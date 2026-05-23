Perihan Savaş’ın dinmeyen acısı oldu! Yeşilçam’ın usta ismi Yılmaz Zafer’in acı dolu hikayesi: Bebeğini kucağına alamadan...

1970'li ve 1980'li yıllarda Türk sinemasının en parlak dönemlerine damga vuran Yılmaz Zafer; dramdan aksiyona, romantik yapımlardan toplumsal filmlere kadar uzanan geniş oyunculuk yelpazesiyle büyük beğeni topladı. Güçlü performansı ve kendine özgü duruşuyla Yeşilçam'ın en karakteristik jönleri arasında gösterilen usta oyuncu, Yorgun Savaşçı, Kırık Ayna ve Beddua gibi döneme damga vuran yapımlardaki unutulmaz rolleriyle adını Türk sinema tarihine altın harflerle yazdırdı.

Sadece kamera önündeki başarısıyla yetinmeyen Yılmaz Zafer, sinemanın mutfağına da girerek yönetmenlik ve senaryo alanlarında önemli çalışmalar yürüttü. Özellikle 1980'li yıllarda sinema dünyasındaki teknik gelişmeleri yakından takip eden vizyoner kimliğiyle tanınan usta sanatçı, Türk sinemasını modernize etmeye çalışan az sayıdaki öncü isimden biri olarak hafızalara kazındı.