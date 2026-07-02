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Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!
Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!
Ünlü manken Özge Ulusoy, uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun doğum gününe özel aşk dolu paylaşımlarda bulundu. Özge Ulusoy, sevgilisiyle aşk dolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı ve anlamlı notlar ekledi. İşte o paylaşımlar!
Giriş Tarihi: 02.07.2026 00:29
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 00:50