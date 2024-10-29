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Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde eşi ve çocuklarıyla hayalini gerçekleştirdi! "Çocuklarımla, çocukluk hayalimde"

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın yaşadığı büyük aşkın üzerinden uzun yıllar geçse de ikiliyi birbirine ömür boyu bağlayan bir kızları olduğunu biliyor muydunuz? Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızı Zübeyde Melek Tatlıses şimdilerde evli ve Efe, Ali, Bal adından 3 çocuğu var. Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi gören ve güzelliğiyle annesine benzetilen Melek Zübeyde'den son olarak aile pozları geldi. Zübeyde Melek Akkaş "Çocuklarımla, çocukluk hayalimde" diyerek eşi ve 3 çocuğuyla yaptığı seyahatten kareleri takipçileri ile paylaştı. İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde, damadı ve torunları...

Giriş Tarihi: 29.10.2024 07:05 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 07:08
Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde eşi ve çocuklarıyla hayalini gerçekleştirdi! Çocuklarımla, çocukluk hayalimde

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş özel hayatı ile oldukça merak ediliyor... Sosyal medyada ilgili ile takip edilen İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde paylaşımlarıyla beğeni topluyor...

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde eşi ve çocuklarıyla hayalini gerçekleştirdi! Çocuklarımla, çocukluk hayalimde

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan ünlü iki ismin kızları Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde eşi ve çocuklarıyla hayalini gerçekleştirdi! Çocuklarımla, çocukluk hayalimde

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu ilk defa duyanların ağzı açık kalıyor.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde eşi ve çocuklarıyla hayalini gerçekleştirdi! Çocuklarımla, çocukluk hayalimde

Şimdilerde 41 yaşında olan Melek Zübeyde güzelliğiyle annesine benzetiliyor.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde eşi ve çocuklarıyla hayalini gerçekleştirdi! Çocuklarımla, çocukluk hayalimde

Perihan Savaş, sık sık sosyal medya hesabında yer verdiği kızına düşkünlüğü biliniyor.

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