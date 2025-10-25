Trend
Galeri
Trend Magazin
'Oyunculuk kutsal bir meslek değil' demişti...Ekin Türkmen Dilan Çiçek Deniz'e ateş püskürdü! "Bıktım sizden cahiller"
'Oyunculuk kutsal bir meslek değil' demişti...Ekin Türkmen Dilan Çiçek Deniz'e ateş püskürdü! "Bıktım sizden cahiller"
'Oyunculuk kutsal bir meslek değil' diyen Dilan Çiçek Deniz'in sözlerine Ekin Türkmen'den sert yanıt geldi. Türkmen sosyal medya hesabından Deniz'e "Bıktım sizden cahiller" diyerek ateş püskürdü.
Giriş Tarihi: 25.10.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 16:34