Trend Galeri Trend Magazin Özcan Deniz'in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak'ın genç aşıkları Zeynep ile Salih'inin son hali ortaya çıktı!

Özcan Deniz'in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak'ın genç aşıkları Zeynep ile Salih'inin son hali ortaya çıktı!

Özcan Deniz'in başrolünde yer aldığı Asmalı Konak dizisini bilmeyen yoktur. Peki dizinin genç aşıkları Zeynep ile Salih'ini hatırladınız mı? İşte Eylem Yıldız ve Burak Altay'ın son halleri...

Giriş Tarihi: 20.08.2025 14:14 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 14:15
Özcan Deniz’in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak’ın genç aşıkları Zeynep ile Salih’inin son hali ortaya çıktı!

Bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisinin genç aşıkları Salih ile Zeynep'e hayat veren oyuncular Burak Altay ve Eylem Yıldız'ın yıllar sonraki değişimleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Özcan Deniz’in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak’ın genç aşıkları Zeynep ile Salih’inin son hali ortaya çıktı!

Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde yer aldığı Asmalı Konak dizisi Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlardan olmayı başarmıştı.

Özcan Deniz’in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak’ın genç aşıkları Zeynep ile Salih’inin son hali ortaya çıktı!

Asmalı Konak'ın Zeynep'i Eylem Yıldız ile Burak Altay'ı şimdi görenler gözlerine inanamıyor. İşte Asmalı Konak'ın Salih'i ile Zeynep'inin son halleri...

Özcan Deniz’in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak’ın genç aşıkları Zeynep ile Salih’inin son hali ortaya çıktı!

Son olarak Üç kuruş dizisinde boy gösteren Asmalı Konak'ın Salih'i Burak Altay'ın aksine Asmalı Konak'ın küçük kızı Zeynep'i olarak hafızalara kazınan Eylem Yıldız ekranlardan uzak ama tiyatro sahnelerinde oldukça aktif.

Özcan Deniz’in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak’ın genç aşıkları Zeynep ile Salih’inin son hali ortaya çıktı!

Değişimi ile ağızları açık bırakan 45 yaşındaki oyuncuyu şimdilerde görenler tanımakta zorlanıyor.

Özcan Deniz’in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak’ın genç aşıkları Zeynep ile Salih’inin son hali ortaya çıktı!

Burak Altay, oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapıyor. Uzun süre mekanlarda sahne almış.

Özcan Deniz’in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak’ın genç aşıkları Zeynep ile Salih’inin son hali ortaya çıktı!

Burak Altay, meslektaşları Engin Altan Düzyatan, Rıza Kocaoğlu, Şebnem Bozoklu, Gözde Kansu ve Öner Erkan ile birlikte 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. Boşandığı eşi Keiko Belir Yarar'dan 10 yaşında Melek Arya adında bir kızı var.

Özcan Deniz’in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak’ın genç aşıkları Zeynep ile Salih’inin son hali ortaya çıktı!

Şimdilerde 47 yaşında olan oyuncunun aradan geçen yıllarda neredeyse hiç değişmemiş olması sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına yansıyor.

Özcan Deniz’in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak’ın genç aşıkları Zeynep ile Salih’inin son hali ortaya çıktı!

Güzel oyuncuya "zaman sanki senin için durmuş" yorumları yapılıyor.

Özcan Deniz’in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak’ın genç aşıkları Zeynep ile Salih’inin son hali ortaya çıktı!

Tiyatroya ağırlık veren Eylem Yıldız, sinema filmlerinde de yer alıyor.

Özcan Deniz’in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak’ın genç aşıkları Zeynep ile Salih’inin son hali ortaya çıktı!

Sosyal medyayı aktif kullanan Eylem Yıldız, eski partneri Bural Altay ile Asmalı Konak yıllarından paylaştığı karesine "Biz de bir zamanlar gençtik" notunu düşmüştü.

Özcan Deniz’in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak’ın genç aşıkları Zeynep ile Salih’inin son hali ortaya çıktı!

