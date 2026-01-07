Trend
Pankreas kanseriyle mücadele ediyor....Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat son halini paylaştı!
Çifte Bela, Oyunbozan, Adanalı, Yer Gök Aşk, Lale Devri, Hangimiz Sevmedik ve Sihirli Annem gibi dizilerde rol alan usta oyuncu Gül Onat, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor. Tedavisi devam eden ünlü isim, merak edilen son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş Tarihi: 07.01.2026 08:26
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 08:39