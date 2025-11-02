Trend
Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...
Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koçyiğit, zarafeti, doğal güzelliği ve oyunculuk gücüyle sinema tarihine damga vurdu. Ancak sanat ışığı yalnızca usta oyuncuda parlamadı! Meğer Koçyiğit'in kardeşi de sinemanın altın yıllarında rol aldığı yapımlarla izleyicinin gönlünde yer edinmiş!
Giriş Tarihi: 02.11.2025 11:17