AŞK: ÖZGE GÜREL VE SERKAN ÇAYOĞLU

Türk televizyonunun en gözde çiftlerinden Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, aşklarını 2022 yılında İtalya'da yaptıkları romantik düğünle ölümsüzleştirmişti. Ancak bu masalsı evliliğin başlangıcı çok daha eskiye, 2014 yılına uzanıyor. İkilinin yolları, o dönem milyonları ekran başına kilitleyen Kiraz Mevsimi dizisinin setinde kesişmişti.

Yıllar geçse de birbirlerine duydukları sevgi hiç eksilmedi. Çift, verdikleri röportajda aşklarının perde arkasını anlattı.

SET ARKADAŞLIĞI BÜYÜK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Serkan Çayoğlu, Özge Gürel'i ilk gördüğü anı hâlâ dün gibi hatırladığını söyledi. Ünlü oyuncu, "Bu delilik, nereye düştüm böyle demiştim. Seke seke gezen, enerjisi yüksek biri. Ama sıcak mı emin olamıyorsunuz; çünkü bir yandan da tersi pis duruyor. Benden çok farklı bir aurası vardı. Ne olduğunu anlamadan âşık oldum, onun da bana âşık olması için çok uğraştım." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Çayoğlu'na göre bu yolculuk, aşk adına neler yapabileceğini keşfettiği bir deneyime dönüşmüştü.

"AYRI KALAMIYORDUK"

Peki Özge Gürel ne düşünüyor? Güzel oyuncu, aşklarının planlı bir şekilde gelişmediğini özellikle vurguluyor:
"Ben hiç o kadar öngörülü değildim. Bu dönüşüm benim için çok sonra oldu. Tam da olmaz dediğim bir anda âşık oldum. Bu ilişkide hiçbir şeyi zorlamamıza gerek kalmadı. Çünkü ayrı kalamıyorduk. Bir şekilde beraber kalmanın yolunu bulduk."

"HAYRANLIĞIM HİÇ GEÇMİYOR"

Çiftin birbirine duyduğu hayranlık hâlâ ilk günkü gibi. Özge Gürel, eşini anlatırken duygusal ifadeler kullandı:
"Dünyaya karşı satmaya çalışmadan, karşılığını umursamadan öyle içten bir samimiyeti ve merhameti var ki hayranlığım hiç geçmiyor. Film izlerken ağlıyorum diye bana gülüyor, gece üşümeyeyim diye yorganla dürüm yapmaya çalışıyor."

Serkan Çayoğlu ise eşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi:
"Sinirlensin, mutlu olsun, üzülsün fark etmez; duygularından hiç kaçmaz. Özge bulunduğu yere aydınlık getiriyor. Çok güçlü, çok akıllı, çok güzel, çok merhametli. Ne yapıyorsa bir incelik katıyor."

TARTIŞMALAR KISA SÜRÜYOR

Elbette onların da zaman zaman tartışmaları oluyor. Ancak Çayoğlu'na göre bu kavgalarda hep o geri adım atan taraf:
"Bunların uzun sürdüğü söylenemez ama genelde ilk yumuşama benden geliyor. Hatta sonunda hep haksız çıkıyorum. Haklı olsam da haksız çıkıyorum. Bizde kimin haklı olduğu değil, çözüme odaklanmak önemli."

EVDE PATRON KİM?

Evliliklerinde eğlenceli bir dinamik olduğunu söyleyen Gürel, "Evimiz aksiyonlu, patron sürekli değişiyor. Ruh halimize göre o gün kimin sözü geçer belli oluyor. Ama yemekler benden sorulur, çünkü en iyi ben yaparım. Ev işleri ise Serkan'da" diyerek ev hallerini de anlattı.

GERÇEK AŞKIN KANITI OLDULAR

2014'te başlayan set arkadaşlığı, 7 yıl sonra masalsı bir düğünle taçlandı. Bugün hâlâ birbirlerine sevgi ve saygıyla bakan çift, hayranlarının gözünde "gerçek aşk"ın karşılığı olmuş durumda.

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun hikâyesi, aşkın doğal, kendiliğinden ve plansız bir şekilde de büyüyebileceğini gösteriyor. Birbirlerine duydukları samimi bağlılık, onları Türkiye'nin en çok konuşulan çiftlerinden biri yapmaya devam ediyor.

PEKİ SİNEM KOBAL VE KENAN İMİRZALIOĞLU AŞKININ NASIL BAŞLADIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ?

1987 yılında İstanbul'da doğan ve aslen Rizeli olan Sinem Kobal, Türk televizyonlarında ilk olarak 13 yaşında rol aldığı "Dadı" isimli dizi ile boy göstermişti.

Henüz 4 yaşındayken başladığı bale eğitimine 8 yıl boyunca devam eden Kobal, sanat hayatına Dormen Tiyatrosu'nda eğitim alarak adım attı.