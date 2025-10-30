Trend
'Oyunculuk kutsal bir meslek midir?' sorusu tartışma yarattı! Hülya Koçyiğit ve Işıl Yücesoy’dan dikkat çeken yorumlar...
Ünlü oyuncular arasında çıkan "Oyunculuk kutsal bir meslek midir, değil midir?" tartışmasına, sanat camiasının önemli isimleri dahil oldu. Hülya Koçyiğit, "Ben işimi saygıyla, sanata kutsal bir anlam yükleyerek yapmaya çalıştım" derken Işıl Yücesoy ise, "İnsan yararına olan meslek kutsaldır" yorumunu yaptı.
Giriş Tarihi: 30.10.2025 06:17