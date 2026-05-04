Trend Galeri Trend Magazin Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen 'Kavak Yelleri' itirafı: "Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!"

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen 'Kavak Yelleri' itirafı: "Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!"

Fenomen dizi Kavak Yelleri'nin yıldızı Pelin Karahan, yıllar sonra gelen itirafıyla herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu, çekimler sırasında yaşadığı bir sahnenin hayatında bir iz bıraktığını ve o günden sonra psikolojik destek almaya başladığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 04.05.2026 16:56 Güncelleme Tarihi: 04.05.2026 17:02
Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen ’Kavak Yelleri’ itirafı: Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!

Türk televizyon tarihinin bir dönemine damga vuran 'Kavak Yelleri' dizisinin başrol oyuncularından Pelin Karahan, yıllar sonra dizi setinde yaşadığı zor anlara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen ’Kavak Yelleri’ itirafı: Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!

Canlandırdığı 'Aslı' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Karahan, çekimler sırasında yaşadığı bir sahnenin hayatında kalıcı bir iz bıraktığını itiraf etti.

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen ’Kavak Yelleri’ itirafı: Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!

Bir YouTube programına konuk olan ünlü oyuncu, senaryo gereği diri diri gömüldüğü sahnenin ardından panik atak hastalığıyla tanıştığını belirtti. Karahan, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen ’Kavak Yelleri’ itirafı: Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

"Diri diri gömüldüğüm bir sahne vardı. Üstüme ıslak toprak attılar, yönetmen 'Nefesini tut' dedi. Toprağın ağırlığıyla parmağımı bile kaldıramadım. Ertesi gün terapiye başladım. Zaten dizide çok dram sahneleri vardı. Psikolojim de bozulmuştu"

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen ’Kavak Yelleri’ itirafı: Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!

DİZİNİN YILDIZLARI DA YILLAR SONRA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Öte ayndan Kavak Yelleri'nin unutulmaz karakterleri Efe ve Deniz, yıllar sonra hiç beklenmedik bir yerde, sokak ortasında karşı karşıya gelmişti. Dağhan Külegeç ve İbrahim Kendirci'nin bu tamamen plansız ve tesadüfi randevusu, dizinin hayranları arasında adeta bayram havası yaratmıştı.

"TESADÜFÜN BÖYLESİ"

Dizideki o meşhur "Efe ve Deniz" dostluğunu gerçek hayatta da sürdüren ikili, yolda birbirleriyle karşılaştıkları anı sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen ’Kavak Yelleri’ itirafı: Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!

Yılların değiştiremediği dostlukları ve enerjileriyle hayranlarından tam not alan ikili, bu sürpriz kareyi "Tesadüfün böylesi" notuyla paylaştı. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken oyuncuların bu anları, çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen ’Kavak Yelleri’ itirafı: Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!

KAVAK YELLERİ'NİN DENİZ'İ İBRAHİM KENDİRCİ ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

Kavak Yelleri dizisinin oyuncularının son halleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide hayat verdiği Deniz Akça karakteriyle hafızalara kazınan İbrahim Kendirci de bu isimler arasında yer alıyor. Aradan geçen yıllara rağmen neredeyse hiç değişmeyen Kavak Yellerinin Deniz'i İbrahim Kendirci, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen ’Kavak Yelleri’ itirafı: Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!

39 yaşındaki yakışıklı oyuncu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda öne çıkan fit hali ile övgüleri topluyor.

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen ’Kavak Yelleri’ itirafı: Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!

Adeta yıllara kafa tutan Kendirci, şimdilerde aktif bir spor hayatıyla iç içe.

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen ’Kavak Yelleri’ itirafı: Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!

"Bir insan hiç mi yaşlanmaz" yorumları yapılan İbrahim Kendirci'nin paylaşımlarına ise beğeni yağıyor.

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen ’Kavak Yelleri’ itirafı: Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!

Ünlü oyuncu, Payitaht: Abdülhamid, Darısı Başımıza, Nöbet, Sen Yaşamaya Bak ve Sonsuza Dek Nedime gibi yapımlarda da rol almıştı. Ayrıca şarkıcı Melek Mosso'nun Gel desem de gelme adlı şarkısının klibinde rol aldı.

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen ’Kavak Yelleri’ itirafı: Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!

Geçtiğimiz aylarca bir YouTube programına katılan İbrahim Kendirci, Kavak Yelleri'ni çektiği yıllara dair, "Gençliğim! Çok karizmatiktik o zamanlar." diyerek itirafta bulundu.

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen ’Kavak Yelleri’ itirafı: Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!

