'Oyunculuk kutsal bir meslek değil' demişti...Ekin Türkmen Dilan Çiçek Deniz'e ateş püskürdü! "Bıktım sizden cahiller"

"İNANILMAZ KUTSAL BİR MESLEK DEĞİL"

Dilan Çiçek Deniz, oyunculukla ilgili, "Herkesin her konu hakkında çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini, herkesin her şeye cevap vermemesi gerektiğini düşünüyorum bilirkişi olarak. İkincisi, oyunculuk çok kutsal bir meslek değil. Bizim işimizin de avantajları, dezavantajları var. Fakat bu kadar net sınırları olan inanılmaz kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi daha kutsal mesleklerimiz var." sözlerini kullandı.