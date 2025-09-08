"Özge Özpirinçci'ye güvendik, dolandırıldık" Oyuncu Kübra Süzgün'ün babası GÜNAYDIN'a konuştu!

Özge Özpirinçci'nin yakın arkadaşı avukat Nail Gönenli beni aradı. "Bu dosyayı bana ver, bu işi ben halledeceğim" dedi. Ben de "Bu şirket kızımın fotoğrafını yıllarca izinsiz kullandı, hakkımızı ara" dedim, vekalet verdim. Arada konuşuyoruz kendisiyle "Ben halledeceğim, bana bırak" diyordu. Ben de tamam dedim. Kübra bu arada dizide çok ünlü oldu, ben de kızımın yanından hiç ayrılmıyordum. İşimden bile istifa etmiştim. Aradan zaman geçti kızımın diziyi çektiği dönemde, basında kızımla ilgili 'Kübra Süzgün 15 bin TL'lik dava açtı' diye haber çıktı. Ben de Nail'i aradım, "Benden ne belge istedin ne de dava açacağım diye bana haber verdin? Dava açacağını söylemeliydin. 15 bin TL gibi bir rakamla niye açtın?" diye konuştum.