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Pamir Pekin'le ilişkisi sadece 2 ay sürmüştü... Oyuncu Nesrin Cavadzade ayrılık sonrası rotasını bakın nereye çevirdi!

Oyuncu Nesrin Cavadzade, aynı dizide rol arkadaşlığı yaptığı Pamik Pekin'le sürpriz bir aşk yaşamaya başlamıştı. 2 ay süren birliktelikten sonra ünlü çiftten, beklenmedik bir şekilde ayrılık haberi gelmişti. Ayrılığın altındaki sebepler merak edilirken güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, tatil paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 10:23 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 10:24
Pamir Pekin’le ilişkisi sadece 2 ay sürmüştü... Oyuncu Nesrin Cavadzade ayrılık sonrası rotasını bakın nereye çevirdi!

2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, Şerif Sezer ve Mustafa Üstündağ'ın başrollerinde oynadığı 'Yersiz Yurtsuz' dizisiyle ile oyunculuk dünyasına adım atan Nesrin Cavadzade, başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çekmişti.

Pamir Pekin’le ilişkisi sadece 2 ay sürmüştü... Oyuncu Nesrin Cavadzade ayrılık sonrası rotasını bakın nereye çevirdi!

İlk projesindeki oyunculuğuyla kısa sürede sektörün dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Cavadzade, sonrasında yer aldığı birçok projede adından söz ettirmeyi başardı.

Pamir Pekin’le ilişkisi sadece 2 ay sürmüştü... Oyuncu Nesrin Cavadzade ayrılık sonrası rotasını bakın nereye çevirdi!

Son olarak 'Sandık Kokusu' dizisinde boy gösteren güzel oyuncu, rol arkadaşıyla yaşadığı aşkla gündem olmuştu.

Pamir Pekin’le ilişkisi sadece 2 ay sürmüştü... Oyuncu Nesrin Cavadzade ayrılık sonrası rotasını bakın nereye çevirdi!

Cavadzade, dizi setinde tanıştığı oyuncu Pamir Pekin'le sürpriz bir ilişkiye imza atmıştı.

Pamir Pekin’le ilişkisi sadece 2 ay sürmüştü... Oyuncu Nesrin Cavadzade ayrılık sonrası rotasını bakın nereye çevirdi!

İkilinin ilişkilerini duyurması, oynadıkları dizinin final yapmasıyla birlikte gerçekleşti.