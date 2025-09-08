Trend
"Özge Özpirinçci'ye güvendik, dolandırıldık" Oyuncu Kübra Süzgün'ün babası GÜNAYDIN'a konuştu!
2015'te bir beyaz eşya firması tarafından kızı Kübra Süzgün'ün fotoğraflarının izinsiz kullanıldığını belirten Serkan Süzgün; oyuncu Özge Özpirinçci vasıtasıyla tuttukları avukat Nail Gönenli'nin de dolandırıcılığın bir parçası olduğunu iddia etti. Açtığı davanın reddedildiğini belirten Süzgün "Metin Kıcır, sahte belge düzenlemiş, kızımın hakları kendisindeymiş gibi şirketten milyonlar almış. Avukatım Nail Gönenli'nin de onlarla işbirliği yaptığını anladım. Nail'le konuşmaya çalıştım ama kaçtı. Özge de bana dönmüyor" diyor.
Giriş Tarihi: 08.09.2025 08:03