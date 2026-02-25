Pelin Karahan’ın 12 yıllık evliliğini bitiren olay! Aylar önce sinyal vermiş: Çıplak fotoğraf detayı ipleri kopardı...

"KADINLAR EŞİME ÇIPLAK FOTOĞRAF GÖNDERİYORDU"

Kıskanç biri olmadığını vurgulayan ünlü oyuncu, eşinin sosyal medyasıyla ilgili şunları söylemişti: "Bir ara kadınlar sosyal medyada eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyordu. Ben takılmam öyle şeylere ama Bedri çok kıskanç."