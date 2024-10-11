Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde 16 yıllık mutlu evliliğini gözlerden uzak yaşıyor... İşte İbrahim Tatlıses’in damadı...

Ünlü sanatçılar Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in bir zamanlar büyük bir aşk yaşadığını biliyor muydunuz? Öyle ki Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in bu birliktelikten Zübeyde Melek adında bir de kızları var. Zübeyde Melek Akkaş son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla hiç olmadığı kadar magazinde yer buluyor. Zarafeti ve güzelliği ile annesine benzetilen Melek Zübeyde 16 yıl önce iş insanı Volkan Akkaş ile hayatını birleştirmişti. Gözlerden ve magazinden uzak bir hayat süren 3 çocuk annesi Melek Zübeyde Akkaş'tan eşi ile aşk pozu geldi. İşte İbrahim Tatlıses'in damadı Volkan Akkaş...

Giriş Tarihi: 11.10.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 10:58