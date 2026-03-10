Oyuncu Tuğba Yılmaz meslektaşı Alperen Sazlı ile sessiz sedasız evlendi!

"ÇOK KAR YAĞIYORDU, EVLENDİM"

Çift sosyal medyada yaptıkları paylaşımının altına ise, "Çok kar yağıyordu, evlendim… O kadar güzel dilekler ve mesajlar geldi ki teşekkür etmek istedim. Beni çok mutlu ettiniz. İyi ki varsınız. Düğünü temmuza erteledim. Haber vereceğim" notunu ekledi.