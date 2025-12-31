Trend
Galeri
Trend Magazin
Özcan Deniz'in annesi gece yarısı hastaneye kaldırıldı! "Dayan annem" Kanserle mücadele ediyordu...
Özcan Deniz'in annesi gece yarısı hastaneye kaldırıldı! "Dayan annem" Kanserle mücadele ediyordu...
Özcan Deniz, bu sefer ailesindeki sağlık sıkıntısıyla gündeme geldi. Ünlü sanatçının ablası Yurda Gürler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kanserle savaşan annesi Kadriye Deniz'in hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Giriş Tarihi: 31.12.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:02