Özcan Deniz doğum gününde içini döktü! Tek tek ailesine seslendi! "Alın terimi satıp yedin"

Ama öyle bir zamanda tekrar hayatıma girdin ki uçurumdan aldın beni. Enerjim oldun, aşkım oldun, dermanım oldun. Ne yazsam az. Seni seviyorum ve Allah'ıma binlerce şükürler olsun ki seni hediye etti bana. Zekanı, insanlığını, merhametini ve tutkun ders olarak okutabilseydim kim bilir kaç kalpsizi insana çevirirdik bilmiyorum. İyi ki varsın.

"CANIM KARDEŞLERİM HİLEYE, KÖTÜLÜĞE KARŞI DURDU"

"Canım kardeşlerim Nurcan, Sibel, Melek. Bizim ailemizin keskin 2 yüzü vardır. Biri; karanlık ve cahilliğe sıkı sıkıya bağlı, umutsuz, yüz karası tarafı.. Diğeri ise; aydın, başarılı, ufku ve zekası açık, yüz akı tarafı. Sizler şükürler olsun ki 2. tarafta durdunuz. Hem de onca hileye ve kötülüğe karşı. Allah sizlere ve kurduğunuz ailelere zeval vermesin. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız."