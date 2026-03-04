Trend Galeri Trend Magazin Oyuncu Tolga Güleç ve nişanlısı Öykü Cengiz’in düğün tarihleri belli oldu!

Oyuncu Tolga Güleç ve nişanlısı Öykü Cengiz’in düğün tarihleri belli oldu!

Ünlü oyuncu Tolga Güleç, yaz aylarında spiker Öykü Cengiz'le nişanlanmıştı. Tolga Güleç ve Öykü Cengiz'in düğün tarihleri de belli oldu.

Giriş Tarihi: 04.03.2026 22:27
'Hatırla Sevgili', 'Kırık Kanatlar' ve 'Son Çıkış' gibi projelerde canlandırdığı karakterlerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Tolga Güleç, asıl çıkışını "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisindeki "Ahmet" karakteriyle gerçekleştirmişti.

PERFORMANSIYLA İLGİ TOPLADI

Tolga Güleç, daha sonra "Poyraz Karayel", "Fazilet Hanım ve Kızları" ve "Masumiyet" gibi projelerdeki performansıyla ilgi topladı.

ARADIĞI AŞKI ONDA BULDU

Ünlü oyuncu, bu yoğun temposunun içinde aradığı aşkı spiker Öykü Cengiz'de buldu.

YAZ AYLARINDA NİŞANLANDILAR

Ünlü çift, uzun süreli ve gözlerden uzakta yaşadıkları aşkı Temmuz ayında resmiyete taşıdı. Ünlü çift, 4 Temmuz 2025'te Bodrum'da aile arasında sade bir törenle nişanlanmıştı.

EVLİLİK TARİHİ BELLİ OLDU! iŞTE O TARİH!

Çiftten sevindiren haber bugün geldi. Çift, düğün tarihlerini belirledi. Tolga Güleç ve nişanlısı Öykü Cengiz, 13 Haziran'da evleniyor.

İşte 2025 yılında evlenen o ünlü isimler...

Brighton & Hove Albion FC ve Milli Takım'ın başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, uzun süredir birlikte olduğu Hollandalı güzellik uzmanı Sera Vrij ile mutlu birlikteliğini evlilikle taçlandırdı.

İlişkilerini sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan ve uyumlarıyla dikkat çeken çift, geçtiğimiz aylarda Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığı romantik evlilik teklifi ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Bu özel anın ardından ikili, takipçilerinden ve sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajı almıştı.

Sera Vrij, son olarak Instagram hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla müjdeli haberi duyurdu.

Vrij, Ferdi Kadıoğlu ile 28 Ağustos'ta sade bir törenle nikah masasına oturduklarını açıkladı. Beklenmedik bu açıklama, çiftin hayranları arasında büyük şaşkınlık yarattı.

Paylaşımında düğünden karelere de yer veren Sera Vrij'in gönderisi kısa sürede yoğun ilgi gördü. Mutlulukları gözlerinden okunan çifte, sosyal medyada binlerce tebrik ve iyi dilek mesajı yağdı.

İŞTE 2025 YILINDA MUTLULUĞA 'EVET' DİYEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER!

BERDAN MARDİNİ - DİLARA TALAY

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Dilara Talay ile sessiz sedasız bir şekilde evlendi

MEHMET ALİ ERBİL - GÜLSEREN CEYLAN

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, sürpriz evlilik kararıyla herkesi şaşırtmıştı. Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan geçtiğimiz Ağustos ayında mutluluğa 'evet' dedi.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU VE MERVE DİNÇKOL

Spiker Merve Dinçkol, Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği 'Sedat Koroğlu' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile geçtiğimiz Haziran ayında evlendi.

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, 3 yıldır aşk yaşadığı Natali Yarcan ile sade bir törenle nikah masasına oturdu.

İbrahim Çelikkol bu romantik karelerinin altına ise, "Öylesine güzel seviyorum ki seni. Öylesine saf. Öylesine temiz. Öylesine derin. Ve 'Öylesine' değil." notunu düştü.

SEDA TÜRKMEN - ILGAZ GİRİTLİOĞLU

Seda Türkmen, efsane yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun kendi izinden giden oğlu Ilgaz Giritlioğlu'yla 6 ay içinde evlendi.

İSMAİL HACIOĞLU - DUYGU KAYAKUMARKİ

İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında evlendiği Duygu Kaya Kumarki ile boşanmıştı. Yemin adında bir kızları bulunan çift ilişkilerine bir şans daha vererek ikinci kez nikah masasına oturdu.

KADİR EZİLDİ - GAMZE TÜRKMEN

Temizlik takıntısıyla bilinen sunucu ve sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile evlendi.

LALE ONUK- BERKAN KARABULUT

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Berkan Karabulut ve uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisi Lale Onuk, gösterişli bir düğünle dünyaevine girdi.

BURAK BULUT VE EDA SAKIZ

Ünlü şarkıcı Burak Bulut, Eda Sakız'la nikah masasına oturdu.

BESTE KÖKDEMİR VE FAZLI ERDİNÇ ÇATAK

2025 yılında mutluluğa 'evet' diyen bir başka isim oyuncu Beste Kökdemir ve sevgilisi Erdinç Çatak oldu.

EZGİ ŞENLER VE ÖMER GÜRGEN

Ezgi Şenler, 2 yaşından bu yana tanıdığı çocukluk aşkı, futbolcu menajeri Ömer Gürgen ile 30 Ağustos 2025'te Beykoz Çubuklu 29'da gerçekleşen, masalları aratmayan görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

ELİF ENGİN VE AHMET EMİN AHLATCI

Sinan Engin'in kızı Elif Engin ve iş insanı sevgilisi Ahmet Emin Ahlatcı, haziran ayında Çorum'da evlendi.

FURKAN KIZILAY VE TUTKU YILMAZ

'Çocuklar Duyması' dizisinin Havuç'u Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz, dostlarının katıldığı düğünle hayatlarını birleştirdi.