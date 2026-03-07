Trend Galeri Trend Magazin Pelin Karahan'dan boşanma açıklaması geldi! Bedri Güntay ile kurduğu 12 yıllık yuvası dağılıyor

Ünlü oyuncu Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay'ın 12 yıllık evliliğinde sona gelindi. 2014 yılında nikah masasına oturan çiftin boşanma kararı aldı ve evlerini ayırdı. Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu bulunan Karahan, ayrılık süreciyle ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Pelin Karahan, 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile dünyaevine girmişti. Bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adını verdikleri iki oğulları dünyaya gelmişti.

12 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR!

Magazin camiasında uzun yıllar uyumlu birliktelikleriyle örnek gösterilen çiftin mutluluğuna ise nazar değdi.

Bir süredir birlikte görüntü vermemeleri dikkat çeken Karahan ve Güntay, 12 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu bulunan çiftin, evlerini ayırdığı da ortaya çıktı.

Son olarak basın mensuplarının sorularını ayaküstü cevaplayan ünlü oyuncu, boşanma süreci hakkında ilk kez konuştu.

"ÖZEL VE HASSAS BİR KONU"

Karahan, "Özel ve hassas bir konu, ailevi de bir konu olduğu için şuan bir açıklama yapmak istemiyorum. Bir gelişme olursa paylaşacağım" dedi.

"HAYALİNİ BİLE KURAMAYACAĞIM BİR HAYATI YAŞIYORUM"

Geçtiğimiz ay eşi Bedri Güntay, oğulları Ali Demir ve Eyüp Can ile çok mutlu bir hayatının olduğunu söyleyen Karahan, "Hayalini bile kuramayacağım bir hayatı yaşıyorum. Kariyer kaygım yok, maddi kaygım yok" demişti.

Ünlü oyuncu Pelin Karahan kariyerine 2007'de "Kavak Yelleri" dizisiyle başladı ve bu yapımdaki Aslı rolüyle yıldızı parladı. Sonrasında "Muhteşem Yüzyıl"da Mihrimah Sultan'ı canlandırarak büyük beğeni topladı. Şimdilerde iki çocuk annesi olan Karahan aslen Ankaralı...

