Panik anları kameralara yansıdı! Oyuncu Burcu Özberk gizemli erkek arkadaşıyla görüntülendi...
'Güneşin Kızları' dizisinde yıldızını parlatan güzel oyuncu Burcu Özberk, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Başarılı isim son olarak gizemli bir erkek arkadaşıyla gecelerde yakalandı! Panik anları kameralara kaydedilen Özberk, 'yeni aşka mı yelken açtı?' dedirtti...
Giriş Tarihi: 15.12.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:29