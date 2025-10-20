Trend
Pankreas kanseriyle mücadele ediyordu! Eski Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu’nun başarılarla dolu hayatına vedası yürekleri dağladı…
Dansçı, oyuncu ve eski Survivor yarışmacısı olan Hasan Yalnızoğlu, 15 Ekim 2024 tarihinde henüz 49 yaşındayken hayata gözlerini yummuştu. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ettiği bilinen Yalnızoğlu'nun ani vefatı sevenlerini yasa boğmuştu. Ardında 8 yaşındaki biricik kızını bırakan Yalnızoğlu'nun başarılarla dolu hayatı duyanları adeta hüzünlendirdi.
Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 12:36