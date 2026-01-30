Özcan Deniz’in rol arkadaşı 65 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor! Selda Özer’i görenler tanıyamıyor!

MERAL ZEREN'E DE YILLAR ACIMADI

Yeşilçam denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Kemal Sunal, unutulmaz filmleriyle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Onunla birlikte birçok projede yer alan ve Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen Meral Zeren de hafızalara kazınan oyuncular arasında yerini aldı.