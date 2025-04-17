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Pamir Pekin'le ilişkisi sadece 2 ay sürmüştü... Oyuncu Nesrin Cavadzade ayrılık sonrası rotasını bakın nereye çevirdi!
Pamir Pekin'le ilişkisi sadece 2 ay sürmüştü... Oyuncu Nesrin Cavadzade ayrılık sonrası rotasını bakın nereye çevirdi!
Oyuncu Nesrin Cavadzade, aynı dizide rol arkadaşlığı yaptığı Pamik Pekin'le sürpriz bir aşk yaşamaya başlamıştı. 2 ay süren birliktelikten sonra ünlü çiftten, beklenmedik bir şekilde ayrılık haberi gelmişti. Ayrılığın altındaki sebepler merak edilirken güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, tatil paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 17.04.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 10:24