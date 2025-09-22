Trend
Galeri
Trend Magazin
"Aşka kapalı değilim" demişti! Pelin Akil'le boşanan Anıl Altan ünlü tasarımcıyla gecelerde yakalandı: Bakın o isim kim çıktı...
"Aşka kapalı değilim" demişti! Pelin Akil'le boşanan Anıl Altan ünlü tasarımcıyla gecelerde yakalandı: Bakın o isim kim çıktı...
Pelin Akil'le yaklaşık 1 ay önce boşanıp 8 yıllık evliliğini sonlandıran Anıl Altan, magazin gündemine bomba gibi düştü! Altan, ünlü bir tasarımcıyla kameralara yakalandı. Bakın Anıl Altan'ın yanındaki isim kim çıktı...
Giriş Tarihi: 22.09.2025 11:52