Özcan Deniz doğum gününde içini döktü! Tek tek ailesine seslendi! "Alın terimi satıp yedin"
Ailesiyle yaşadığı polemiklerle sık sık gündeme gelen ünlü sanatçı Özcan Deniz, 54. doğum gününde yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medya hesabından peş peşe yayınladığı mesajlarda anne, baba, kardeş, eşi ve oğluna hitap eden Deniz, içten ifadeleriyle takipçilerini şaşırttı. Ünlü ismin satırlarında sevgi, sitem, özlem ve kırgınlık dolu sözler yer aldı.
Giriş Tarihi: 20.05.2026 13:12
Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 13:42