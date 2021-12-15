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Pelin Karahan günden güne eriyor! İki çocuk annesi Pelin Karahan'ın son hali dudak uçuklattı!

Bir döneme damga vuran "Kavak Yelleri" dizisi ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Pelin Karahan, City's Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Son hali görenleri şoke eden Karahan, "Ketojenik beslenme ve kick boks yaparak 48 kiloya kadar düştüm" dedi. İki çocuk annesi güzel oyuncunun fit hali hayranlarından tam not aldı. İşte Pelin Karahan'ın inanılmaz değişimi...

Giriş Tarihi: 15.12.2021 17:15 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 17:17
Pelin Karahan günden güne eriyor! İki çocuk annesi Pelin Karahan’ın son hali dudak uçuklattı!

Pelin Karahan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Ketojenik beslenme ve kick boks yaparak eriyen iki çocuk annesine bakın, sosyal medyada Pelin'i görenler, 'Kim der iki çocuk annesi' diyor...

Pelin Karahan günden güne eriyor! İki çocuk annesi Pelin Karahan’ın son hali dudak uçuklattı!

Son görüntüsüyle sevenlerini şaşırtan Karahan, "Ketojenik beslenme ve kick boks yaparak 48 kiloya kadar düştüm" dedi.

Pelin Karahan günden güne eriyor! İki çocuk annesi Pelin Karahan’ın son hali dudak uçuklattı!

Ketojenik beslenme ve kick boks yaparak eriyen Pelin Karahan'ın son hali gündeme bomba gibi düştü.

Pelin Karahan günden güne eriyor! İki çocuk annesi Pelin Karahan’ın son hali dudak uçuklattı!

Pelin Karahan, Ekim 2011 yılında pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona'da evlendi. Ancak Bekiroğlu'ndan 2013 yılı Kasım ayında boşandı. 24 Haziran 2014'te iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlendi. Bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.

Pelin Karahan günden güne eriyor! İki çocuk annesi Pelin Karahan’ın son hali dudak uçuklattı!

İki çocuk dünyaya getirmesine rağmen doğumdan sonra verdiği kilolarla da çok konuşulmuştu ünlü oyuncu... İşte başta Pelin Karahan olmak üzere ünlülerin doğum kilolarından kurtulma sırları...

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