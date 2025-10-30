’Oyunculuk kutsal bir meslek midir?’ sorusu tartışma yarattı! Hülya Koçyiğit ve Işıl Yücesoy’dan dikkat çeken yorumlar...

"TİYATROYA GİDEN BİR KİTAP OKUMUŞ GİBİ OLUR"

Gülenay Kalkan: Son dönemde bu konuyla ilgili yorum yapanlar var. Tabii bunları kim, neden konuşuyor buna da bakmak lazım. Ben oyunculuk mesleğinin eğitimini almış, devlet tiyatrosunda uzun yıllar görev almış bir oyuncuyum. Benim için tabii ki mesleğim kutsal. 5 yıl eğitimini gördüm. Sahne kutsaldır, çünkü ruhsal olarak tiyatro izlemeye gelen insanları besliyorsunuz. Düşünün o salona gelip 1-2 saat içinde bir kitap bitirmiş oluyorlar. İnsanların motivasyonunu sağlıyorsunuz. Bu konu hakkında görüş veren genç oyuncular, daha çok yeni oldukları, bizim gibi eğitimlerden geçmedikleri için mesleğimizin önemini ve değerini anlamıyor olabilirler. Bunun yanında insana, topluma katkı sağlayan her meslek kutsaldır. Öğretmenler insan yetiştiriyor, doktorlar hayat kurtarıyor... Bunu birçok meslek için örneklendirebiliriz.