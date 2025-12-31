Trend Galeri Trend Magazin Özcan Deniz'in annesi gece yarısı hastaneye kaldırıldı! "Dayan annem" Kanserle mücadele ediyordu...

Özcan Deniz, bu sefer ailesindeki sağlık sıkıntısıyla gündeme geldi. Ünlü sanatçının ablası Yurda Gürler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kanserle savaşan annesi Kadriye Deniz'in hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 31.12.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:02
Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile yıllardır süren iş ilişkisini sonlandırmasının ardından aile içinde ve hukuki alanda çalkantılı bir süreç yaşamıştı. Tapu devri, tehdit iddiaları ve banka borçları gibi sorunların ardından mahkemelik olan kardeşler, birbirine yaklaşmama ve iletişim kurmama kararı almıştı.

Bu süreçte anne Kadriye Deniz ve diğer kardeşler de işin içine dahil olmuştu.

Aynı zamanda Kadriye Deniz'in kanser tedavisi gördüğü de öğrenilmişti.

HASTANEYE KALDIRILDI!

Ünlü sanatçı Özcan Deniz'in ailesinden son olarak korkutan bir haber gedi!

"DAYAN ANNEM"

Deniz'in ablası Yurda Gürler, Instagram hesabından annesinin hastaneye kaldırıldığı anları paylaştı. Ambulans görüntülerini yayınlayan Gürler, paylaşımına "Dayan annem" notunu düştü.

"BİR SÜRE DAHA KEMOTERAPİ ALACAK"

Gürler geçen günlerde de annesinin sağlık durumu hakkında da açıklama yapmıştı. Özcan Deniz'in ablası yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Annem bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Ama umudumuzu kaybetmeden yola devam... Az önce seansımız bitti, dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadelede olan şifa bekleyen herkese Allah'tan şifa diliyorum. Her şeyin başı sağlık"

Kadriye Deniz'e çok sayıda, 'Allah şifa versin' yorumları gelmişti.

40 SAYFALIK HESAP SORDU!

Özcan Deniz'in aile hayatındaki polemikler hız kesmeden sürerken, ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında 40 sayfalık bir paylaşım yapmıştı.

Annesi ve abisi Ercan Deniz'i hedef alan açıklamaları adeta şok etkisi yaratmıştı.

Kendisinden çalınan 40 yılın hatırına 40 paylaşım yapan Deniz, zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.

İŞTE ÖZCAN DENİZ'İN AÇIKLAMALARI!

