Pelin Karahan günden güne eriyor! İki çocuk annesi Pelin Karahan’ın son hali dudak uçuklattı!

Pelin Karahan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Ketojenik beslenme ve kick boks yaparak eriyen iki çocuk annesine bakın, sosyal medyada Pelin'i görenler, 'Kim der iki çocuk annesi' diyor...

Son görüntüsüyle sevenlerini şaşırtan Karahan, "Ketojenik beslenme ve kick boks yaparak 48 kiloya kadar düştüm" dedi.

Ketojenik beslenme ve kick boks yaparak eriyen Pelin Karahan'ın son hali gündeme bomba gibi düştü.

Pelin Karahan, Ekim 2011 yılında pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona'da evlendi. Ancak Bekiroğlu'ndan 2013 yılı Kasım ayında boşandı. 24 Haziran 2014'te iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlendi. Bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.