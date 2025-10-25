Trend Galeri Trend Magazin 'Oyunculuk kutsal bir meslek değil' demişti...Ekin Türkmen Dilan Çiçek Deniz'e ateş püskürdü! "Bıktım sizden cahiller"

'Oyunculuk kutsal bir meslek değil' demişti...Ekin Türkmen Dilan Çiçek Deniz'e ateş püskürdü! "Bıktım sizden cahiller"

'Oyunculuk kutsal bir meslek değil' diyen Dilan Çiçek Deniz'in sözlerine Ekin Türkmen'den sert yanıt geldi. Türkmen sosyal medya hesabından Deniz'e "Bıktım sizden cahiller" diyerek ateş püskürdü.

Giriş Tarihi: 25.10.2025 16:00 Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 16:34
"İNANILMAZ KUTSAL BİR MESLEK DEĞİL"

Dilan Çiçek Deniz, oyunculukla ilgili, "Herkesin her konu hakkında çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini, herkesin her şeye cevap vermemesi gerektiğini düşünüyorum bilirkişi olarak. İkincisi, oyunculuk çok kutsal bir meslek değil. Bizim işimizin de avantajları, dezavantajları var. Fakat bu kadar net sınırları olan inanılmaz kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi daha kutsal mesleklerimiz var." sözlerini kullandı.

Dilan Çiçek'in bu sözleri meslektaşı Ekin Türkmen'i sinirlendirdi.

41 yaşındaki Türkmen sosyal medya hesabından "Oyunculuk çok kutsal bir meslek! Yazık, bıktım sizlerden kapladığınız alanlardan! Saygısız, hiyerarşi bilmeyen cahiller' sözlerini kullandı.

Öte yandan yaklaşık 1 yıldır dolu dizgin aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin geçen günlerde ayrıldı.

Biten ilişki sonrası Deniz ve Çetin birlikte çektirilmiş aşk karelerini sosyal medya hesaplarından sildi. Ancak ikili Instagram'dan takipleşmeye devam ediyor. İkilinin ayrılık sebebi aralarındaki aşkın bitmesi. Ancak ikili dostluklarını koruma kararı almış.

"BİTMESİ GEREKEN HER ŞEY BİTİYOR"

Ayrılık sonrası bir etkinliğe katılan Dilan Çiçek Deniz, konuyla ilgili gezetecilere samimi açıklamalarda bulundu. Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, "Evet ilişkimiz bitti. Çok konuşmaya gerek yok. Arkadaşız. Bitmesi gereken her şey bitiyor. Keyfimiz yerinde ama. Onun dışında bir şey söylemeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

Peki özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü oyuncunun nereli olduğunu biliyor musunuz?

Dilan Çiçek Deniz 1995 yılında Sivas'ta dünyaya geldi.

İşte diğer ünlü isimlerin memleketleri

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

HANDE ERÇEL

Bandırma

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

KENAN İMİRZALIOĞLU
Ankara

SERENAY SARIKAYA
Ankara
ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

PINAR DENİZ

Adana

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy

ÇAĞATAY ULUSOY
İstanbul

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

BURCU ESMERSOY

İstanbul

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

FEYYAZ ŞERİFOĞLU
Rize

SİNEM KOBAL
İstanbul

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

BİGE ÖNAL

İstanbul