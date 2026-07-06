Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler…

HANİFE GÜRDAL-KEMAL AYVAZ

Bir dönem katıldığı izdivaç programlarıyla tanınan ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hanife Gürdal, özel hayatıyla bir kez daha gündemde. Kemal Ayvaz ile yaşadığı çalkantılı evliliği geçtiğimiz yıl tek celsede bitiren ve "Yeni hayatıma Hanife Gürdal olarak uyandım" diyerek taze bir başlangıç yapan ünlü fenomen, aradığı mutluluğu Okan Kurt'ta buldu.