"Oyunculukta sınırlarım yok" Meriç Aral anne olduktan sonra setlere ara vermişti...

Oyuncu Serkan Keskin ile nikah masasına oturan Meriç Aral oğlu Güneş'e kavuşmuştu. Anne olduktan sonra setlere ara veren Meriç Aral, oyunculukta sınırlarının olmadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 21.02.2026 11:25 Güncelleme Tarihi: 21.02.2026 11:33
Güzel oyuncu Meriç Aral, 'Medcezir' dizisinde 'Hande' karakterini canlandırarak hafızlara kazınmıştı. Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri çeken Meriç Aral, geçtiğimiz Eylül ayında 5 yıllık aşkı ve meslektaşı Serkan Keskin ile nikah masasına oturmuştu.

Meriç Aral ile Serkan Keskin çifti, oğlu, oğulları Güneş'i kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmuştu.

Anne olduktan sonra setlere ara veren Meriç Aral, Bebek'te pilates çıkışı görüntülendi.

Formu ve enerjisiyle dikkat çeken Aral, ""Daha küçük olduğu için hep yanında olmak istiyoruz. Setleri çok özledim ama bir süre uzak olacağım. Oyunculukta sınırlarım yoktur. Proje ne gerektiriyorsa o yapılır" " ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meriç Aral mutlu evliliğiyle da adından söz ettiriyor.

