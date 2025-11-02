Trend Galeri Trend Magazin Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koçyiğit, zarafeti, doğal güzelliği ve oyunculuk gücüyle sinema tarihine damga vurdu. Ancak sanat ışığı yalnızca usta oyuncuda parlamadı! Meğer Koçyiğit'in kardeşi de sinemanın altın yıllarında rol aldığı yapımlarla izleyicinin gönlünde yer edinmiş!

Giriş Tarihi: 02.11.2025 11:17
Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

Yeşilçam tarihine yalnızca oyunculuklarıyla değil, zarafetleri ve eşsiz güzellikleriyle de adını altın harflerle yazdıran pek çok usta sanatçı, aradan geçen yıllara rağmen hala büyük bir hayranlıkla anılıyor.

Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

Bu efsane isimlerden biri de, rol aldığı unutulmaz yapımlarla Türk sinemasında derin izler bırakan Hülya Koçyiğit.

Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası" arasında yer alan ünlü oyuncu, kariyerine "Susuz Yaz" filmiyle adım atmış, ardından kısa sürede dönemin en aranılan yıldızlarından biri haline gelmişti.

Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

Her ne kadar günümüzde aktif olarak kamera karşısına geçmese de, onun oynadığı filmler nesiller boyunca keyifle izlenmeye devam ediyor.

Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

Ancak pek az kişinin bildiği bir gerçek var: Hülya Koçyiğit'in kendisi kadar yetenekli ve güzelliğiyle dikkat çeken iki kız kardeşi de sinema dünyasında yer aldı.

Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

Bu isimlerden biri olan Nilüfer Koçyiğit, sanatla tanışan ilk kardeş olarak ablasından önce sinema sahnesine adım attı. Henüz 10 yaşındayken kameraların karşısına geçen Nilüfer, 1961 yılında başladığı oyunculuk yolculuğunda kısa sürede yönetmenlerin ve izleyicilerin ilgisini çekti.

Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

Nilüfer Koçyiğit, doğal tavırları, masum güzelliği ve samimi performansıyla dönemin en sevilen çocuk yıldızlarından biri olmayı başardı.

Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

Yeşilçam'ın altın döneminde zarif duruşu ve içten oyunculuğuyla dikkat çeken Nilüfer Koçyiğit, kısa sürede ekranlarda kendine sağlam bir yer edindi.

Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

Ailenin bir diğer sanatçı ismi olan Feryal Koçyiğit ise, "Meleklerin İntikamı", "Kalpsiz" ve "Posta Güvercini" gibi yapımlarda rol alarak hem sinema hem televizyon dünyasında adından söz ettirdi.

Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Usta filmlerde ya annedir ya da teyze Şükriye Atav... Yeşilçam'ın unutulmaz emektarlarındandı. Çillenmis elleri, nemli gözleriyle hıçkırırken çektigi burnu ile ne de şevkatli bir kadındı.

Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

Şükriye Atav, başındaki beyaz tülbenti ve basma eteği ile Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer almayı başarmıştır.

Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

600'den fazla filmde rol alan usta sanatçı 8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

Türk Sinemasının emektar oyuncusu Şükriye Atav'ın spiker ve oyuncu 2 oğlu bulunuyor.

Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

İşte Şükriye Atav'ın oğulları Yalçın ve Erdöl Boratap...

Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

Yalçın Boratap

1962-1963 sezonundan bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışan Yalçın Boratap'ın, oyunculuğu seçmesinde, annesi Şükriye Atav'ın, içinde yetiştiği Şehir Tiyatroları'nın ve bu Okul'un ustalarının büyük etkisi olmuştur. Televizyon dizilerinde oynamış ve belgesel seslendirmeleri yapmıştır. Halen konuşma ve drama dersleri vermektedir.

Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

Erdöl Boratap

1937 yılında Istanbul'da doğdu. Öğrenimini Galatasaray Lisesi, Kabataş Lisesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümünde sürdüren Boratap, 1960 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak spiker kadrosuna girdi. İki yıllık dikkat çeken çalışmalarının ardından 1963 yılında İstanbul radyosuna geçiş yaptı ve emekli olana dek başarılı hizmetler sundu.

Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

Sonraki yıllarda seslendirme çalışmaları yapan Erdöl Boratap, 1992 yılında Kalkan'a yerleşti ve son yıllarını çok sevdiği bu yörede geçirdi. 75 yaşında hayatını kaybeden Erdöl Boratap, Kalkan'da tiyatro sanatçısı annesi Şükriye Atav'ın yanında toprağa verildi.

Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

Sıtkı Akçatepe- Leman Akçatepe-Halit Akçatepe

Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

Bilal İnci - Elif İnci

Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

Ali Şen-Şener Şen

Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

Şener Şen-İnci Şen

Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

Macit Flordun-Tardu Flordun

Oyunculuk genlerinde varmış! Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi de ünlü isim çıktı: Ablasından çok önce ekran karşısına geçmiş...

Mine Mutlu-Çağkan Çulha -Büşra Çulha