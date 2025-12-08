Trend Galeri Trend Magazin Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! 'Çarli İş Başında'nın Safinaz'ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! 'Çarli İş Başında'nın Safinaz'ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

'Çarli İş Başında'nın Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu, bir dönemin en gözde oyuncuları arasında yer alıyordu. Şimdilerde gözlerden uzak yaşayan Kondu'nun yeni bir sektöre adım attığı öğrenildi! Bakın eski oyuncu kendine nasıl bir kariyer çizmiş...

Giriş Tarihi: 08.12.2025 13:23
Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! ’Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

Bir dönemin unutulmaz çocuk dizisi "Çarli İş Başında" ile tanınan ve canlandırdığı saf, sempatik Cilvenaz karakteriyle hafızalara kazınan Mine Çağlar Kondu, uzun zamandır televizyon ekranlarında görünmüyor.

Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! ’Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

2000'lerin başında yayınlanan dizideki enerjik, renkli ve akılda kalan performansıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen Kondu, o yıllarda ekranın parlayan genç yıldızlarından biri olarak dikkat çekmişti.

Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! ’Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

Bugün 47 yaşında olan Kondu, dizi döneminin ardından adeta gözlerden kayboldu. Oyunculuk kariyerini tamamen geride bırakan Kondu, yaşamına bambaşka bir rota çizdi.

Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! ’Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunu olan eski oyuncu, yıllar sonra eğitimini aldığı mesleğe dönerek veteriner hekim olarak çalışmaya başladı.

Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! ’Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

Şimdilerde bir klinikte hayvanların bakımı ve sağlığıyla ilgilenen Kondu, ışıklardan uzak, sakin ve mesleğine adanmış bir hayat sürdürüyor. Televizyon dünyasına veda eden isim, bugün kariyerini hayvan dostlarının iyiliği için harcadığı emekle sürdürüyor.

Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! ’Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

KENDİ KLİNİĞİMDE AMELİYATLAR YAPIYORUM
Eski oyuncu yeni işini şu sözlerle anlatmıştı: "2006 yılından beri bir kliniğim var. Benim dışında başka ekip arkadaşlarım da çalışıyor. Ben değişik alanlarda cerrahi eğitimleri aldığım için daha çok ameliyat yapıyorum. Haftanın yüzde 90'ı hayvan ameliyatı ile geçiyor. Yumuşak doku cerrahi uzmanıyım. Avrupa'da da yapıyorum bunu. Amerika'da da denklik üzerine bir eğitim aldım. Hayvanlarda fizik tedavi uzmanlığım var. Oyunculuktan çok iyi para kazanıyordum. Mezun olup doktor olunca daha düşük fiyatlara istediğim işi yaptım. Veteriner hekimlik de şimdinin popüler mesleği."

Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! ’Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

Peki siz diğer ünlü isimlerin oyunculuğun yanında hangi mesleklerde boy gösterdiğini biliyor musunuz?

SÜMEYYE AYDOĞAN

"Duy Beni", "Gaddar", "Dönence" ve "Taçsız Prenses" gibi projelerde rol alan oyuncu Sümeyye Aydoğan, yeteneği ve karizmasıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! ’Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

Kamera karşısındaki başarılı performansının yanı sıra iş dünyasında da adından söz ettirmeye hazırlanan Aydoğan, radikal bir adım atarak 15 milyon TL'lik yatırım yaptı.

Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! ’Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

Hürriyet'te yer alan habere göre, yıldız oyuncu bir tarla satın aldı.

Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! ’Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

Ailesi Çanakkale'de yaşayan Aydoğan, sürdürebilir bir yaşam projesi başlatmak amacıyla ailesiyle birlikte satın aldığı geniş arazide organik tarım yapacak.

Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! ’Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

TİMUR ACAR

Çakallarla Dans filminde Köfte Necmi karakteriyle hafızalara kazınan Timur Acar, Bursa'nın İznik ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde bin 800 metrekare zeytinlik satın aldı.

Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! ’Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

İlk hasadını yapmaya başlayan ünlü oyuncu o anları "Kimse görmeden" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! ’Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

O anları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! ’Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

HAZAL ŞENEL

2006-2009 yılları arasında ekranlarda yayınlanmaya başlayan Selena dizisi, 3 sezon boyunca herkesi ekran başına kilitlemişti.

Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! ’Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

Başta Sinem Kobal olmak üzere, Gizem Güven, Cansu Demirci, Hazal Kadak ve Hazal Şenel'in gibi genç isimlerin yer aldığı dizi, bitmesine rağmen uzun bir süre hafızalardan silinmemişti.

Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! ’Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

Dizide 'Kıvılcım' karakterine hayat veren Hazal Şenel ise başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınmıştı.

Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! ’Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

Bir süredir gözlerden uzak kalan Şenel sonunda ortaya çıktı.

Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! ’Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

33 yaşındaki güzel oyuncu şimdilerde farklı bir mesleğe adım attı.

Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! ’Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

Oyunculuk kariyerinin yanında hayalini kurduğu kafeyi açarak farklı bir sektöre adım atan Şenel, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! ’Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

ELA YÖRÜKLÜ

Ela Yörüklü, Arka Sokaklar'da hayat verdiği Ezgi karakteri ile büyük beğeni toplamış ve başarılı oyunculuğu, güzelliğiyle adından söz ettirmişti.

Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! ’Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

2017 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olan Ela Yörüklü, şöhret basamaklarını hızla tırmanmış, modelliğin yanı sıra oyunculuğa da adım atmıştı.

Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! ’Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

İlk deneyimini 2018'de yayımlanan 'Kalk Gidelim' dizisinde yaşayan güzel oyuncu daha sonra Kanal D'nin sevilen dizisi 'Arka Sokaklar'da rol aldı.

Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! ’Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

Ela Yörüklü Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra mesleğine geri döndüğünü sosyal medyadan duyurdu.

Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! ’Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

Yörüklü, Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra veteriner olarak görev yapmaya başladı.

Oyunculuğu bırakıp meslek değiştirdi! ’Çarli İş Başında’nın Safinaz’ı Mine Çağlar Kondu yeni işiyle şaşırttı...

Veteriner olarak görev yapan güzel isim sosyal medya hesabından özel hayatına dair kareleri 'benimkiler' notuyla paylaştı.