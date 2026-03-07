Pelin Karahan’dan boşanma açıklaması geldi! Bedri Güntay ile kurduğu 12 yıllık yuvası dağılıyor

Son olarak basın mensuplarının sorularını ayaküstü cevaplayan ünlü oyuncu, boşanma süreci hakkında ilk kez konuştu.

"ÖZEL VE HASSAS BİR KONU"

Karahan, "Özel ve hassas bir konu, ailevi de bir konu olduğu için şuan bir açıklama yapmak istemiyorum. Bir gelişme olursa paylaşacağım" dedi.