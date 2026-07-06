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Paris'te Hande Erçel rüzgarı! Tarzıyla Moda Haftası'na damga vurdu: Şıklığıyla tam not aldı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, katıldığı Paris Moda Haftası'nda sıra dışı elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı. Erçel'in Paris tarzı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 06.07.2026 16:23 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 16:27
Paris’te Hande Erçel rüzgarı! Tarzıyla Moda Haftası’na damga vurdu: Şıklığıyla tam not aldı

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, bu kez Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Moda Haftası'ndaki tarzıyla adından söz ettiriyor. Her adımı yakından takip edilen güzel oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği kırmızı ve siyah detaylara sahip, özgün tasarımıyla göz kamaştırdı.

Paris’te Hande Erçel rüzgarı! Tarzıyla Moda Haftası’na damga vurdu: Şıklığıyla tam not aldı

PARİS SOKAKLARINDA HANDE ERÇEL ŞIKLIĞI

Sosyal medyada paylaşılan karelerde, Erçel'in dalga efektli ve illüzyon hissi uyandıran elbisesi büyük beğeni topladı. Saç ve makyajında sadeliği tercih eden ünlü oyuncu, elbisesini koyu renkli yüksek topuklu ayakkabılarıyla tamamladı.

Paris’te Hande Erçel rüzgarı! Tarzıyla Moda Haftası’na damga vurdu: Şıklığıyla tam not aldı

Modaseverlerden ve hayranlarından tam not alan Hande Erçel'in bu iddialı Paris stili, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başardı.

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Paris’te Hande Erçel rüzgarı! Tarzıyla Moda Haftası’na damga vurdu: Şıklığıyla tam not aldı

AÇIKLAMASIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, Türkiye'nin en geniş takipçi kitlesine sahip isimleri arasında yer alıyor.

Paris’te Hande Erçel rüzgarı! Tarzıyla Moda Haftası’na damga vurdu: Şıklığıyla tam not aldı

Kariyerinde uluslararası projeler ve prestijli markalarla gerçekleştirdiği iş birlikleriyle dikkat çeken Erçel, özel hayatından kesitler sunduğu paylaşımlarla da hayranlarının ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

Paris’te Hande Erçel rüzgarı! Tarzıyla Moda Haftası’na damga vurdu: Şıklığıyla tam not aldı

Son dönemde attığı her adımla dijital dünyanın merkezinde yer alan güzel oyuncu, son olarak aşka ve ilişkilere dair yaptığı ezber bozan açıklamalarla gündeme gelmişti.

Paris’te Hande Erçel rüzgarı! Tarzıyla Moda Haftası’na damga vurdu: Şıklığıyla tam not aldı

Özel hayatının kapılarını aralayan ünlü isim, mutlu bir birlikteliğin şifresini vermişti.

Paris’te Hande Erçel rüzgarı! Tarzıyla Moda Haftası’na damga vurdu: Şıklığıyla tam not aldı

"BENİM İÇİN EN KIYMETLİ OLAN..."

İlişkilerde kendisi için hayati önem taşıyan bir detayı paylaşan Hande Erçel, aradığı o en büyük kriteri şu sözlerle özetledi: "Benim için kıymetli olan, ilişkide olduğun kişinin yanında insanın kendisi gibi kalabilmesi."

Paris’te Hande Erçel rüzgarı! Tarzıyla Moda Haftası’na damga vurdu: Şıklığıyla tam not aldı

32 milyon takipçisi bulnan Erçel geçtiğimiz gün de sosyal medya paylaşımıyla kafaları karıştırmıştı.

Paris’te Hande Erçel rüzgarı! Tarzıyla Moda Haftası’na damga vurdu: Şıklığıyla tam not aldı

"ÜZMEK TEHLİKELİ VE YASAKTIR"

Erçel'in paylaşımında yer alan "Üzmek tehlikeli ve yasaktır" notu ise takipçilerinin dikkatinden kaçmamıştı.

Paris’te Hande Erçel rüzgarı! Tarzıyla Moda Haftası’na damga vurdu: Şıklığıyla tam not aldı

Kısa sürede gündem olan bu mesaj, sosyal medyada farklı yorumlara neden olmuştu.

Paris’te Hande Erçel rüzgarı! Tarzıyla Moda Haftası’na damga vurdu: Şıklığıyla tam not aldı

Öte yandan Hande Erçel, ikinci kez teyze olmaya hazırlanıyor. Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel, sosyal medyada yaptığı paylaşımların yanı sıra özel hayatıyla da büyük ilgi gören isimlerden.

Paris’te Hande Erçel rüzgarı! Tarzıyla Moda Haftası’na damga vurdu: Şıklığıyla tam not aldı

İKİNCİ KEZ ANNE OLMAYA HAZIRLANIYOR!

Eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile sık sık paylaşımlar yapan Erçel, bu defa hamilelik haberiyle magazin gündemine tatlı bir giriş yapmıştı.

