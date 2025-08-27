Trend
Pelin Akil'den beklenen açıklama geldi! Anıl Altan ile yollarını resmen ayırdılar: "Başka bir şeye yorulmasın"
Bir süredir ayrılacakları konuşulan 8 yıl önce evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, iddiaları doğrulamıştı. Sık sık çocukları için bir araya gelen ikili resmi olarak boşandı. Konu hakkında ilk açıklama ise Pelin Akil'den geldi. Akil, "Bu başka bir şeye yorulmasın" dedi.
Giriş Tarihi: 27.08.2025 14:30