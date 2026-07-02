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Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!

Ünlü manken Özge Ulusoy, uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun doğum gününe özel aşk dolu paylaşımlarda bulundu. Özge Ulusoy, sevgilisiyle aşk dolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı ve anlamlı notlar ekledi. İşte o paylaşımlar!

Giriş Tarihi: 02.07.2026 00:29 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 00:50
Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!

Ünlü manken Özge Ulusoy, sık sık açıklamaları ve paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alıyor.

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!

YENİ PAYLAŞIMLA GÜNDEM OLDU

Özge Ulosoy, yaptığı yeni paylaşımla gündem oldu.

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!

DOĞUM GÜNÜNÜ AŞK DOLU KUTLAMAYLA KUTLADI

Ünlü manken 7 yıldır birliktelik yaşadığı iş insanı Faruk Çolakoğlu'nun doğum gününü aşk dolu kutlamayla kutladı.

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Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!

AŞK DOLU NOTLAR

Özge Ulusoy, sevgilisiyle pozlarının altına aşk dolu notlar ekledi.

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!

"TANIDIĞIM EN GÜÇLÜ ADAM"

Sevgilisinin fotoğrafını paylaşan manken altına, "Tanıdığım en güçlü adam; ama aynı zamanda en şefkatli, en adil, en zeki ve en komik kişi. Pek çok yönden... tıpkı babam gibi. 🤍" ifadelerini kullandı.

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!

ROMANTİK KARELER: YAŞAM SEBEBİM!

Romantik kare, çiftin uyumu ve samimi pozuyla da sosyal medyada dikkat çekti. Paylaşımda ayrıca İngilizce "That's my why." (Benim yaşam sebebim.) ifadesi ile kalp ve sonsuzluk emojilerine de yer verildi.

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!

Ulusoy bir başka paylaşımının altına ise 'Kralım doğum günün kutlu olsun' notunu ekledi.

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!

"ALLAH SENİ BAŞIMDAN EKSİK ETMESİN"

'7 yıldır birlikteyiz' paylaşımı yapan Ulusoy ayrıca, "Happy Birthday my KING👑 iyi ki doğdun hayatımın aşkı Allah seni başımdan eksik etmesin♾️" ifadelerini kullanarak romantik paylaşımlarda bulundu.

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!

İşte ünlü isimlerin eşleriyle tanışma hikayeleri...

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, 15 Ağustos'ta Ahmet Destan'la hayatını birleştirerek sade bir düğünle dünyaevine girmişti.

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!

Evliliklerinde mutluluğu yakalayan Sayarı, dün ise sevenlerine büyük müjdeyi vermişti. Ünlü astrolog, 55 yaşında üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını ve ikiz bebek annesi olacağını açıklamıştı.

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!

EŞİNİ BÖYLE TAVLAMIŞ!

Yeniden anne olmaya hazırlanan Sayarı'nın hamilelik haberi magazinde çok konuşulurken son olarak eşiyle tanışma hikayesiyle dikkatleri çekti.

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!

"YÜRÜDÜM HALA TIK YOK, HALA NURAY HANIM!"

Nuray Sayarı, eşini gördüğü ilk andan itibaren dizginleri nasıl ele aldığını ve o meşhur ilk adımı nasıl attığını kendi ağzından dökülen kelimelerle şöyle anlattı:

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!

"GÖRDÜĞÜM ANDA VURULDUM"

"Gördüğüm anda vuruldum. Dost olalım, arkadaş olalım ama benim yalanım yoktur. Ben hoşlandım; bekar olduğunu, evlenip ayrıldığını öğrendikten sonra 'Ahmet Bey'i bırakalım, siz de bana Nuray deyin' dedim. Tamam ama ben Ahmet diyorum, o bana hâlâ 'Nuray Hanım' diyor. 'Ama olmaz böyle' dedim. 'Yanınızda oturabilir miyim?' dedim. Yürüdüm, hala tık yok, hala 'Nuray Hanım'... Oturduğum yerden kalktım, yanına oturdum. Ondan sonra dedim ki: 'Kalbiniz boş, yalnızsınız; arkadaş olalım mı?' Ben teklif ettim."

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!

