Trend Galeri Trend Magazin Pelin Karahan'ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

Pelin Karahan'ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

12 yıllık eşi Bedri Güntay ile boşanma kararı alan oyuncu Pelin Karahan, magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Uzun süredir birlikte olan çiftin bu kararı almasındaki neden herkes tarafından merak edilirken, ortaya atılan "çıplak fotoğraf krizi" iddiası akılları karıştırdı. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 25.02.2026 08:33 Güncelleme Tarihi: 25.02.2026 08:35
Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

Pelin Karahan, 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile dünyaevine girmişti. Bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adını verdikleri iki oğulları dünyaya gelmişti.

Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

12 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR!

Magazin camiasında uzun yıllar uyumlu birliktelikleriyle örnek gösterilen çiftin mutluluğuna ise nazar değdi.

Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

Bir süredir birlikte görüntü vermemeleri dikkat çeken Karahan ve Güntay'ın, 12 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldığı öğrenildi.

Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

12 YILLIK EVLİLİĞİNİ BİTİREN OLAY!

Pelin Karahan ve Bedri Güntay çiftinin bu sürpriz kararının nedeni merak konusu olurken, Takvim'de yer alan habere göre Karahan'ın aylar önce bir programda yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

"KADINLAR EŞİME ÇIPLAK FOTOĞRAF GÖNDERİYORDU"

Kıskanç biri olmadığını vurgulayan ünlü oyuncu, eşinin sosyal medyasıyla ilgili şunları söylemişti: "Bir ara kadınlar sosyal medyada eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyordu. Ben takılmam öyle şeylere ama Bedri çok kıskanç."

Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

"BEN YANINDAYKEN KOCAMA MESAJ ATTI"

Ünlü oyuncu hemen ardından bir başka yaşadıkları olayı anlatarak, "Ailece bir mekanda oturuyorduk. Yan masadaki kız sosyal medyada kocama direkt mesaj attı" ifadelerini kullanmıştı.

Karahan'ın bu açıklamlarının ardından boşanma haberi patlak verince, akıllar eşinin sosyal medya kullanımı ve flörtöz tavırlarının evlilikte sorun yaratıp yaratmadığı üzerinde yoğunlaştı.

Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

MENAJERİ DOĞRULAMIŞTI!

Evlerini ayırdığı konuşulan çift magazin gündemine otururken, Pelin Karahan'ın menajeri Ebru Demiröz'den boşanma açıklaması gelmişti.

Ayrılık iddialarını doğrulayan Demiröz, "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" dedi.

"HAYALİNİ BİLE KURAMAYACAĞIM BİR HAYATI YAŞIYORUM"

Geçtiğimiz ay eşi Bedri Güntay, oğulları Ali Demir ve Eyüp Can ile çok mutlu bir hayatının olduğunu söyleyen Karahan, "Hayalini bile kuramayacağım bir hayatı yaşıyorum. Kariyer kaygım yok, maddi kaygım yok" demişti.

Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

Ünlü oyuncu Pelin Karahan kariyerine 2007'de "Kavak Yelleri" dizisiyle başladı ve bu yapımdaki Aslı rolüyle yıldızı parladı. Sonrasında "Muhteşem Yüzyıl"da Mihrimah Sultan'ı canlandırarak büyük beğeni topladı. Şimdilerde iki çocuk annesi olan Karahan aslen Ankaralı...

Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

İşte diğer ünlü isimlerin memleketleri...

Tunceli

Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

KENAN İMİRZALIOĞLU
Ankara

Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

SİNEM KOBAL
İstanbul

Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

HANDE ERÇEL

Bandırma

Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...
SERENAY SARIKAYA
Ankara
Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

PINAR DENİZ

Adana

Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy

Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

ÇAĞATAY ULUSOY
İstanbul