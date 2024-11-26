Trend Galeri Trend Magazin Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde'den 16 yıllık eşine aşk sözleri! "Ömrünün yarısı benimle"

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde'den 16 yıllık eşine aşk sözleri! "Ömrünün yarısı benimle"

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın damadı yeni yaşını kutluyor. İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın yaşadığı aşkın üzerinden yıllar geçse de ikiliyi birbirine ömür boyu bağlayan bir kızları var. Geçtiğimiz günlerde 41 yaşına basan Zübeyde Melek Tatlıses eşi ve 3 çocuğuyla mutlu bir aileye sahip. Son olarak Zübeyde Melek Akkaş'tan eşi Volkan Akkaş ile paylaşım geldi. Melek Zübeyde eşi Volkan Akkaş'ın 40. yaşını aşk pozlarıyla kutladı. İşte İbrahim Tatlıses'in damadı, Zübeyde Melek Akkaş'ın eşi ile romantik paylaşımı...