Nuray Sayarı'nın "Yanına çöktüm ve teklif ettim" dediği o cesur hamlesi, bugün 55 yaşında ikiz bebek müjdesiyle taçlandı. Dün mucize bebeklerini duyuran Nuray Sayarı, bugün eşini nasıl "tavladığını" bu sözlerle anlatarak magazin gündemine damga vurdu.

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!

BİR BAŞKA ROMANTİK TANIŞMA HİKAYESİ DE BERK OKTAY VE YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'DAN!

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında evlenerek birlikteliklerini taçlandırmıştı.

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!

Ünlü çift, 21 Mayıs'ta dünyaya gelen kızları Mira Milena ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşarken, son dönemde yaptıkları açıklamalarla yeniden gündeme gelmeye devam ediyor.

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!

"HEP UCUNDAN DÖNMÜŞÜZ!"

Son olarak Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, tanışma hikayelerini ve evliliklerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Daha önce Berk Oktay ile hiç tanışmadığını söyleyen Atiksoy, "Berk ile çok fazla ortak arkadaşımız varmış. Hep ucundan dönmüşüz" dedi.

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!

"ADINI GÖRÜNCE 'BU İŞ OLSUN' DEDİM"

Berk Oktay ise, "Bu aslında kader. Daha önce farklı zamanlarda ikimizin de gündeminde olan iki ayrı iş vardı. Çağrı'nın netleştiği ama benim anlaşamadığım projelerdi. 'Savaşçı' dizisinde onun adını görünce, 'Artık bu iş olsun' dedim. Ama öncesinde de tanışacakmışız gerçekten, bir şekilde hep kıyısından dönmüşüz" dedi.

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!

Senem Aydın'a konuşan ünlü çift, ilişkilerinde kıskançlık olup olmadığı sorularına da yanıt verdi.

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!

"HER ŞEYE HAKİMİZ"

Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaş olmalarının getirdiği anlayışa vurgu yaparak, "Berk de benimle oyuncu olmadı, ben de onunla oyuncu olmadım. İkimiz de yıllardır bu mesleğin içerisindeyiz, hatta bu meslekle beraber büyüdük. Birimiz farklı bir mesleğe sahip olsaydı belki kıskançlık olabilirdi; o set ortamını, çalışma saatlerini kavrayamayabilirdi. Ama biz zaten aynı işi yapıyoruz ve her şeye hakimiz" ifadelerini kullandı.

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!

"KISKANÇ BİR ADAMIM"

Berk Oktay ise konuya dair, "Ben normalde kıskanç bir adamım, Akrep burcuyum. Çağrı'yı elbette kıskanırım ama konu mesleki durumlara geldiğinde bende mevzu tamamen değişir" açıklamasında bulundu.

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!

"BEN HAYATTA KİMSEYİ SEVMEMİŞİM"

Annelik deneyiminden de bahseden Atiksoy, kızı Mira Milena'nın hayatını nasıl etkilediğini ise şu sözlerle anlattı: Annelik bana kendi canıma sahip çıkmayı öğretti. Milena'yı kucağıma aldıktan sonra Berk'e, 'Ben hayatta kimseyi sevmemişim' dedim.

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!

LİSE SIRASINDAN NİKAH MASASINA... MASALLARA KONU OLAN BİR DİĞER AŞK HİKAYESİ GÖKHAN TÜRKMEN'DEN GELDİ!

Aşk temalı şarkılarıyla uzun yıllardır Türk pop müziğinde kendine sağlam bir yer edinen Gökhan Türkmen, bu kez müziğiyle değil, özel hayatına dair anlattıklarıyla gündeme geldi.

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!

Ünlü şarkıcı, katıldığı bir programda eşi Sinem Aksoy'la tanışma sürecini ve yıllara yayılan ilişkilerinin bilinmeyen detaylarını paylaştı.

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’nun doğum gününü kutladı: Allah başımdan eksik etmesin!

2014 yılında yayımladığı 'Çatı Katı' şarkısıyla kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Türkmen, aynı yıl Sinem Aksoy'la evlenmişti. Özel yaşamını kameralardan uzak tutmayı tercih eden sanatçı, bu evlilikten Nil Rona ve Leyla Ada adını verdikleri iki kız çocuğu sahibi oldu. Çift, çocuklarını bugüne kadar magazinden özellikle uzak tuttu.