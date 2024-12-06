Trend Galeri Trend Magazin Özge Yağız güzelliğiyle esti geçti! Verdiği pozlar çok konuşuldu “Dünyanın en güzel kızı”

Özge Yağız güzelliğiyle esti geçti! Verdiği pozlar çok konuşuldu “Dünyanın en güzel kızı”

Son dönemlerin magazin sayfalarından düşmeyen oyuncu Özge Yağız, en son katıldığı Emmy Ödül Töreni'nde kendisi gibi oyuncu sevgilisi Burak Berkay Akgül ile boy göstermişti. Herkesi kendine hayran bırak Yağız, paylaştığı fotoğraflarla gündem olmaya devam ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de konuşulan başarılı oyuncu, oynadığı karakterlerle de ses getirmeyi sürdürüyor. Son olarak bir dergi için kamera karşısına geçen Özge Yağız, pozları ve duru güzelliğiyle sosyal medyayı yıkıp geçti. "Dünyanın en güzel kızı" yorumunu aldıran fotoğraflara bir de siz bakın!