Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde eşi ve çocuklarıyla hayalini gerçekleştirdi! "Çocuklarımla, çocukluk hayalimde"

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın yaşadığı büyük aşkın üzerinden uzun yıllar geçse de ikiliyi birbirine ömür boyu bağlayan bir kızları olduğunu biliyor muydunuz? Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızı Zübeyde Melek Tatlıses şimdilerde evli ve Efe, Ali, Bal adından 3 çocuğu var. Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi gören ve güzelliğiyle annesine benzetilen Melek Zübeyde'den son olarak aile pozları geldi. Zübeyde Melek Akkaş "Çocuklarımla, çocukluk hayalimde" diyerek eşi ve 3 çocuğuyla yaptığı seyahatten kareleri takipçileri ile paylaştı. İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde, damadı ve torunları...