Paris’te Hande Erçel rüzgarı! Tarzıyla Moda Haftası’na damga vurdu: Şıklığıyla tam not aldı

"ARTIK DÖRT KİŞİYİZ"

Sevindiren haberi sosyal medya hesabından paylaşan Gamze Erçel Yıldırım, o kareleri "Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz" notuyla paylaşmıştı.

Paris’te Hande Erçel rüzgarı! Tarzıyla Moda Haftası’na damga vurdu: Şıklığıyla tam not aldı

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımda, ünlü isimlerden ve takipçilerinden gelen tebrik yorumları da yerini almıştı.

Paris’te Hande Erçel rüzgarı! Tarzıyla Moda Haftası’na damga vurdu: Şıklığıyla tam not aldı

"BİZ KÜÇÜK AMA KOCAMAN BİR AİLEYİZ"

Eşinin paylaşımına "Biz küçük ama kocaman bi aileyiz" yorumunu yapan Caner Yıldırım, eşine olan tatlı desteğiyle gülümsetirken gelen onlarca yorumun arasında 2. kez teyze olmaya hazırlanan Hande Erçel'in yorumu da yoğun ilgi görmüştü.

Paris’te Hande Erçel rüzgarı! Tarzıyla Moda Haftası’na damga vurdu: Şıklığıyla tam not aldı

Gamze Erçel'in "Artık dört kişiyiz" notuna gönderme yapan Erçel, ablasının müjdeli paylaşımına "Bence 5 ama sen bilirsin" yorumunu yapmıştı.

Paris’te Hande Erçel rüzgarı! Tarzıyla Moda Haftası’na damga vurdu: Şıklığıyla tam not aldı

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

NAZAN ÖNCEL

2000'li yılların başarılı şarkıcıları arasında yer alan Nazan Öncel, bir süre yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle magazin gündeminde yer almıştı.

Paris’te Hande Erçel rüzgarı! Tarzıyla Moda Haftası’na damga vurdu: Şıklığıyla tam not aldı

"Erkekler De Yanar" ve "Aşkım Baksana Bana" şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Öncel, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden gündeme gelmişti.

Paris’te Hande Erçel rüzgarı! Tarzıyla Moda Haftası’na damga vurdu: Şıklığıyla tam not aldı

Ünlü şarkıcı, alışveriş yaptığı sırada bir hayranıyla arasında geçen diyalogla dikkat çekmişti.

Paris’te Hande Erçel rüzgarı! Tarzıyla Moda Haftası’na damga vurdu: Şıklığıyla tam not aldı

2023 yılında oğlu Serkan Öncel'i evlendiren Nazan Öncel'e, karşılaştığı bir hayranı tarafından, "Oğlunuzu yeni evlendirmiştiniz değil mi, evlilik sözleşmesi yapmış mıydınız?" sorusu yöneltilmişti.

Paris’te Hande Erçel rüzgarı! Tarzıyla Moda Haftası’na damga vurdu: Şıklığıyla tam not aldı

"DÜNYA MALI DÜNYADA KALIYOR"

Bu soruya adeta tokat gibi bir yanıt veren Nazan Öncel, şu ifadeleri kullanmıştı: "Sırf mal - mülk için müstakbel gelinimin haysiyetiyle oynamam mı gerekiyor ya da böyle bir şey için oğlumu mu mutsuz etmem lazım? Bu, benim çok yabancısı olduğum bir duygu. Siz yanlış adrestesiniz, yanlış anlamayın ama dünya malı dünyada kalıyor. Geçiniz bunları efendim, geçiniz…" Ünlü şarkıcının dobra tavırları ve gelinine karşı sergilediği bu net duruş, sosyal medyada takdir toplamıştı.

Paris’te Hande Erçel rüzgarı! Tarzıyla Moda Haftası’na damga vurdu: Şıklığıyla tam not aldı

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Tuba Büyüküstün, annelik heyecanıyla gündeme gelmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve her paylaşımıyla olay yaratan güzel oyuncu, kalpleri ısıtan bir kutlamaya imza atmıştı.

Paris’te Hande Erçel rüzgarı! Tarzıyla Moda Haftası’na damga vurdu: Şıklığıyla tam not aldı

PARİS'TE BAŞLAYAN AŞKIN EN GÜZEL MİRASLARI

Hatırlanacağı üzere Tuba Büyüküstün, 2011 yılının Temmuz ayında Fransa'nın başkenti Paris'te kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak ile dünyaevine girmişti. İkili, evliliklerinden kısa bir süre sonra, 2012 yılının Ocak ayında ikiz kızları Maya ve Toprak'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Paris’te Hande Erçel rüzgarı! Tarzıyla Moda Haftası’na damga vurdu: Şıklığıyla tam not aldı

İKİZLER 14 YAŞINA GİRDİ

Tuba Büyüküstün'ün gözlerden uzak büyüttüğü kızları Maya ve Toprak, geçtiğimiz aylarda tam 14 yaşına girmişti. Artık birer genç kız olan ikizlerin son hallerini gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyememişti.