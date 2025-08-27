Trend Galeri Trend Magazin Pelin Akil'den beklenen açıklama geldi! Anıl Altan ile yollarını resmen ayırdılar: "Başka bir şeye yorulmasın"

Bir süredir ayrılacakları konuşulan 8 yıl önce evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, iddiaları doğrulamıştı. Sık sık çocukları için bir araya gelen ikili resmi olarak boşandı. Konu hakkında ilk açıklama ise Pelin Akil'den geldi. Akil, "Bu başka bir şeye yorulmasın" dedi.

Giriş Tarihi: 27.08.2025 14:30
2007 yılında televizyon ekranlarında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde boy gösteren Pelin Akil, Anıl Altan ile tanışarak büyük bir aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileriyle dikkat çeken çift, mutlu birlikteliklerini 2016 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

Dillere destan düğünleriyle magazin manşetlerini süsleyen ünlü çift, 2019 yılında ikizleri Alin ve Lina'yı kucaklarına aldı.

Aile hayatları ile çok beğenilen çiftin üstünde aylardır adeta kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu.

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ!
Gittiği konserde muhabirlerini sorularını yanıtlayan Pelin Akil, Anıl Altan ile boşandıklarını açıklamıştı.

"KARI KOCA OLARAK YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Ayrılık iddialarına son noktayı yaptığı açıklamayla koyan Pelin Akil, şunları söylemişti: "Karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var.

Biz zaten birbirimizi çok seviyoruz, her zaman bir aradayız. Ama bu başka bir şeye yorulmasın. Bunu da buradan söylemiş olayım"

8 YILLIK EVLİLİĞİN ARDINDAN SON BAĞI DA KOPARDI...

Yaptığı açıklamayla eşi Anıl Altan'la ayrıldıklarını açıklayan Pelin Akil, magazin gündemine damga vurmuştu. Ünlü oyuncu son olarak sosyal medya hesabında 8 yıllık bağı da tamamen koparmıştı.

Ünlü oyuncu Instagram hesabından yıllardır kullandığı 'Altan' soyadını silmişti.

RESMİ OLARAK YOLLARINI AYIRDILAR
Pelin Akil geçtiğimiz akşam Anıl Altan ile evliliği hakkında konuştu. Gazate Magazin'in haberine göre resmi olarak evliliklerini bitirdiklerini söyledi.

"BU DURUM BAŞKA BİR ŞEYE YORULMASIN"
Pelin Akil açıklamasında şunları söyledi: "Karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Ama onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var ve zaten biz birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman bir aradayız. Ama bu başka bir şeye yorulmasın. Bunu da buradan söylemiş olayım o zaman."

NELER OLMUŞTU?

Sık sık boşanma iddiaları ile gündeme gelen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın, evlerini ayırdıkları iddia edilmişti. Kısa sürede gündem olan konu hakkında evli çiftten herhangi bir açıklama gelmemişti. İkilinin sus pus olması bazı takipçiler tarafından bu iddiaları doğrulayacak niteliğindeydi.

40 KEZ SÖYLENEN SONUNDA OLDU!

Her fırsatta boşanma iddiaları ile gündeme gelen ünlü çift tekrardan aynı dedikodulardan nasibini almıştı. Gazeteci Mehmet Üstündağ, çiftin boşanma kararı aldıklarını iddia etmişti.

"KESİN BOŞANMA KARARI ALINMIŞ"

Üstündağ, ''Pelin Akil ve Anıl Altan kesin ve kesin boşanma kararı alınmış. Bir ay önce evlerini ayırmışlardı. Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre konuşuyorum, neden böyle bir karar aldılar diye sorduğumda çok ilginç bir cevap aldım.

"TAHAMMÜLSÜZLÜK, ALDATMA..."

Tahammülsüzlük. Aldatma ya da herhangi bir durum yok. Altını çiziyorum aldatma yok. 4 kişi bana bu cevabı verdi. Çok yakın dostlarıyla konuşarak bilgi alışverişi yapıyorlarmış, boşanma süreciyle ilgili.'' şeklinde konuşmuştu.

AYRILIK İDDİALARINA YANIT GELDİ!

Hürriyet'te yer alan habere göre Anıl Altan eşi Pelin Akil ile ayrılık iddialarına şu yanıtı vermişti: "Her evlilikte bazen oluyor öyle şeyler. Kızlarla birlikte Pelin de sürpriz yaptı."

Öte yandan Pelin Akil'in oyunculuktan önce hangi mesleği yaptığını biliyor muydunuz? Şimdilerde ekranların sevilen yüzü olan Akil, bir dönem hosteslik yapıyordu.

Ayrıca Akil'in evinden ayrılarak Beykoz'da başka bir eve taşındığı konuşuluyor. Akil'in yakın çevresindeki kişilere "İlk fırsatta boşanmak istiyorum" dediği de gelen iddialar arasında.

