Özcan Deniz'in rol arkadaşı 65 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor! Selda Özer'i görenler tanıyamıyor!
Bir döneme damga vuran Asmalı Konak'ta Dilara rolüyle tanınan Selda Özer'in son hali ortaya çıktı. Şimdilerde 65 yaşında olan ünlü ismin yıllar içindeki değişimi şaşırttı.Kullanıcılar, Özer'in yeni görünümünü tanımakta zorlandı.
Giriş Tarihi: 30.01.2026 11:41
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:42