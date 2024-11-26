Trend Galeri Trend Magazin Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde'den 16 yıllık eşine aşk sözleri! "Ömrünün yarısı benimle"

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde'den 16 yıllık eşine aşk sözleri! "Ömrünün yarısı benimle"

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın damadı yeni yaşını kutluyor. İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın yaşadığı aşkın üzerinden yıllar geçse de ikiliyi birbirine ömür boyu bağlayan bir kızları var. Geçtiğimiz günlerde 41 yaşına basan Zübeyde Melek Tatlıses eşi ve 3 çocuğuyla mutlu bir aileye sahip. Son olarak Zübeyde Melek Akkaş'tan eşi Volkan Akkaş ile paylaşım geldi. Melek Zübeyde eşi Volkan Akkaş'ın 40. yaşını aşk pozlarıyla kutladı. İşte İbrahim Tatlıses'in damadı, Zübeyde Melek Akkaş'ın eşi ile romantik paylaşımı...

Giriş Tarihi: 26.11.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:29
Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde’den 16 yıllık eşine aşk sözleri! Ömrünün yarısı benimle

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan ünlü iki ismin kızları Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde’den 16 yıllık eşine aşk sözleri! Ömrünün yarısı benimle

Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu ilk defa duyanların ağzı açık kalıyor.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde’den 16 yıllık eşine aşk sözleri! Ömrünün yarısı benimle

Şimdilerde Melek Zübeyde güzelliğiyle annesine benzetiliyor.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde’den 16 yıllık eşine aşk sözleri! Ömrünün yarısı benimle

Geçtiğimiz günlerde 41 yaşına basan Zübeyde Melek Tatlıses, eşi ve 3 çocuğuyla mutlu bir aileye sahip.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızları Melek Zübeyde’den 16 yıllık eşine aşk sözleri! Ömrünün yarısı benimle

Son olarak Zübeyde Melek Akkaş'tan eşi Volkan Akkaş ile paylaşım geldi.

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