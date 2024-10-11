Trend Galeri Trend Magazin

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde 16 yıllık mutlu evliliğini gözlerden uzak yaşıyor... İşte İbrahim Tatlıses'in damadı...

Ünlü sanatçılar Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in bir zamanlar büyük bir aşk yaşadığını biliyor muydunuz? Öyle ki Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in bu birliktelikten Zübeyde Melek adında bir de kızları var. Zübeyde Melek Akkaş son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla hiç olmadığı kadar magazinde yer buluyor. Zarafeti ve güzelliği ile annesine benzetilen Melek Zübeyde 16 yıl önce iş insanı Volkan Akkaş ile hayatını birleştirmişti. Gözlerden ve magazinden uzak bir hayat süren 3 çocuk annesi Melek Zübeyde Akkaş'tan eşi ile aşk pozu geldi. İşte İbrahim Tatlıses'in damadı Volkan Akkaş...

Giriş Tarihi: 11.10.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 10:58
Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde 16 yıllık mutlu evliliğini gözlerden uzak yaşıyor... İşte İbrahim Tatlıses’in damadı...

Şimdilerde ikiz torun sevinci yaşayan İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde'den ise 3 torunu var. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş özel hayatı ile oldukça merak ediliyor...

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde 16 yıllık mutlu evliliğini gözlerden uzak yaşıyor... İşte İbrahim Tatlıses’in damadı...

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan ünlü iki ismin kızları Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde 16 yıllık mutlu evliliğini gözlerden uzak yaşıyor... İşte İbrahim Tatlıses’in damadı...

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu ilk defa duyanların ağzı açık kalıyor.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde 16 yıllık mutlu evliliğini gözlerden uzak yaşıyor... İşte İbrahim Tatlıses’in damadı...

Şimdilerde 41 yaşında olan Melek Zübeyde güzelliğiyle annesine benzetiliyor.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde 16 yıllık mutlu evliliğini gözlerden uzak yaşıyor... İşte İbrahim Tatlıses’in damadı...

Perihan Savaş, sık sık sosyal medya hesabında yer verdiği kızına düşkünlüğü biliniyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA