Özlem Tekin’in eski eşi Cem Öcal’dan acı haber! Bodrum’daki evinde ölü bulundu!

Türk rock müziği sanatçısı Özlem Tekin'in eski eşi ve usta vokalist Cem Öcal'dan acı haber geldi. EKİPLER İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GELDİ Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde hayatını sürdüren Cem Öcal'dan bir süredir haber alamayan komşuları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi. CANSIZ BEDENİNE ULAŞTILAR Eve giren ekipler, Öcal'ın cansız bedenine ulaştı. CİDDİ SAĞLIK PROBLEMLERİYLE MÜCADELE EDİYORDU Cem Öcal'ın bir süredir ciddi sağlık problemleri olduğu ifade edildi. Müzisyenin böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğüm ve kemoterapi aldığı da açıklandı. OTOPSİ SONRASI NETLEŞECEK Son zamanlarda sağlık durumu ağırlaşan Öcal'ın kesin ölüm nedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netleşecek. İşte 2025 yılında hayatını kaybeden ünlü isimler... FERDİ TAYFUR Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. BEDİA ENER Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan Bedia Ener de 14 Ocak'ta hayata veda etti. DENİZ ARMAN Ünlü spiker Deniz Arman 24 Ocak'ta hayatını kaybetti. SEZAİ ALTEKİN Usta oyuncu Sezai Altekin, 31 Ocak'ta hayatını kaybetti. KAHTALI MIÇE Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe 15 Şubat 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. EMİN GÜMÜŞKAYA Çocuklar Duymasın'ın 'Seyyar Tayyar'ı usta oyuncu Emin Gümüşkaya, 18 Şubat 2025'te hayatını kaybetti. EDİP AKBAYRAM Ünlü şarkıcı Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti. ŞİNASİ YURTSEVER Yabancı Damat dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Şinasi Yurtsever, 3 Mart tarihinde mide kanserine yenik düştü. TANYELİ Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede 17 Mart'ta hayatını kaybetti. OSMAN SINAV Kurtlar Vadisi, Acı Hayat, Deli Yürek ve Ekmek Teknesi gibi yapımların yönetmeni Osman Sınav, 20 Mart 2025 tarihinde 69 yaşında hayatını kaybetti. FİLİZ AKIN Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Filiz Akın, 21 Mart'ta yaşama veda etti. VOLKAN KONAK KKTC'de konser verdiği sırada rahatsızlanan Volkan Konak, 31 Mart'ta 58 yaşında hayatını kaybetti. AHMET LEVENDOĞLU 'Kırık Hayatlar', 'Yaz Yağmuru', 'Küçük Kadınlar' ve 'Kara Ekmek' gibi yapımlarda rol alan Ahmet Levendoğlu, 6 Nisan'da yaşamını yitirdi. LEYLA OKAY 'Dostlarımız', 'Ferhunde Hanımlar' ve 'Bizim Evin Halleri' isimli dizilerde rol alan oyuncu Leyla Okay, 22 Nisan'da kansere yenik düştü. İLHAN ŞEŞEN Ünlü şarkıcı ve oyuncu İlhan Şeşen, 26 Mayıs'ta vefat etti. ŞİMAL Şarkıcı Şimal Gülen, uzun süredir mücadele ettiği kansere 30 Mayıs'ta yenik düşerek genç yaşta aramızdan ayrıldı. GÜL TUT Arabesk'in sevilen şarkıcılarından Güllü (Gül Tut), Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katından düşerek 26 Eylül'de hayatını kaybetti. ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU 'Yabancı Damat' dizisindeki 'Memik Dede' rolüyle gönüllerde taht kuran usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşında 16 Ekim'de hayatını kaybetti. ENGİN ÇAĞLAR Türk sinemasının efsane jönlerinden Engin Çağlar geçirdiği trafik kazası sonucu 1 Kasım'da hayatını kaybetti. AHMET GÜLHAN Devekuşu Kabare'nin kurucularından Ahmet Gülhan, 85 yaşında 3 Kasım'da hayatını kaybetti. MUAZZEZ ABACI Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, 78 yaşında 12 Kasım'da hayatını kaybetti.