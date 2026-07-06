Trend Galeri Trend Magazin Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz gün Paris Moda Haftası'na katıldı. Melisa Aslı Pamuk'un katıldığı bu etkinlikte giydiği kıyafeti ve güzelliği de göz doldurdu. İşte ünlü oyuncunun halleri!

Giriş Tarihi: 06.07.2026 20:31 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 20:40
Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 2024 yılında dünyaevine girmişti.

Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

Mutlu çift, çok geçmeden mutlu haberi paylaşarak bebek beklediklerini duyurmuştu.

Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 2025 tarihinde Mylan adını verdikleri erkek bebeklerini kucaklarını aldı.

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Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan ve hayranları tarafından yakından takip edilen Melisa Aslı Pamuk son olarak 'aşk' ve 'toksiklik' açıklamalarıyla magazin gündeminde yer aldı.

Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

"AŞK BENİM İÇİN..."

Özellikle gençlik yıllarındaki ilişki dinamiklerine dair çarpıcı bir tespitte bulunan ünlü oyuncu, gerçek aşk ile toksik duygular arasındaki ince çizgiyi şu sözlerle özetledi: "Aşk benim için oğlum ve eşim demek. Gençken aşık olduğumuzda bunun aşk olduğunu sanırız ama toksiktir.

Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

"AŞK HUZURDUR"

Aşkın çok hali var ama aile huzurdur. Aşk, karşındaki insanı olduğu gibi kabul etmektir. Yaptığın her şeyde birine tamamen güvenmek çok güzel bir his."

Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

Güzel oyuncu, ilişkilerde çok tartışılan "karşı cinsle arkadaşlık" konusuna kendi bakış açısını getirmişti.

Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

"BENİ RAHATSIZ EDERDİ"

Melisa Aslı Pamuk, konuyla alakalı şu ifadeleri kullanmıştı:

"İki karşı cins arkadaş kalabilir ama bu ihtimal çok düşük. Eşimin karşı cinsten yakın bir arkadaşı olması beni rahatsız ederdi. Benim yakın bir erkek arkadaşım olsa o da rahatsız olurdu."

Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

PARİS MODA HAFTASI'NA KATILDI

Ünlü oyuncu Pamuk, geçtiğimiz gün Paris Moda Haftası'na katıldı.

Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

KIYAFETİ VE GÜZELLİĞİYLE İLGİ TOPLADI

Ünlü oyuncu, burada giydiği kıyafet ve güzelliğiyle ilgi çekti.

Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

MİNİ TASARIMLA GÖZ DOLDURDU

Tarihi bir binanın önünde objektiflere yansıyan oyuncu, dantel ve payet detaylarının öne çıktığı altın tonlarındaki mini tasarımıyla göz doldurdu.

Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

SADE AMA ETKİLEYİCİ GÖRÜNÜM!

Derin V yaka kesimi, uzun kollu formu ve ince kemer detayıyla tamamlanan iddialı kombini, doğal makyajı ve düz bırakılan saçlarıyla tamamlayan oyuncu, sade ama etkileyici görünümüyle beğeni topladı.

Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

BEĞENİ YAĞDI

Oyuncunun Paris Moda Haftası'ndan paylaştığı kareler, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi görürken, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

"İNANILMAZ GÖRÜNÜYORSUN"

Pamuk'un kıyafetini beğenen takipçileri oyuncunun paylaşımının altına, "Muhteşem", "İnanılmaz görünüyorsun" ve "kıyafet inanılmaz" gibi yorumlarda bulundu.

Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler…

HANİFE GÜRDAL-KEMAL AYVAZ

Bir dönem katıldığı izdivaç programlarıyla tanınan ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hanife Gürdal, özel hayatıyla bir kez daha gündemde. Kemal Ayvaz ile yaşadığı çalkantılı evliliği geçtiğimiz yıl tek celsede bitiren ve "Yeni hayatıma Hanife Gürdal olarak uyandım" diyerek taze bir başlangıç yapan ünlü fenomen, aradığı mutluluğu Okan Kurt'ta buldu.

Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

"SENİNLE ÇADIRDA DA YAŞARIM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda sevgilisinden aldığı evlilik teklifini esprili bir videoyla duyuran Gürdal, pırlanta yüzüğünü göstererek "Enişteniz evi, arabayı ipotek ettirip kafam kadar pırlanta yüzük aldı. Çadır aramaya başla çünkü seninle çadırda da yaşarım" ifadelerini kullanmıştı.

Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

Mutluluğunu "Ben evleniyorum haberiniz olsun" sözleriyle duyuran ünlü fenomenden jet hızında sürpriz bir hamle geldi.

Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

SÜRPRİZ NİKAH SONRASI DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Geçtiğimiz haftalarda kısa bir ayrılık yaşayan ancak ilişkilerine yeniden şans veren ikili, önceki gün sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.

Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

Okan Kurt, nikahtan hemen sonra taze evlilik pozlarını "Can yoldaşım, eşim" notuyla paylaşırken, taze gelin Hanife Gürdal'ın nikahtan dakikalar sonra sosyal medya hesabında yaptığı o ilk hamle ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Nikahtan hemen sonra tası tarağı toplayıp profil bilgilerini güncelleyen ünlü fenomen, soyadını "Hanife Gürdal Kurt" olarak değiştirerek evliliğini resmileştirdi. Kısa sürede binlerce beğeni alan nikah karelerine magazin dünyasından tebrik mesajları yağdı.

Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR

Geçtiğimiz dönemde verdiği 60 kiloyla ve yaşadığı büyük değişimle dikkatleri üzerine çeken ünlü tenor Hakan Aysev, özel hayatında yepyeni bir mutluluğa adım attı. Yeni formuna kavuşmasının ardından adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı, bu kez nikah haberiyle gündeme geldi.

Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

Daha önce başından 6 evlilik geçen Hakan Aysev, bir süredir aşk yaşadığı Çağrı Özsaatçılar ile birlikteliğini evlilikle taçlandırdı. Çift, sadece yakın dostlarının katıldığı oldukça sade bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

7. kez mutluluğa 'evet' diyen ünlü tenor ve eşi Çağrı Özsaatçılar'ın bu mutlu gününden özel kareler, sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede büyük ilgi gördü.

Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

ERDAL ÖZYAĞCILAR- GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Paris Moda Haftası’na güzelliğiyle damga vurdu! Melisa Aslı Pamuk’tan yepyeni paylaşımlar!

DUA LİPA-CALLUM TURNER