ESRA CEYHAN ŞİMDİ NE YAPIYOR

90'lı yılların televizyon izleyicisinin hafızasında güçlü bir yer edinen Esra Ceyhan, uzun bir aranın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Bir döneme damga vuran "A'dan Z'ye" programıyla tanınan ve özellikle gündüz kuşağında farklı formatıyla dikkat çeken Ceyhan, ekranlardan uzak bir yaşam sürmesine rağmen takipçilerinin ilgisini kaybetmiş değil.

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen ’Kavak Yelleri’ itirafı: Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!

ATV ekranlarında yayınlanan programıyla adından sıkça söz ettiren Esra Ceyhan, aynı zamanda Orhan Gencebay'ın yıllarca konuşulan "Dil Yarası" klibinde yer almasıyla da popüler kültürde iz bırakmıştı.

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen ’Kavak Yelleri’ itirafı: Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!

56 yaşındaki sunucu, televizyon kariyerine ara verdikten sonra daha çok sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmayı tercih ediyor. Son olarak paylaştığı güncel fotoğrafları ise kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen ’Kavak Yelleri’ itirafı: Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!

Ceyhan'ın doğal görünümü, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Paylaşımlarının altına yapılan yorumlarda takipçileri, genç ve dinamik görüntüsünün sırrını merak etti.

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen ’Kavak Yelleri’ itirafı: Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!

İŞTE SON HALİ! "BOTOKS DA YOK DOLGU DA!

Özellikle "botoks" ve "dolgu" iddiaları gündeme gelirken, Esra Ceyhan bu söylentilere net bir yanıt verdi. Sunucu, herhangi bir estetik müdahale yaptırmadığını belirterek, "Botoks da dolgu da yok" ifadelerini kullandı ve doğal halini koruduğunu vurguladı.

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen ’Kavak Yelleri’ itirafı: Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!

Öte yandan Esra Ceyhan, geçmişte aldığı kilolar nedeniyle maruz kaldığı eleştirilere karşı da sessiz kalmamıştı. Sosyal medyada yapılan kırıcı ve aşağılayıcı yorumlara sert tepki gösteren Ceyhan, kilo üzerinden yapılan yorumların bir tür zorbalık olduğunu dile getirmişti.

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen ’Kavak Yelleri’ itirafı: Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!

Ünlü sunucu, bu tür davranışların normalleştirilmesine karşı çıkarak, kalp kırmanın ve kötü sözlerin er ya da geç karşılık bulacağını ifade etmişti.

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen ’Kavak Yelleri’ itirafı: Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!

Uzun süredir televizyon projelerinde yer almayan Esra Ceyhan'ın yeniden ekrana dönüp dönmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen ’Kavak Yelleri’ itirafı: Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!

Şimdilik sosyal medyada aktif olmayı sürdüren Ceyhan, paylaşımlarıyla hem nostalji yaşatıyor hem de doğallık vurgusuyla takipçilerinden destek görüyor. Yıllar geçse de adından söz ettirmeyi başaran Esra Ceyhan, gündemde kalmaya devam eden isimler arasında yer alıyor.

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen ’Kavak Yelleri’ itirafı: Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!

AKASYA DURAĞI'NIN FATO ANEY'İNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Sema Aras, oyunculuk kariyerine genç yaşta adım attı ve kısa sürede kendine özgü bir tarz oluşturdu.

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen ’Kavak Yelleri’ itirafı: Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!

Kurtlar Vadisi, Mutlugiller, Sırlar Dünyası, Ateşli Topraklar, Belalı Baldız, Doktorlar, Memur Muzaffer, Son Bahar ve Pis Yedili gibi birçok projede yer alan Aras, özellikle Akasya Durağı ile büyük bir kesimin gönlünde taht kurmuştu.

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen ’Kavak Yelleri’ itirafı: Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!

İŞTE SON HALİ!

61 yaşındaki oyuncu, kısa kestirdiği ve pembeye boyattığı saçlarıyla göz kamaştırdı. Aras'ın bu cesur değişimi, hem hayranlarını hem de televizyon izleyicilerini adeta şaşkına çevirdi.

Dizideki 'Fato Aney' karakteri, hem sıcaklığı hem de renkli kişiliğiyle izleyiciler tarafından unutulmazlar arasına girdi.

Pelin Karahan’dan yıllar sonra gelen ’Kavak Yelleri’ itirafı: Psikolojim bozuldu, panik atak başladı!

Sema Aras'ın son hali ise adeta yıllara meydan okuduğunu gösteriyor. Kısa kestirdiği saçlarını pembeye boyatan oyuncu, stilinde yaptığı bu radikal değişiklikle sosyal medyada geniş yankı buldu.