Özlemi satırlara sığmadı... Tanyeli'nin oğlu annesini doğum gününde andı: "Ritmin hala burada"
Annesi Tanyeli'yi 17 Mart 2025'te kaybeden oğlu Taylan, annesinin doğum gününde onu sevgiyle andı. Her fırsatta annesine duyduğu özlemi dile getiren Taylan, sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal satırlarla takipçilerini duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 07.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 12:20