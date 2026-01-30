Trend Galeri Trend Magazin Özcan Deniz'in rol arkadaşı 65 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor! Selda Özer'i görenler tanıyamıyor!

Özcan Deniz'in rol arkadaşı 65 yaşında ortaya çıktı! Bakın şimdi ne yapıyor! Selda Özer'i görenler tanıyamıyor!

Bir döneme damga vuran Asmalı Konak'ta Dilara rolüyle tanınan Selda Özer'in son hali ortaya çıktı. Şimdilerde 65 yaşında olan ünlü ismin yıllar içindeki değişimi şaşırttı.Kullanıcılar, Özer'in yeni görünümünü tanımakta zorlandı.

Giriş Tarihi: 30.01.2026 11:41 Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:42
atv ekranlarında yayınladığı yıllarda reyting rekorları kıran Asmalı Konak dizisi bir döneme damga vurmuştu. Dizideki Dilara karakteriyle akıllarda yer edinen Selda Özer'in yıllar içerisindeki değişimi şaşırttı. 64 yaşındaki ünlü oyuncu Selda Özer'e yıllar acımadı.

Bir dönemin en popüler dizilerinde rol alan Selda Özer, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Genellikle rol aldığı sorunlu karakterlerle tanınan Selda Özer'in yıllar içindeki değişimi şoke etti.

Şimdilerde 65 yaşında olan Selda Özer, son haliyle gündem oldu. Ünlü ismi görenler tanıyamadı.

BODRUM'DA YAŞIYOR

Selda Özer, şimdilerde Bodrum'da doğayla iç içe sakin bir hayat sürüyor.

Oldukça değiştiği gözlenen Selda Özer'e yıllar acımadı.

SELDA ÖZER KİMDİR?

Selda Özer kimdir, Selda Özer, 1961 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İş hayatına manken olarak başlamıştır. Mudo'nun yüzü olmuştu.

1999 yılında çekilen, Ferzan Özpetek'in yönettiği "Harem Suare" filminde birçok yabancı oyuncunun yanında Haluk Bilginer, Pelin Batu, Nilüfer Açıkalın, Ayla Algan ile birlikte oynamıştır.

1996 yılında başrollerini Perran Kutman ve Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı "Şehnaz Tango" adlı dizide oynadı. 2003 yılında senaristliğini Mahinur Ergun ve Meral Okay'ın yaptığı "Asmalı Konak" adlı dizide Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Selda Alkor, Menderes Samancılar, İpek Tuzcuoğlu ile birlikte oynadı.

"İstanbul Masalı" adlı dizide Mehmet Aslantuğ, Ahu Türkpençe, Ozan Güven, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Arsen Gürzap, Vahide Gördüm gibi oyuncularla birlikte oynarken Sahika karakterini canlandırmıştır.

MERAL ZEREN'E DE YILLAR ACIMADI

Yeşilçam denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Kemal Sunal, unutulmaz filmleriyle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Onunla birlikte birçok projede yer alan ve Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen Meral Zeren de hafızalara kazınan oyuncular arasında yerini aldı.

Özellikle Hanzo, Salako, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehire ve Salak Milyoner gibi yapımlarda Kemal Sunal'ın partneri olarak izleyicinin karşısına çıkan Zeren, dönemin en sevilen isimlerinden biriydi.

Ancak yıllar içinde gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlayan usta oyuncu, zaman zaman hayranlarının ilgisiyle yeniden gündeme geliyor.

Zeren, son olarak bir hayranının paylaştığı fotoğraf aracılığıyla sosyal medyada adından söz ettirdi. Onu uzun yıllar sonra görenler, büyük değişimine şaşırmadan edemedi.

Türk sinemasında unutulmaz rollere imza atan Meral Zeren, 6 Haziran 1956'da Adana'da dünyaya geldi. Ortaokul eğitimini tamamlamadan sahne hayatına adım atan Zeren, henüz 13 yaşında şarkıcılık yapmaya başladı.

Yeşilçam'da hızla yükselen kariyeri boyunca sayısız filmde başrol oynayan Meral Zeren, özellikle komedi ve macera türündeki yapımlarda boy gösterdi. 1970'li yıllarda Türk Sanat Müziği'ne yönelerek Selami Şahin'den ders aldı ve sahnelere solist olarak geri döndü.

Oyunculuk ve müzik kariyerini aynı anda yürüten Meral Zeren, 1979 yılında Kalbinden Atma Beni / Hercai isimli 45'lik plak çalışmasını çıkardı. Sinemadaki son büyük rolü ise 1980 yapımı Banker Bilo filminde oldu.

1980'li yıllarda tiyatroya yönelen sanatçı, Kanlı Nigar ve Evet mi Hayır mı adlı müzikallerde rol aldı. 1985 yılında Duvardaki Kan dizisiyle televizyona dönüş yaptı. Ancak en büyük çıkışlarından birini, 1986 yılında başladığı assolistlik kariyeriyle yakaladı. 1990'lı yıllara kadar sahnelerde büyük ilgi gören sanatçı, gazino kültürünün sona ermesiyle birlikte sahnelere veda etti.

Televizyon dizileri ve filmlerinde yer almaya devam eden Meral Zeren, zamanla gözlerden uzak bir hayatı tercih etti. Bebek'teki evinde kedileriyle birlikte yaşamını sürdüren usta sanatçı, zaman zaman sahile inerek Boğaz'ın keyfini çıkardığını belirtiyor.

Ancak onun hakkında sosyal medyada çıkan bazı bilgilerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Zeren, adına açılan sahte hesaplara ve yanlış bilgilere karşı hayranlarını uyardı.

İŞTE ŞİMDİKİ HALİ!

Bir dönemin en gözde oyuncularından biri olan Meral Zeren'in son hali, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Onu yıllar sonra görenler, "Yıllar ona da acımamış" yorumlarında bulunurken, bazı hayranları ise usta oyuncunun her zaman güzelliğini ve zarafetini koruduğunu savundu.

Uzun yıllardır kameraların uzağında yaşayan Meral Zeren, zaman zaman gündeme gelse de, daha çok sakin bir hayat sürmeyi tercih ediyor.

Yeşilçam'dan tanıdığımız ancak yıllar içerisindeki değişimiyle hayrete uğratan tek kişi Meral Zeren değil. İşte şimdiki hallerini gördüğünüzde şaşkınlığa uğrayacağınız diğer isimler...

SERTAN ACAR'IN SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI!

Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden biri olan Sertan Acar, 70'li yıllarda "Ayşecik" serisinin yakışıklı oyuncusu olarak tanındı.