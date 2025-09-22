Trend Galeri Trend Magazin "Aşka kapalı değilim" demişti! Pelin Akil'le boşanan Anıl Altan ünlü tasarımcıyla gecelerde yakalandı: Bakın o isim kim çıktı...

Pelin Akil'le yaklaşık 1 ay önce boşanıp 8 yıllık evliliğini sonlandıran Anıl Altan, magazin gündemine bomba gibi düştü! Altan, ünlü bir tasarımcıyla kameralara yakalandı. Bakın Anıl Altan'ın yanındaki isim kim çıktı...

Giriş Tarihi: 22.09.2025 11:52
2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ve Anıl Anlatn, 8 yıllık birlikteliklerini 1 ay önce bitirdiğini duyurmuştu.

İlk boşanma açıklamasını yapan Akil şu ifadeleri kullanmıştı: "Karı koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var.

Anıl Altan ise konuyla ilgili, "Pelin gerekli açıklamayı yaptı. Özel hayatımla ilgili çok detaya girmek istemiyorum. Ayrılma nedeni bizden başka kimseyi ilgilendirmiyor. Aşka kapalı değilim. Kısmet" ifadelerini kullanmıştı.

ÜNLÜ TASARIMCIYLA YAKALANDI!

'Aşka kapalı değilim' diyen Anıl Altan son olarak özel hayatıyla gündeme bomba gibi düştü.

Altan, gittiği bir eğlence mekanında ünlü tasarımcı ile kameralara yakalandı.

Gossip Pasta isimli sosyal medya hesabına gelen görüntülerin ardından, ikilinin yakın tavırları dikkat çekti.

O İSİM...

Ortaya atılan iddialara göre Anıl Altan'ın yanındaki sarışın güzelin tasarımcı Tilbe Çakır olduğu öne sürüldü.

NELER OLMUŞTU?

Sık sık boşanma iddiaları ile gündeme gelen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın, evlerini ayırdıkları iddia edilmişti. Kısa sürede gündem olan konu hakkında evli çiftten herhangi bir açıklama gelmemişti. İkilinin sus pus olması bazı takipçiler tarafından bu iddiaları doğrulayacak niteliğindeydi.

40 KEZ SÖYLENEN SONUNDA OLDU!

Her fırsatta boşanma iddiaları ile gündeme gelen ünlü çift tekrardan aynı dedikodulardan nasibini almıştı. Gazeteci Mehmet Üstündağ, çiftin boşanma kararı aldıklarını iddia etmişti.

"KESİN BOŞANMA KARARI ALINMIŞ"

Üstündağ, ''Pelin Akil ve Anıl Altan kesin ve kesin boşanma kararı alınmış. Bir ay önce evlerini ayırmışlardı. Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre konuşuyorum, neden böyle bir karar aldılar diye sorduğumda çok ilginç bir cevap aldım.

"TAHAMMÜLSÜZLÜK, ALDATMA..."

Tahammülsüzlük. Aldatma ya da herhangi bir durum yok. Altını çiziyorum aldatma yok. 4 kişi bana bu cevabı verdi. Çok yakın dostlarıyla konuşarak bilgi alışverişi yapıyorlarmış, boşanma süreciyle ilgili.'' şeklinde konuşmuştu.

AYRILIK İDDİALARINA YANIT GELDİ!

Hürriyet'te yer alan habere göre Anıl Altan eşi Pelin Akil ile ayrılık iddialarına şu yanıtı vermişti: "Her evlilikte bazen oluyor öyle şeyler. Kızlarla birlikte Pelin de sürpriz yaptı."