Magazinden uzak bir hayat süren oyuncu son olarak 2021'de çekilen Sihirli Annem'in yeni versiyonunda yer almıştı.

Özcan Deniz’in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak’ın genç aşıkları Zeynep ile Salih’inin son hali ortaya çıktı!

Bir İstanbul Masalı ve Asmalı Konak'ta yıldızı parlayan Selda Özer, bir dönemin en çok aranan oyuncularındandı.

Özcan Deniz’in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak’ın genç aşıkları Zeynep ile Salih’inin son hali ortaya çıktı!

Asmalı Konak, Bir İstanbul Masalı gibi dönemin en popüler dizilerinde rol alan Selda Özer, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Özcan Deniz’in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak’ın genç aşıkları Zeynep ile Salih’inin son hali ortaya çıktı!

Aktif oyunculuk yaptığı dönem çok önemli projelerde yer alan Selda Özer şimdilerde Bodrum'da sakin bir hayat sürüyor.

Özcan Deniz’in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak’ın genç aşıkları Zeynep ile Salih’inin son hali ortaya çıktı!

Rol aldığı önemli projelerde genellikle kötü karakterlere hayat veren Özer'in yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

Özcan Deniz’in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak’ın genç aşıkları Zeynep ile Salih’inin son hali ortaya çıktı!

SELDA ÖZER KİMDİR?

1961 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İş hayatına manken olarak başlamıştır. Mudo'nun yüzü olmuştu. 1999 yılında çekilen, Ferzan Özpetek'in yönettiği "Harem Suare" filminde birçok yabancı oyuncunun yanında Haluk Bilginer, Pelin Batu, Nilüfer Açıkalın, Ayla Algan ile birlikte oynamıştır.

Özcan Deniz’in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak’ın genç aşıkları Zeynep ile Salih’inin son hali ortaya çıktı!

1996 yılında başrollerini Perran Kutman ve Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı "Şehnaz Tango" adlı dizide oynadı.

Özcan Deniz’in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak’ın genç aşıkları Zeynep ile Salih’inin son hali ortaya çıktı!

2003 yılında senaristliğini Mahinur Ergun ve Meral Okay'ın yaptığı "Asmalı Konak" adlı dizide Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Selda Alkor, Menderes Samancılar, İpek Tuzcuoğlu ile birlikte oynadı.

Özcan Deniz’in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak’ın genç aşıkları Zeynep ile Salih’inin son hali ortaya çıktı!

"İstanbul Masalı" adlı dizide Mehmet Aslantuğ, Ahu Türkpençe, Ozan Güven, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Arsen Gürzap, Vahide Gördüm gibi oyuncularla birlikte oynarken Sahika karakterini canlandırmıştır.

Özcan Deniz’in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak’ın genç aşıkları Zeynep ile Salih’inin son hali ortaya çıktı!

İŞTE SELDA ÖZER'İN ÇOK KONUŞULAN SON HALİ!

Özcan Deniz’in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak’ın genç aşıkları Zeynep ile Salih’inin son hali ortaya çıktı!

Şarkılarıyla programa damga vuran usta sanatçı 81 yaşında olmasına rağmen görüntüsüyle yıllara meydan okudu.

Özcan Deniz’in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak’ın genç aşıkları Zeynep ile Salih’inin son hali ortaya çıktı!

81 yaşındaki Türk Halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Özcan Deniz’in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak’ın genç aşıkları Zeynep ile Salih’inin son hali ortaya çıktı!

YILLARA MEYDAN OKUYOR
Programda dillere pelesenk olan şarkılarını seslendiren usta sanatçı sesiyle ve görüntüsüyle programdakileri gölgede bıraktı.

Özcan Deniz’in rol arkadaşlarına bakın... Asmalı Konak’ın genç aşıkları Zeynep ile Salih’inin son hali ortaya çıktı!

81 yaşındaki usta sanatçıyı ekranda gören çoğu kişi "Benjamin Button'un Türkiye distribütörü, yaşına rağmen sesinde hiç detone yok" gibi yorumlar yaptı.