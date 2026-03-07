Trend
Pelin Karahan'dan boşanma açıklaması geldi! Bedri Güntay ile kurduğu 12 yıllık yuvası dağılıyor
Ünlü oyuncu Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay'ın 12 yıllık evliliğinde sona gelindi. 2014 yılında nikah masasına oturan çiftin boşanma kararı aldı ve evlerini ayırdı. Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu bulunan Karahan, ayrılık süreciyle ilgili ilk kez açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 07.03.2026 13:51
Güncelleme Tarihi: 07.03.2026 13:56