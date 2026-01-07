Özlemi satırlara sığmadı... Tanyeli'nin oğlu annesini doğum gününde andı: "Ritmin hala burada"

"RİTMİN HALA BURADA"

Daha önce de birçok kez annesine duyduğu özlemi dile getiren Taylan, bu özel günde paylaştığı satırlarla duygularını takipçileriyle paylaştı. Taylan annesinin fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: "56 yıl önce bugün doğdu, ritim daha o anda vardı kalbinde. Kendi sınırlarını yeni tanıyan bir kızken anne oldu, on beş yaşında, kırılgan ama ölçüsüz bir cesaretle. Hayat erken sordu. O, cevap verdi. Sanatçılar gibi aradı aşkı, eli açık, umutlu, defalarca. Bazı hikâyeler kaldı. Bazıları kalmadı. Hiçbiri boşa değildi. Sanatının doruğundayken, ikinci oğlunu kalbinin altında taşırken, okyanusları geçti. Otuz yaşında. Hamile. Bir hayatı geride bırakıp bir diğerine başladı, Avustralya onu bir yabancı gibi değil, bir huzur yeri olarak karşıladı. Her zaman buraya geri döndü. Çünkü bazı topraklar sadece barındırmaz, seni sakinleştirir. Nefes aldırır. O sadece dans etmedi. Duyguyu harekete çevirdi. Sanatı bedene taşıdı, disiplini zarafete, gücü yumuşaklığa dönüştürdü. Başkaları geleneği izlerken, o genişletti. Başkaları sahne alırken, o hissetti. Yoğun yaşayan bir kadındı. Derin seven. Hayat nazik olmadığında bile güzellik yaratan. Bugün yaşadığı yılları saymıyoruz. Dokunduğu hayatları sayıyoruz. İyi ki doğdun anne. Ritmin hâlâ burada. Sanatın yaşıyor. Ve huzur bulduğun her yerde, biz de seni buluyoruz"

Yapılan paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, yorumlarda Tanyeli'nin doğum günü de kutladı.